Проституция в Древней Греции: Как завлекали клиентов античные путаны

Все о проституции в Древней Греции.
Как бы общество не относилось к проституции, нельзя отрицать, что это – древнейшая профессия на земле. Тысячелетиями развивается цивилизация, и девушки легкого оттачивали свое мастерство во все времена. Со времен античности до наших дней дошли храмы, рынки и… публичные дома.
Проституция была привычным явлением и в Древней Греции. В древнегреческом языке было слово «порнаи», которым называли девушек легкого поведения. Современное слово «порнография» восходит к этому корню.
Музыкант на банкете одевается для клиента. Тондо работы Ефрония. Около 490 г. до н. э. Британский музей.
В Древнюю Грецию стекались путешественники, торговцы, моряки, поэтому недостатка в клиентах девушки не испытывали. Со временем проституция стала считаться такой же профессией, как и все другие, девушки платили налог с прибыли. Часто в этой сфере работали женщины-рабыни и иностранки, которые обладали в Греции ограниченными правами. Этим женщинам было разрешено зарабатывать деньги, предоставляя интимные услуги, несмотря на их статус.
Рисунок на вазе.
Часто получалось так, что рабыни зарабатывали достаточно денег, чтобы выкупить свою свободу. Но даже оказавшись в новом статусе, многие не уходили из профессии: так у них было значительно больше свободы, чем у замужних женщин, которые постоянно находились под строгим контролем мужа.
Краснофигурная пелика вазописца Полигнота. Юноша рассчитывается с гетерой. Ок. 430 г. до н. э.
Порнаи имели право работать как в борделях, так и на улицах. Сохранилась информация, что некоторые женщины использовали оригинальную рекламу, чтобы привлечь клиентов. При помощи специальных сандалий они оставляли следы на земле с надписью «Следуй за мной», эти следы должны были завлекать новых клиентов в определенные районы города.
В Древней Греции были также женщины, известные как гетеры. У них было хорошее образование, они разбирались в искусстве, могли поддержать светскую беседу. В большинстве своем это были куртизанки из высшего класса. В Древней Греции также были мужчины, оказывавшие интимные услуги. Как правило, их клиентками были женщины, но в некоторых случаях – и мужчины, которые были старше их по возрасту.
Мужчина соблазняет парня кошельком с деньгами. Рисунок на килике.
Казна Древней Греции существенно пополнялась благодаря налогам из этой сферы деятельности, путешественники всегда останавливались в Афинах на пару дней, чтобы провести их в удовольствиях. Постепенно Афины становились мощным государством на средиземноморских просторах. Ради этого правители охотно закрывали глаза на нелицеприятную славу города, где при желании без проблем можно было найти проституток.
Проводить время с ночными бабочками могли не только иностранцы. Часто к их услугам прибегали и женатые греки, надеясь, что их жены сделают вид, что ничего не замечают и ни о чем не догадываются. Однако в истории сохранилось свидетельство о единственном случае, когда женщина из Афин подала на развод с мужем, изменившим ей с проституткой. Правда, суд не удовлетворил ее ходатайство.
Частыми клиентами проституток становились молодые мужчины. Жители Афин женились обычно после 30 лет, до этого они получали необходимый опыт в публичных домах. Иногда дамы, с которыми они проводили время, даже становились их сожительницами или даже официальными женами. Однако дети, родившиеся в таком союзе, не получали гражданства.
Рисунок на античной чаше.
К слову, если проститутка беременела, то у нее никогда не было шансов привлечь к ответственности отца ребенка. Женщина вынуждена была или самостоятельно воспитывать ребенка и ставить его на ноги, или же делать аборт, что было распространенной практикой.
Рисунок на античной чаше.
Главное преимущество профессии – это, конечно же, чувство свободы и возможность зарабатывать деньги самостоятельно. Некоторым женщинам удавалось даже со временем открывать собственные бордели, покупать рабынь, обучать их и предлагать им работу. Такое развитие бизнеса было спасением для женщин в возрасте, ведь век путан – недолог, залог их успеха – красота и молодость. В основном пожилые проститутки жили за счет собственных борделей или на содержании у дочерей, которые в выборе профессии часто шли по стопам матери.
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