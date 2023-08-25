На зависть Супермену: пять исключительных способностей обычных людей

Организм человека – это вещь очень сложная и тонкая. Эволюционные механизмы продолжают функционировать и сейчас, что в купе с генетическими мутациями позволяет ученым находить людей (и даже целые народы), которые имеют некоторые отличия в своей физиологии. Некоторые из этих отклонений весьма полезны, так как являются последствиями потомственной адаптации организма к внешней среде.
1. Способность переносить сильные морозы
Пример удивительной адаптации человека.
Эволюционно человек приспособлен скорее для выживания в жарких местах, чем в холодных. Об этом красноречиво свидетельствует «норма» температуры человеческого тела, которая колеблется в пределах 36.5 – 37.5 градусов. Однако, некоторые народы исключение. Например, эскимосы и ненцы смогли адаптироваться к экстремально низким температурам. Организм этих людей не так остро реагирует на холод, по сравнению с теми, что вышли из теплых широт.
У «северян» выше показатель обмена веществ, а также выше температура кожи по сравнению с большинством жителей планеты. Также у них меньше потовых желез, что позволяет им еще меньше мерзнуть.
2. Жизнь на больших высотах
У тамошних жителей не бывает одышки.
Когда обычный человек попадает (например) на высоту в 5 тысяч метров над уровнем моря у него появляется риск развития горной болезни – гипоксии, которая начинается из-за нехватки кислорода. Одышка, снижение кровяного давления, головная боль и головокружение – вот главным симптомы этого недуга.
Однако, некоторые народности, например, кечуа, более приспособлены к жизни в горах. Исследования показали, что у представителей этого народа больше объем легких. Еще интереснее то, что их организм реагирует совершенно по-другому на сокращение уровня кислорода в воздухе. В отличие от жителей равнин, их организм вырабатывает меньше эритроцитов, а не больше, что спасает кечуа от загустения крови.
3. Более крепкие кости
Очень неоднозначная мутация.
Потеря костной массы – это часть процесса старения. Иногда, из-за генетических нарушений, человек может начать терять массу намного раньше. Однако, существует редкое генетическое отклонение, которое пока встречается только у жителей Южной Африки европейского происхождения. Они массу костей не теряют, а набирают.
Ученые полагают, что связано это с выработкой гормона склеростина, который отвечает за метаболизм костной ткани. Данная мутация на самом деле не из приятных. Как и потеря массы костей, она может стать причиной серьезных заболеваний.
4. Четкое зрение под водой
Эволюционные механизмы в действии.
Большинство людей не может видеть под водой четко. Картина перед глазами получается довольно размытой. Исключением из этого правила являются мокены – представители этнической группы, которые встречаются на юге Таиланда и Мьянмы. Эти островитяне промышляют рыбной ловлей. Некоторые даже называют их «морскими кочевниками».
Так как вода плотнее воздуха, а ее оптические данные близки к показателям плотности роговицы и хрусталика человеческого глаза, люди не могут нормально видеть под водой. Все потому, что глаз в таких условиях не может создать правильное преломление света. Подводные очки решают эту проблему за счет создания воздушных карманов.
Примечательно, что глаза детей мокенов похожи на глаза дельфинов. Они способны перенастраиваться специальным образом, чтобы почти идеально видеть под водой. Интересно и то, что взрослые представители этой народности почти всегда теряют такую способность.
5. Способность высыпаться меньше чем за шесть часов
Таких людей на самом деле мало.
Чтобы восстановить силы, большинству людей требуется 7-10 часов сна. Однако, существуют люди с полезной генетической мутацией, которая позволяет успешно «перезагружать» свой организм за 6 и меньше часов. Секрет такого отклонения в работе гена DEC2. Благодаря мутации у некоторых людей быстрее наступает фаза полезного сна. Эта же мутация защищает своего владельца от последствий недосыпа. По словам исследователей, людей с измененным DEC2 на Земле очень мало. Примерно 1% всего мирового населения.
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