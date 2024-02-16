Откуда пошло жаргонное слово «чувак», и Что оно значит в разных культурах

Сленговое слово, словно заразный вирус, очень быстро находят широкое распространение в повседневной речи людей и становятся весьма популярным на некоторое время. Оно также быстро исчезает, как только появляется более новомодное слово близкое по смыслу. Однако неоднозначное словцо «чувак», широко применяемое на просторах страны советской молодёжью более полувека тому назад, крепко засело в головах населения. Что оно означает? И почему вокруг него уже более полувека ведутся жаркие споры? В рамках нашей статьи мы попытаемся разобраться в этом.
Это словцо на территории Советского Союза широко стало применяться в 50-60-х годах прошлого века, но уже в 70-х с данным выражением пытались бороться, а к началу 90-х им практически перестали пользоваться - оно ушло в пассивный словарный запас молодого поколения. При этом в определённой среде его нередко можно услышать и в наши дни. Отношение к слову «чувак» - неоднозначное, поскольку одни воспринимают его как само собой разумеющимся, а другие - как оскорбление.
Стиляги 50-60-х.
Подливают масло в огонь и посты, публикуемые на различных сайтах, с провокационным заглавием вроде "Почему парням никогда нельзя использовать слово "чувак"?" Заинтригованный читатель тут же спешит нажать на ссылку и сразу же получает вполне шокирующее пояснение - мол, "чувак" - это на самом деле "кастрированный баран". Дескать, вот кем вы называете себя и других, пользуясь этим словечком!
Хотя, по правде говоря, если вы попытаетесь найти ответ на этот вопрос в толковом словаре, то ничего подобного там не обнаружите. К примеру, в современном толковом словаре русского языка Ефремовой это слово трактуется в молодёжном сленге как жаргонный синоним слов «парень», «юноша», «мужчина». В более ранних изданиях словарей говорится, что это старинный русский термин. Но при этом никаких доказательств и пояснений не приводится. А иногда составители намекают, что это слово существовало в языке "одного из народов СССР", реже заявляют, про его еврейское происхождение. Одним словом, слово "чувак" никогда и никем не применялось по отношению к баранам! К слову, кастрированный баран на языке южных народов - "валух".
Версия о баранах, это миф!
Популярные ненаучные версии происхождения слова «чувак»
Несмотря на то, что это слово возникло довольно давно, точно не известно о его происхождении. В обществе распространены разные фольклорно-художественные, в том числе анекдотичные версии его происхождения. Но ни одна из них на данный момент не подтверждена на все 100 %.
Слова «чувак» и «чувиха» получили распространение в среде стиляг в 1950-е годы.
Достоверно известно, что в советском лексиконе это выражение активно начало употребляться в речи стиляг и битников, обозначая этакого "своего парня". Вместе с «чуваком» в широком обороте использовалось и парное слово «чувиха» - женский аналог. К слову, в массовой советской печати новомодное словцо «чувак» впервые появилось в 1961 году в романе Василия Аксёнова «Звёздный билет».
В 50-60-е годы в СССР начала появляться "золотая молодежь", дети министров, дипломатов, генералов и прочих высокопоставленных лиц. Известно, что интересы этих человечков были очень ограничены: Запад, «тачка-жвачка», «шмотки made in "Оттуда"». И называли они друг друга не иначе как "чуваками" и "чувихами". Следуя из этого, возникла версия, что эти выражения якобы являются акронимом от фразы "Человек Уважающий Высокую Американскую Культуру", и что именно в таком смысле эти слова использовались стилягами того времени.
Стиляги называли они друг друга не иначе как "чуваками
К слову, эту версию развил и обосновал писатель, антисемит и приверженец теорий заговоров Олег Платонов. Он первым привёл «расшифровку» слова "Ч.У.В.А.К." в книге «Терновый венец России: история русского народа в ХХ веке» и сопроводил её рассуждениями о влиянии запада и его спецслужб на советскую молодёжь. Более ранние письменные упоминания версии об акрониме нигде не были обнаружены. Также среди некоторых «советских» хиппи родилась и ещё одна любопытная версия, мол слово «чувак» произошло от английских слов chew (жевать) или chewing (жевательный, жующий).
«Чувак» от цыганского «чаво», «чяво», «чяве»...
Однако наиболее строгая научная версия лингвистических исследований происхождения слова «чувак» показала любопытный факт: первичным словом в данном случае являлось слово «чувиха», которое существовало еще до революции. В блатном мире, который сильно предрасположен к сленговым обозначениям социальных ролей, этим словом называли подружку какого-нибудь криминального активиста, чаще всего вора. Образовано это слово было от цыганско-воровского арго «чаво», «чяво», «чяве», что означало просто - парень. И соответственно «чувиха» являлась женой цыгана, а в криминальном мире - «подругой вора». А ещё эта самая «чувиха» в некоторых местностях означала солому, находящуюся в хлеву под домашними животными. Возможно поэтому слово, обозначающее подстилку, было равнозначно определению "проститутка".
С течением времени, а в особенности в послевоенное, блатные словечки начали активно проникать в советские субкультуры, в том числе и в музыкальный андеграунд. Поэтому слова «чувак» и «чувиха» в устах стиляг утратило оттенок криминала, но сохранив "свойскую" стилистическую окраску, по неизбежной логике преобразовались в молодёжный сленг. Основным аргументом в пользу этой версии является распространённое явление перехода жаргонизмов из тюремного арго в повседневную жизнь тусовщиков.
Деревня «Чуваки».
Существует также предположение всё того же писателя Василия Аксёнова, что слово «чувак» относится к сленгу музыкантов («лабухов»). Говорят, что людям, длительное время играющим на трубе или духовых инструментах, после музицирования довольно сложно произносить слова. Соответственно вместо слова «человек», получалось «чевеек», которое трансформировалось в «чувак». Таким образом, чувак - это человек.
Любопытно, что многие вообще связывают слово «чувак» с чавяками — это глубокие галоши, помогающие лазать по горам. И происходит оно от кабардино-балкарского...
P.S.
Любопытный факт: в англо-саксонском мире ещё с позапрошлого века гопников и пацанов с района также называют английским "chew" (жевать). Стараниями газет и сатириков, это слово распространилось в своё время не только по Британии, но и перекочевало в Америку, а потом и на Дикий Запад вместе с толпами городских искателей фортуны из восточных штатов, которых тут же окрестили «чуваками с ранчо».
За «чувака» на Среднем и Диком Западе можно было получить и в морду. Когда будущий президент Теодор Рузвельт переехал из высшего общества Нью-Йорка в Дакоту, чтобы попробовать свои силы в скотоводстве, местные крутые ковбои тут же прозвали его чуваком. Ему пришлось разбить не одно лицо в барных драках и не раз продемонстрировать силу характера, прежде чем его перестали величать этим обидным словом.
В 1960-е серферы популяризировали слово «чувак».
Однако в 1960-е серферы популяризировали слово «чувак» в новом образе: модный, свой, клевый, надежный и непринужденный. В такой интерпретации оно трактуется и в наши дни. Однако многие считают это слово чрезмерно экспрессионистским и достаточно резким. К слову, не единожды были попытки создать женский вариант «чувака», но «чувиха» в английском языке не прижилась, в отличие от русского.
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