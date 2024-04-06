Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт: Короткое счастье и трагедия любимой пары США 1990-х

Они происходили из разных миров, но имели все шансы прожить долгую и счастливую жизнь. За судьбой Джона Кеннеди-младшего следила вся страна. В него влюблялись, без преувеличения, тысячи женщин, но лишь единицы могли рассчитывать на взаимность. Знакомство с Кэролин Бессетт положило конец многочисленным романам «сына Америки», а свадьба превратила известного ловеласа в примерного семьянина. Но счастье этой пары оказалось очень коротким и совсем не безоблачным.
Покоритель сердец
Джон и Жаклин Кеннеди с детьми Джоном и Кэролайн. / Фото: www.dailymail.co.uk
Он появился на свет через 16 дней после того, как его папа, Джон Фицджералд Кеннеди был избран Президентом США. А спустя три года вся страна плакала, глядя на Джона Кеннеди-младшего, отдававшего честь у гроба погибшего отца. С тех самых пор к мальчику было приковано пристальное внимание прессы. Все попытки Жаклин Кеннеди оградить от вспышек фотокамер своих детей были тщетны. В 1968 году Жаклин вышла замуж за греческого миллиардера Аристотеля Онассиса, а спустя семь лет снова овдовела.
Маленький Джон Кеннеди отдаёт честь на похоронах своего отца. / Фото: www.404store.com
Джон Кеннеди-младший не стал продолжать семейную традицию и вместо Гарварда поступил в Университет Брауна в Род-Айленде. После получения диплома Кеннеди-младший снова сел на студенческую скамью, на этот раз в Школе Юридических наук при Нью-Йоркском университете. Нельзя сказать, что юриспруденция давалась ему легко. Квалификационный экзамен он дважды не сдал и получил статус адвоката только с третьей попытки.
Джон Кеннеди-младший. / Фото: www.pinimg.com
Со студенческих лет Джон приобрёл славу покорителя дамских сердец. Однокурсница Кристина Хааг, Кристиана Аманпур, Мадонна и Дэрил Ханна, - это лишь те девушки, об отношениях Джона с которыми было известно. Впрочем, ему приписывали романы ещё с Джулией Робертс и Мелани Гриффит, а в жёлтой прессе даже появлялись новости о тайных встречах Джона с принцессой Дианой.
Но однажды он познакомился с Кэролин Бессетт. Нет, все другие женщины не престали для него существовать в тот же день, а полноценный роман завязался лишь спустя год.
Золушка из Уайт-Плейнса
Кэролин Бессетт. / Фото: www.pinimg.com
Она появилась на свет в Уайт-Плейнсе, в семье простого столяра и школьного академического администратора. Училась в школе Джунипер Хилл, а затем в школе Святой Марии. После получения среднего образования поступила в школу при Бостонском университете и стала мечтать о карьере модели.
Подиум Кэролин Бессетт так и не покорился, а её высшим достижением на этом поприще стало появление на обложке университетского календаря. Окончив школу при университете, Кэролин не захотела прощаться со своей мечтой о работе в мире моды. Девушка поступила на службу в магазин Calvin Klein в Бостоне. Начав свою карьеру с должности самого обычного продавца, Кэтрин Бессетт к моменту знакомства с Джоном Кеннеди-младшим уже была директором по маркетингу в самом крупном магазине Calvin Klein на Манхэттене и лично работала с важными клиентами торговой марки, к которым, несомненно, относился и Джон Кеннеди-младший.
Кэролин Бессетт. / Фото: www.celebritystyleguide.com
Знакомство с Джоном поначалу не предвещало ничего серьёзного: он в то время переживал бурный роман с Дэрил Ханной, да она и сама не рассчитывала покорять сердце самого завидного холостяка США. Рядом с ним всегда были признанные красавицы, а она не отличалась столь же яркой красотой, да и общение с принцем Америки ограничивалось помощью в подборе костюмов.
Но в 1993 году Джон Кеннеди-младший обратил внимание на девушку с безупречным чувством стиля, хорошими манерами и лучезарной улыбкой. Кажется, рядом с ней у него появлялся шанс на самое простое земное счастье.
Как только рядом с Джоном Кеннеди-младшим появилась новая девушка, папарацци стали едва ли не преследовать пару. Джон привык к подобному вниманию и ничуть не тяготился вспышками фотокамер и появлением фотографий в газетах. А кот Кэролин была не на шутку взволнованна. Вряд ли она мечтала о том, чтобы каждый её шаг был запечатлён для истории.
Но она была влюблена и счастлива, тем более, что Кеннеди-младший был столь же пылко влюблён и бесконечно нежен со своей возлюбленной. Вскоре он представил Кэролин своему дяде Роберту Кеннеди. Спустя год после начала романа любимая девушка перебралась в лофт Джона в Трайбеке и вскоре уже была его официальной невестой.
Недолгое счастье
Кэролин Бессетт и Джон Кеннеди-младший в день свадьбы. / Фото: www.pinimg.com
Кэролин Бессетт с трудом верила в то, что станет женой Джона Кеннеди-младшего. В чём она не сомневалась, так это в искренности чувств любимого человека. Они сочетались браком 21 сентября 1996 года в обстановке строжайшей секретности. В крохотной деревянной часовне на острове Камберленд в Джорджии горели свечи, а Кэролин дрожащим голосом произносила слова клятвы. Невеста была прекрасна в жемчужно-белом платье от Нарцисо Родригеса. Не скрывал чувств и жених, с любовью смотревший на женщину, которую он только что перед Богом назвал своей женой.
Кэролин Бессетт и Джон Кеннеди-младший. / Фото: www.urbanstylzweddings.com
После возвращения домой у порога молодожёнов, как обычно в последнее время, поджидали фотографы, а новоиспечённый супруг любезно попросил их дать привыкнуть Кэролин к её новому статусу и повышенному вниманию к её персоне. Правда, просьба его в расчёт особо не принималась. Папарацци сопровождали супругов чуть ли не 24 часа в сутки: в ресторане, где супруги любили ужинать, в торговом центре во время шоппинга, во время прогулок по городу.
Джон Кеннеди-младший не обращал на сопровождение никакого внимания, но Кэролин… У неё портилось настроение, она раздражалась и даже иногда позволяла себе поссориться с мужем прямо под прицелом камер.
Скоро поползли слухи о том, что в семье принца Америки наметились серьёзные проблемы. Кэролин отказывалась от любых интервью даже после того, как её объявили иконой стиля. Она уволилась из Calvin Klein за полгода до бракосочетания с Джоном, а устроиться на другую работу она не могла из-за страха обвинений в использовании славы своего мужа.
Впрочем, позже Бессетт-Кеннеди занялась благотворительностью, с удовольствием появлялась вместе с супругом на светских мероприятиях и стала хозяйкой вечеринок, которые устраивал Джон для своего политического журнала George.
Кэролин Бессетт и Джон Кеннеди-младший. / Фото: www.tatler.ru
Но проблемы в браке нарастали, как снежный ком. Кэролин категорически отказывалась рожать детей. Она боялась, что дети будут испытывать тот же дискомфорт, что и она сама, от пристального внимания прессы. Она всё чаще находилась в состоянии депрессии, а занятость супруга заставляла Кэролин чувствовать себя совершенно одинокой.
Тем не менее, друзья пары впоследствии утверждали, что разводиться пара не собиралась. Напротив, весной 1999 года они обратились за помощью к специалисту по семейным отношениям, а несколько месяцев спустя посетили кардинала Джона О’Коннора в надежде сохранить свою семью.
Прерванный полёт
Кэролин Бессетт и Джон Кеннеди-младший. / Фото: www.alchetron.com
Джон Кеннеди-младший очень не хотел лететь на свадьбу его кузины Рори Кеннеди. Он был готов к тому, что Кэролин полетит на остров Мартас-Винъярд со своей старшей сестрой Лорен. Однако Роуз-Мари Теренсио, коллега Кеннеди, вполне резонно заметила, что отказ Джона лететь вместе с женой вызовет новую волну кривотолков в прессе. Если бы она только могла предположить, чем закончится тот полёт…
Вечером 16 июля 1999 года самолёт, пилотируемый Джоном Кеннеди-младшим, потерпел катастрофу у берега того самого острова, где должна была состояться свадьба Рори Кеннеди. По заключению комиссии, пилот не справился с управлением в условиях плохой видимости. Джон, Кэролин и её старшая сестра погибли. Спустя 6 дней прах всех троих был развеян над Атлантикой.
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