Вещи и вопросы, в которых наука ещё не разобралась

Вопреки расхожему мнению, что ученые знают всё и могут объяснить всё с научной точки зрения, на самом деле, это далеко не так. Часто бывает, что новые исследования опровергают старые научные теории. Прогресс не стоит на месте. Но всегда найдется нечто такое, в чем наука просто ещё до конца не разобралась.

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