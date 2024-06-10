10 хитростей, которые выручат на кухне

Превратить готовку в процесс, от которого вы будете получать только удовольствие, можно, но для этого нужно знать некоторые хитрости. Novate.ru делится полезными кулинарными лайфхаками, которые сэкономят время приготовления блюд, упростят уборку на кухне и спасут ваши нервные клетки.
Хитрость 1: Смазывайте борта кастрюли растительным маслом
Для удобства используйте кисточку.
Казалось бы, только поставил кастрюлю на плиту, отвернулся на пару минут, и вот уже вода захватила всю варочную поверхность. И как тут не расстраиваться, если еще готовить толком не начинал, а на кухне уже беспорядок?
Чтобы избежать таких плачевных последствий, воспользуйтесь следующим лайфхаком: перед тем, как набирать воду в кастрюлю, смажьте ее бортики растительным маслом. Оно создаст на стенках посуды защитную пленку, которая уменьшит образование пузырей и предотвратит их разбрызгивание. Вот так вы сможете избежать выкипания воды.
Хитрость 2: Окунайте насадки миксера в воду
Включите миксер на несколько секунд.
Если вы любите готовить, то наверняка в вашем арсенале есть много разновидностей бытовой техники, и миксер в том числе. Этот прибор существенно облегчает жизнь, когда нужно приготовить тесто, крем, соус или пюре. Однако есть у миксера и один существенный недостаток – его насадки очень сложно мыть, особенно если у вас нет посудомойки.
Чтобы облегчить и ускорить этот процесс, возьмите чашу для миксера, налейте в нее несколько стаканов воды, добавьте пару капель моющего средства, окуните насадки и включите прибор на среднюю мощность. После этого останется только прополоскать их в чистой воде и высушить.
Хитрость 3: Если что-то подгорело, кипятите уксус
Уксус нейтрализует запахи.
Если у вас подгорело мясо, сбежало молоко или по какой-то другой причине появился запах гари, сначала откройте на кухне окно, а потом поставьте кипятить уксус. Дело в том, что он обладает волшебной способностью абсорбировать и нейтрализовывать запахи. А чтобы пар быстро распространился по всей кухне, смешайте уксус с водой. Вот такое эффективное средство получается для борьбы с запахом горелого.
На заметку: А чтобы привести подгоревшую посуду в порядок, налейте в нее кока-колу и поставьте на плиту. Дождитесь, пока газировка закипит, подождите пару минут, после чего снимите кастрюлю с огня и вымойте обычным способом. Кола содержит кислоту, которая поможет разрушить даже самые стойкие загрязнения и остатки пищи, поэтому после контакта с ней посуда будет как новая.
Хитрость 4: Замачивайте кухонные тряпки в кипятке с лимонной кислотой
И не забудьте добавить шампунь
Пожалуй, кухонные губки и полотенца являются самыми жесткими рассадниками бактерий не только на кухне, но и во всей квартире. Но если старую грязную губку можно легко заменить новой, то покупать каждую неделю полотенца – не самая лучшая идея. Так можно быстро «вылететь в трубу».
Чтобы текстиль вновь стал чистым, свежим и ароматным, попробуйте положить его в таз, залить кипятком, добавить пару столовых ложек шампуня и лимонной кислоты, и оставить на два-три часа. По истечении времени достаньте полотенца, прополощите в теплой воде и постирайте привычным способом – пятна исчезнут, и они вновь будут приятно пахнуть.
Хитрость 5: Протирайте кухонные фасады разрыхлителем для теста
Нанесите кашицу на кухонные фасады
Фасады кухонного гарнитура очень быстро покрываются жирными пятнами, разводами от воды, отпечатками пальцев и прочими загрязнениями, которые создают беспорядок и портят красивый вид кухни. Но самое обидное, что эти пятна не всегда получается убрать привычными способами – приходится прибегать к помощи металлического скребка, а ведь он может поцарапать шкафчики.
Предлагаем не рисковать и использовать более мягкое чистящее средство (но не менее эффективное). Итак, возьмите пакетик разрыхлителя для теста, смешайте его с двумя столовыми ложками воды, чтобы получилась густая кашица, и нанесите получившуюся смесь на загрязненные участки. Оставьте средство на поверхности на полчаса, после чего смойте влажной тряпкой. Результат его работы вас приятно удивит.
Хитрость 6: Замачивайте мясо в минеральной воде
Залейте кусок мясо минералкой
Увы, мясо, которое мы покупаем на рынке или в магазине, не всегда может похвастаться 100-процентной безопасностью. Поэтому предлагаем провести некоторые профилактические меры, чтобы точно быть уверенным в качестве продукта.
Перед тем, как готовить мясо, замочите его в минеральной воде. Она поможет вымыть остатки пестицидов и прочих вредных веществ, которые могут содержаться в продукте. После такой процедуры мясо можно будет смело жарить или запекать, не переживая, что оно навредит вашему здоровью.
Хитрость 7: Насыпайте в сковороду соль
Сначала соль, а затем растительное масло.
Помните поговорку о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят? Если переводить эту мудрость на язык кухни, она будет звучать так: проще предотвратить появление жирных пятен на плите и фартуке, чем потом их отмывать. А что является главным источником таких загрязнений? Правильно, растительное масло.
Чтобы оно не разбрызгивалось, сначала насыпайте в сковороду соль, а уже потом наливайте масло. Благодаря этой хитрости, в момент, когда вы будете класть на сковороду картофель, масло будет вести себя спокойно и не станет брызгать в разные стороны.
Хитрость 8: Опускайте в жирный суп половник со льдом
Лед соберет на себя весь жир.
Решили приготовить солянку или сварить суп на свином бульоне? Тогда будьте готовы к тому, что на поверхности блюда обязательно образуется жирная пленка. Если вы не фанат такого «декора», сделайте вот что: возьмите половник, положите в него несколько кубиков льда, опустите в кастрюлю и круговыми движениями поводите по верхнему слою супа. В итоге жир прилипнет к половнику.
Хитрость 9: Протирайте контейнер уксусом
Смочите тряпку в уксусе и протрите дно и стенки.
Со временем в пластиковых контейнерах появляется затхлый запах. Если он не исчезает даже после мытья ароматным средством для посуды, попробуйте протереть стенки емкости тряпкой, смоченной в уксусе. Благодаря тому, что в его составе есть кислота, он нейтрализует неприятный запах. Кроме того, уксус обладает антисептическими свойствами, и убивает бактерии, которые являются причиной появления различных ароматов. Таким образом, обработка контейнеров уксусом не только устранит запахи, но также обеспечит более гигиеничные условия хранения посуды!
Хитрость 10: Разогревайте чеснок в микроволновке
Положите головку чеснока в микроволновую печь.
Вряд ли чистка чеснока относится к вашим любимым занятиям на кухне, особенно если нужно убрать шелушу с нескольких головок. К счастью, есть эффективный способ, который помогает существенно ускорить этот процесс. Положите чеснок в микроволновую печь, включите ее на 15 секунд, после чего вытащите зубчики и почистите. Вы удивитесь, насколько легко оболочка будет сниматься.
Еще один хороший вариант – встряска. Возьмите металлическую миску, положите в нее зубчики чеснока, сверху накройте еще одной миской меньшего размера и сильно потрясите. За 20 секунд у вас получится очистить большое количество чеснока – останется лишь выбрать зубчики из шелухи и убрать кончики. Кстати, если под рукой не оказалось металлической посуды, используйте обычную стеклянную банку с крышкой.
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