Природа раскрасила горы

Кажется, что эти радужные горы создал добрый волшебник из любимой детской сказки. Яркие и завораживающие, они просто не могут быть настоящими! И тем не менее, это так.











Парк Ландманналаугар в Исландии. Территория парка расположена в южной части Исландии у подножия вулкана Гекла.











Остывшая лава и горные породы сформировали гипнотический и яркий рисунок, который можно наблюдать с июля по сентябрь.







Розовый, коричневый, зеленый, желтый, синий, фиолетовый, черный и белый — природа не пожалела своих самых ярких красок для этих гор.







Blahnjukur («синий пик») и Brennisteinsalda («серая волна») — самые популярные места среди туристов.







Горная долина Кебрада-де-Умауака в Аргентине.







Эти горы — выступающая на поверхность часть известковых отложений, которые простираются от Перу до Сальты через территорию Боливии. В разное время дня цвета горных вершин Орнокаль на северо-западе Аргентины выглядят совершенно по-разному. Еще одна жемчужина Аргентины, достойная внимания — Гора семи цветов. Сложные геологические отложения создали богатую палитру цветов, которые мягко переходят друг в друга. Лучше всего оценить разнообразие красок получится в первой половине дня.







Гора Виникунка в Перу. Гора Виникунка входит в состав горного хребта Орнокаль, который протянулся от Перу до Боливии.







Этот разноцветный массив — достаточно скрытое место, и мало кто знает о нем.







Но счастливчикам, которые все-таки смогли добраться до него, открывается поистине завораживающий вид.











Цветной Каньон в Египте. Этот необычный каньон из разноцветного песчаника с вкраплениями гранита, кобальта, меди и древних кораллов расположен на юго-востоке Синайского полуострова. На стенах каньона есть «Глаз Египта» — напоминание о древнем море, под которым раньше скрывались скалы.







Красный, розовый, желтый, серый, фиолетовый и белый цвета чередуются между собой и создают причудливый узор на камне.







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