Какими шахматами играли в царской семье и в ГУЛАГе, в блокадном Ленинграде и в космосе...

Такие разные шахматы...
История шахмат, которые родом из Индии, насчитывает не менее полутора тысяч лет. И на протяжении столь длительного времени мастера соревновались в изготовлении самых красивых шахматных фигур, используя для этого всю свою фантазию. И им это прекрасно удавалось. Вид шахматных фигур, созданных разными народами в различные эпохи, поражает, удивляет и восхищает.
Все мы привыкли к стандартному виду и цвету шахматных фигур. Однако такими универсальными они стали лишь с середины 19 века, до этого времени и вид шахматных фигур, и их цвет могли быть самыми разными. Из чего только их не делали!
Традиционными материалами, конечно, были кость - слонов, мамонтов, моржей, и дерево, но использовали также серебро, драгоценные камни, перламутр, сандал, янтарь, бересту. Создаваемые образы также весьма многообразны - воины, исторические и сказочные персонажи, звери…
Эволюция шахматных фигур
Долгое время самым старинным сохранившимся набором шахмат считали набор статуэток начала 12 века с острова Льюис, что в Северной Шотландии. Фигурки из слоновой кости представляют собой персонажи королевского двора 12 века.
Шахматные фигуры скандинавского прикладного искусства, найденные в 19 веке на острове Льюис.
Но в 2015 году на окраине города Самарканда (Узбекистан) обнаружили древнейший в мире набор шахматных фигур – семь миниатюрных скульптур из слоновой кости, настоящие шедевры. Среди них определили шаха, визиря, слона, двух всадников и двух воинов-пехотинцев. Исследователи отнесли находку к 7 веку.
Посмотрим еще на некоторые шахматные наборы, созданные в прошлом:
Ящик для шахмат (1351-1375), Германия
Шахматы из дымчатого топаза с серебряными и позолоченными деталями, набор 16-го века. Франция. В эпоху Возрождения cложные резные фигуры уступили место упрощенным абстрактным.
Мусульманские шахматы из Южной Азии белого и зеленого цвета. Слоновая кость, доска из дерева. Приблизительно 1700 год.
Изображения людей и животных у мусульман были запрещены, поэтому фигуры имеют абстрактную форму.
Еще один мусульманский набор, 19 век, Индия
Шахматы белого и красного цвета из слоновой кости. Дьепп, Франция, 18-й век.
Шахматы, Geislingen, Германия, около 1780 года.
Швейцария, около 1870 года
Дневные и ночные бабочки. Слоновая кость и черное дерево. Конец 18 века, Италия.
Раджастан, 1800 год, британская Ост - Индия
Фигурки в этом уникальном шахматном наборе были изготовлены вручную из кости и украшены стеклярусом, жемчугом, серебром и лаком.
Раджастан, около 1850 года, британская Ост - Индия, фигуры все с золочением.
Уникальные фигуры высшего качества из слоновой кости были выполнены в Индии опытными мастерами Ост-Индийской компании (John Company) в 18-19 веках. Тщательно продуманные наборы похожи на маленькие скульптуры.
Набор птиц из слоновой кости. Япония, приблизительно 1900 год
Китай, Контон, 19 век. Король Георг III и королева Шарлотта в белом и азиатские император и императрица в красном.
Мейсенский фарфор 1930 год. Подводный мир
Европейская эволюция шахматных фигур шла не только в изобразительном направлении, но и в абстрактном. К середине 19-го века Франция, Англия и Германия стали крупными шахматными центрами, и в каждой из этих стран все чаще стали использовать абстрактные шахматные фигуры, относящиеся к разным стилям, но все они уже во многом напоминали современные шахматы.
Франция, стиль «Режанс»
Так, во Франции были популярны фигурки в стиле «Режанс», названного так в честь известного парижского кафе, в которое многие приходили поиграть в шахматы.
Англия, стиль «Калверт»
Фигуры, выточенные на токарном станке и украшенные ажурной резьбой, первым начал выпускать шахматный мастер Джон Калверт. В честь него и назван этот стиль.
Германия, стиль «Селенус»
Этот стиль, «Селенус» или «Лунные шахматы», появился в Германии в начале 17-го столетия. Тонкие изящные фигурки будто тянутся ввысь к своей покровительнице Луне - Селене.
Универсальные шахматы Стаунтона
В 1851 году в Лондоне должен был состояться первый международный шахматный турнир. В связи с этим возникла необходимость создания универсального шахматного набора. Эта задача была поручена лондонскому художнику Натаниелю Куку, который прекрасно с ней справился. Созданный им благородный и совершенный дизайн сегодня известен каждому. Комплект фигурок показали знаменитому английскому шахматисту Говарду Стаунтону, считавшемуся в то время сильнейшим шахматистом в мире. Они ему так понравились, что он разрешил на коробках с этими шахматами ставить свое факсимиле, о чем его попросил Кук. И в 1849 году Натаниэль Кук запатентовал новый дизайн шахмат, который он назвал в честь знаменитого шахматиста - шахматы Стаунтона. Так что теперь о Стаунтоне знают многие, а про Кука как-то подзабыли.
Но, несмотря на повсеместное распространение этих стандартных шахмат, самые разные наборы как создавались, так и продолжают создаваться. Фантазии дизайнеров нет предела.
Хотелось бы показать несколько интересных наборов родом из России...
Шахматный набор Екатерины Великой
Набор конца 18 века из янтаря, возможно, принадлежал Екатерине Великой. Центральными фигурами являются с одной стороны - Екатерина II и ее фаворит Григорий Потемкин, а с другой - сын императрицы Павел I с женой.
Шахматный набор из царской семьи
Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий
Набор 19 века. В детстве этими фигурками играл будущий император Николай I. На доске русской армии, возглавляемой Петром I, противостоит армия турецкого султана.
Шахматы «Красные и белые», агитационный набор
Шахматы «Красные и белые», агитационный фарфор СССР ЛФЗ, 1920-е, автор Наталья Данько
Эти знаменитые фарфоровые шахматы, символизирующие противостояние двух систем, выпустили спустя год после образования Советского.
У белых (капиталистов) - король в виде скелета с бедренной костью в качестве скипетра и королева, бесстыдно демонстрирующая свое богатство. А также царские генералы и пешки (трудовой народ), закованные в цепи.
У красных же (коммунистов) – королевская чета – труженики. Король – рабочий-кузнец с молотом, а королева – крестьянка, держащая в руках сноп и серп. В качестве массовки использованы красноармейцы и колхозницы с серпами в руках.
Шахматный набор из ГУЛАГа
Чудом уцелевший крохотный набор из спичек и картона, сделанный в российском лагере приблизительно в 1937 году. Его автор - инженер Шилов, в 1937 году там же и скончавшийся.
Шахматы Мао Цзэдуна
В начале 50-х великий кормчий Мао Дзэдун приболел и попросил Сталина прислать к нему специалиста из Москвы. В Китай отправили известного врача Владимира Василенко, который и вылечил Мао. В качестве благодарности Мао вручил Владимиру Василенко резные костяные шахматы.
На родине же с ним обошлись иначе - в Москве прямо на аэродроме арестовали ... по «делу врачей». На свободу Владимир Василенко вышел в 1953 году, после смерти Сталина. Подарок Мао ему вернули.
Шахматы блокадного Ленинграда
Простенькие картонные кубики с наклеенными изображениями фигур. Изготовлены в 1943 году для проходившего в осажденном Ленинграде турнира.
Пешка из блокадного набора
Космические шахматы
Советский инженер Михаил И. Клевцов создал эти шахматы для использования на борту космического корабля Союз-9. Летом 1970 года было задумано сыграть во время полета шахматную партию с участием космонавтов Андриана Николаева и Виталия Севастьянова с одной стороны и Виктора Горбатко и Николая Каманина из Центра управления полётами с другой. А поскольку обычными шахматами в условиях невесомости не сыграешь, Клевцовым и была разработана для этой цели специальная конструкция. Уникальная партия длилась шесть часов, обмениваться информацией игроки могли только, когда корабль пролетал над нашей территорией. Закончился матч вничью, за это время корабль сделал 4 витка вокруг Земли, а космонавты – 35 ходов.
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