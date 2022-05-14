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Как работают и как убивают семь самых опасных ядов

К сожалению, наша планета — не самое удобное и безопасное место для жизни. Почти за каждым углом человека поджидает целый ряд странных и жутких вещей, способных убить за долю секунды. Автомобильные аварии, случайные ограбления, падения кирпича на голову — этот список можно продолжать бесконечно. И, конечно, не стоит забывать о ядах, некоторые из которых мы придумали сами, чтобы уничтожать себе подобных.

Как работают и как убивают семь самых опасных ядов

Диметилртуть


Был момент, когда диметилртуть была просто необходима для некоторых научных экспериментов. Со временем ученые смогли найти гораздо более безопасную замену. Теперь диметилртуть может использоваться только для одного — убийства крайне вам неприятного человека. Это вещество без проблем проникает сквозь стандартные лабораторные перчатки; даже запах диметилртути может убить. Десятая часть миллилитра отправляет вас по длинной, болезненной дороге острого отравления ртутью: острая боль в животе, невнятная речь и, как достойный конец — суточный паралич сознания в скованном бесконечным страданием теле.

Как работают и как убивают семь самых опасных ядов

Рицин


Это вещество в 6 раз более ядовито, чем цианистый калий. Доза с булавочную головку гарантированно убивает человека. К помощи рицина частенько прибегают спецслужбы: легендарное убийство болгарского диссидента Георгия Маркова (резидент ГРУ уколол его зонтиком особой конструкции) произошло с применением этого яда.

Как работают и как убивают семь самых опасных ядов

Яд цепочной гадюки


Яд цепочной гадюки, которая водится в Индии, превращает кровь человека в желе. Более половины всех смертей, происходящих в этой стране, приходится на укусы гадюки Рассела.

Как работают и как убивают семь самых опасных ядов

Монооксид углерода


Бесшумный убийца — вот лучшая характеристика этого медленного и страшного яда. Каждый год от отравления угарным газом погибают несколько тысяч человек: неисправность прибора — и вы просто не успеваете проснуться, чтобы осознать собственную смерть.
Выжившие же страдают от частичного некроза мозга.

Как работают и как убивают семь самых опасных ядов

Тетродотоксин


Именно этот яд находится в японском деликатесе, рыбе фугу. Тетродоксин не только токсичен, но еще и не имеет противоядия. Он убивает человека, прерывая сигналы между мозгом и телом: отравленного душат собственные мышцы.

Как работают и как убивают семь самых опасных ядов

Полоний-210


Полоний-210 не имеет абсолютно никакой функции в жизни на Земле, а обращение с ним опасно до безумия. Менее грамма полония-210 гарантирует жертве мучительную смерть от отказа внутренних органов. В 2006 году большой резонанс получило дело бывшего агента КГБ Александра Литвиненко, якобы уничтоженного спецслужбами при помощи полония-210.

Как работают и как убивают семь самых опасных ядов

VX


Первоначально, вещество разрабатывалось в качестве мощного инсектицида. Однако, британское военное ведомство увидело в VX большой потенциал и превратило его в оружие массового поражения. Яд вызывает весьма неприятные последствия, приводящие, как правило, к смерти. Подавляющее большинство выживших страдает от серьезных психических расстройств.

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