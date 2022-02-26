Проституция в Древней Греции: Как завлекали клиентов античные путаны

Все о проституции в Древней Греции.

Музыкант на банкете одевается для клиента. Тондо работы Ефрония. Около 490 г. до н. э. Британский музей.

Рисунок на вазе.

Краснофигурная пелика вазописца Полигнота. Юноша рассчитывается с гетерой. Ок. 430 г. до н. э.

Мужчина соблазняет парня кошельком с деньгами. Рисунок на килике.

Рисунок на античной чаше.

Рисунок на античной чаше.