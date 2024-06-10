10 хитростей, которые выручат на кухне

Превратить готовку в процесс, от которого вы будете получать только удовольствие, можно, но для этого нужно знать некоторые хитрости. Novate.ru делится полезными кулинарными лайфхаками, которые сэкономят время приготовления блюд, упростят уборку на кухне и спасут ваши нервные клетки.







Хитрость 1: Смазывайте борта кастрюли растительным маслом

Хитрость 2: Окунайте насадки миксера в воду

Хитрость 3: Если что-то подгорело, кипятите уксус

Хитрость 4: Замачивайте кухонные тряпки в кипятке с лимонной кислотой

Хитрость 5: Протирайте кухонные фасады разрыхлителем для теста

Хитрость 6: Замачивайте мясо в минеральной воде

Хитрость 7: Насыпайте в сковороду соль

Хитрость 8: Опускайте в жирный суп половник со льдом

Хитрость 9: Протирайте контейнер уксусом

Хитрость 10: Разогревайте чеснок в микроволновке

Для удобства используйте кисточку.Казалось бы, только поставил кастрюлю на плиту, отвернулся на пару минут, и вот уже вода захватила всю варочную поверхность. И как тут не расстраиваться, если еще готовить толком не начинал, а на кухне уже беспорядок?Чтобы избежать таких плачевных последствий, воспользуйтесь следующим лайфхаком: перед тем, как набирать воду в кастрюлю, смажьте ее бортики растительным маслом. Оно создаст на стенках посуды защитную пленку, которая уменьшит образование пузырей и предотвратит их разбрызгивание. Вот так вы сможете избежать выкипания воды.Включите миксер на несколько секунд.Если вы любите готовить, то наверняка в вашем арсенале есть много разновидностей бытовой техники, и миксер в том числе. Этот прибор существенно облегчает жизнь, когда нужно приготовить тесто, крем, соус или пюре. Однако есть у миксера и один существенный недостаток – его насадки очень сложно мыть, особенно если у вас нет посудомойки.Чтобы облегчить и ускорить этот процесс, возьмите чашу для миксера, налейте в нее несколько стаканов воды, добавьте пару капель моющего средства, окуните насадки и включите прибор на среднюю мощность. После этого останется только прополоскать их в чистой воде и высушить.Уксус нейтрализует запахи.Если у вас подгорело мясо, сбежало молоко или по какой-то другой причине появился запах гари, сначала откройте на кухне окно, а потом поставьте кипятить уксус. Дело в том, что он обладает волшебной способностью абсорбировать и нейтрализовывать запахи. А чтобы пар быстро распространился по всей кухне, смешайте уксус с водой. Вот такое эффективное средство получается для борьбы с запахом горелого.На заметку: А чтобы привести подгоревшую посуду в порядок, налейте в нее кока-колу и поставьте на плиту. Дождитесь, пока газировка закипит, подождите пару минут, после чего снимите кастрюлю с огня и вымойте обычным способом. Кола содержит кислоту, которая поможет разрушить даже самые стойкие загрязнения и остатки пищи, поэтому после контакта с ней посуда будет как новая.И не забудьте добавить шампуньПожалуй, кухонные губки и полотенца являются самыми жесткими рассадниками бактерий не только на кухне, но и во всей квартире. Но если старую грязную губку можно легко заменить новой, то покупать каждую неделю полотенца – не самая лучшая идея. Так можно быстро «вылететь в трубу».Чтобы текстиль вновь стал чистым, свежим и ароматным, попробуйте положить его в таз, залить кипятком, добавить пару столовых ложек шампуня и лимонной кислоты, и оставить на два-три часа. По истечении времени достаньте полотенца, прополощите в теплой воде и постирайте привычным способом – пятна исчезнут, и они вновь будут приятно пахнуть.Нанесите кашицу на кухонные фасадыФасады кухонного гарнитура очень быстро покрываются жирными пятнами, разводами от воды, отпечатками пальцев и прочими загрязнениями, которые создают беспорядок и портят красивый вид кухни. Но самое обидное, что эти пятна не всегда получается убрать привычными способами – приходится прибегать к помощи металлического скребка, а ведь он может поцарапать шкафчики.Предлагаем не рисковать и использовать более мягкое чистящее средство (но не менее эффективное). Итак, возьмите пакетик разрыхлителя для теста, смешайте его с двумя столовыми ложками воды, чтобы получилась густая кашица, и нанесите получившуюся смесь на загрязненные участки. Оставьте средство на поверхности на полчаса, после чего смойте влажной тряпкой. Результат его работы вас приятно удивит.Залейте кусок мясо минералкойУвы, мясо, которое мы покупаем на рынке или в магазине, не всегда может похвастаться 100-процентной безопасностью. Поэтому предлагаем провести некоторые профилактические меры, чтобы точно быть уверенным в качестве продукта.Перед тем, как готовить мясо, замочите его в минеральной воде. Она поможет вымыть остатки пестицидов и прочих вредных веществ, которые могут содержаться в продукте. После такой процедуры мясо можно будет смело жарить или запекать, не переживая, что оно навредит вашему здоровью.Сначала соль, а затем растительное масло.Помните поговорку о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят? Если переводить эту мудрость на язык кухни, она будет звучать так: проще предотвратить появление жирных пятен на плите и фартуке, чем потом их отмывать. А что является главным источником таких загрязнений? Правильно, растительное масло.Чтобы оно не разбрызгивалось, сначала насыпайте в сковороду соль, а уже потом наливайте масло. Благодаря этой хитрости, в момент, когда вы будете класть на сковороду картофель, масло будет вести себя спокойно и не станет брызгать в разные стороны.Лед соберет на себя весь жир.Решили приготовить солянку или сварить суп на свином бульоне? Тогда будьте готовы к тому, что на поверхности блюда обязательно образуется жирная пленка. Если вы не фанат такого «декора», сделайте вот что: возьмите половник, положите в него несколько кубиков льда, опустите в кастрюлю и круговыми движениями поводите по верхнему слою супа. В итоге жир прилипнет к половнику.Смочите тряпку в уксусе и протрите дно и стенки.Со временем в пластиковых контейнерах появляется затхлый запах. Если он не исчезает даже после мытья ароматным средством для посуды, попробуйте протереть стенки емкости тряпкой, смоченной в уксусе. Благодаря тому, что в его составе есть кислота, он нейтрализует неприятный запах. Кроме того, уксус обладает антисептическими свойствами, и убивает бактерии, которые являются причиной появления различных ароматов. Таким образом, обработка контейнеров уксусом не только устранит запахи, но также обеспечит более гигиеничные условия хранения посуды!Положите головку чеснока в микроволновую печь.Вряд ли чистка чеснока относится к вашим любимым занятиям на кухне, особенно если нужно убрать шелушу с нескольких головок. К счастью, есть эффективный способ, который помогает существенно ускорить этот процесс. Положите чеснок в микроволновую печь, включите ее на 15 секунд, после чего вытащите зубчики и почистите. Вы удивитесь, насколько легко оболочка будет сниматься.Еще один хороший вариант – встряска. Возьмите металлическую миску, положите в нее зубчики чеснока, сверху накройте еще одной миской меньшего размера и сильно потрясите. За 20 секунд у вас получится очистить большое количество чеснока – останется лишь выбрать зубчики из шелухи и убрать кончики. Кстати, если под рукой не оказалось металлической посуды, используйте обычную стеклянную банку с крышкой.