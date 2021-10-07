Удивительные факты про кенгуру, которые вы могли не знать

Слово «кенгуру» происходит из кууку-йимитирского языка австралийских аборигенов, которые называли этих животных «kanguroo» или «gangurru». Когда капитан Джеймс Кук со своей командой впервые узнал об этом животном и увидел детёныша кенгуру, высунувшего голову из кармана своей матери, он сначала подумал, что кенгуру — это двухголовые животные.



Сегодня мы знаем об этих забавных прыгунах гораздо больше. Обитая в Австралии, в Тасмании и Папуа – Новой Гвинее, кенгуру стал настолько узнаваемым символом Австралии, что его изображения можно увидеть на денежных купюрах этой страны, коммерческих продуктах и даже на знамени Королевских военно-воздушных сил Австралии.



Это поистине удивительные и странные животные, и в нашем сегодняшнем списке мы собрали несколько самых удивительных фактов про кенгуру, какие вы только можете себе представить… или не можете.



И хотя в этом списке собрана информация о разных видах кенгуру, мы в основном сфокусировались на наиболее крупных, хорошо известных кенгуру, которых можно увидеть в большинстве документальных фильмов о дикой природе. Итак, приготовьтесь, потому что вас могут шокировать и поразить эти 25 фактов про кенгуру, которые вы могли не знать!







25. Начнём, пожалуй, с самого прикольного и удивительного факта про кенгуру. Самка кенгуру может забеременеть, а затем приостановить свою беременность (временное прекращение жизненных функций).

Если самка была оплодотворена, но ещё не готова к рождению (например, она уже вынашивает одного детёныша), то эмбрион переходит в состояние диапаузы до тех пор, пока она не вырастит предыдущего детёныша.24. Удар кенгуру является настолько мощным, что может убить взрослого человека. А острые когти на лапах помогают им потрошить небольших животных . 23. Несмотря на то, что это довольно популярная шутка среди подростков, у кенгуру действительно есть пятая лапа, своего рода лапа. Используемый для удержания равновесия во время прыжков, мощный хвост кенгуру при ходьбе используется в качестве пятой лапы. Когда они бьют задними лапами, то опираются на свою пятую лапу.22. Если вам случится увидеть бой за господство между двумя самцами кенгуру, то будет легко узнать, кто из них доминирующий. В подобных схватках бьёт лапами только субдоминантный самец. (Как и другие животные инфракласса сумчатые, самцы кенгуру уникальны тем, что их яички расположены над, а не под пенисом.)21. Рождение детёныша кенгуру — одно из самых странных в царстве животных. Из родовых путей самки кенгуру на сроке, эквивалентном 7 неделям человеческой беременности, появляется маленький, розовый «червячок». Слаборазвитое крошечное существо должно ухватиться за свою мать едва появившимися передними лапками и подняться вверх по густой шерсти, чтобы обосноваться в её выводковой сумке.20. Когда этот «червячок» попадает в сумку матери, он присасывается к одному из сосков на 34 недели . По мере роста и развития, он учится отлипать от соска и присасываться к другим. Маленький кенгурёнок в действительности ещё не может сосать, поэтому молоко из сосков матери регулярно впрыскивается ему прямо в рот.19. Некоторые детёныши не покидают выводковую сумку в течение 8 месяцев с тех пор, как они в неё попали. К тому времени они становятся доношенными, покрываются шерстью и уже способны сделать свои первые прыжки.18. Прыжок большого рыжего кенгуру достигает 3 метров в высоту и 8 метров в длину. Прибавьте к этому максимальную скорость 60 км/час, которую они могут развить , и получится довольно проворное сумчатое.17. Вам, наверное, интересно, что случится, если крошечный червеобразный детёныш кенгуру упадёт, взбираясь по шерсти матери, чтобы попасть в выводковую сумку. Если детёныш падает, то он ещё настолько мал (размером с фасолинку), что мать отказывается от него. Если она попробует его подобрать, чтобы как-то поместить в сумку, то просто раздавит его в попытке поднять.16. На кенгуру в основном охотятся люди и динго. Животные часто защищаются тем, что приводят преследующего к воде и стараются его утопить.15. Самый «грязный» факт в нашем списке: детёныши кенгуру писают и какают внутри сумки матери. Внутренний слой выводковой сумки поглощает некоторые отходы жизнедеятельности, но самка регулярно сама чистит её, засовывая в неё свою морду и вылизывая до чистоты.14. Кенгуру живут группами приблизительно по 10 особей. Хотя группа состоит как из самок, так и из самцов, только доминантный самец — чаще всего, самый взрослый и самый крупный — спаривается с самками.13. Древесные кенгуру не потеют, а чтобы охладиться , они укрываются в тени или облизывают свои передние лапы, а затем проводят ими по своей покрытой шерстью груди.12. Хотя отличный маркетинг даёт нам ясную картину того, как кенгуру выглядит, слово «кенгуру» на самом деле является обобщающим термином для представителей семейства кенгуровые, куда входят гигантские кенгуру, большие рыжие кенгуру (наиболее известные), валлаби, филандеры и валлару.11. Самки кенгуру спариваются всего через несколько дней после рождения детёныша. Таким образом, если с ним что-нибудь случится, у неё всегда есть эмбрион в состоянии диапаузы, готовый к развитию.10. Очень питательное мясо кенгуру продаётся в разных странах по всему миру. За последние несколько десятилетий оно обрело популярность в Австралии, особенно в ресторанах высшего класса.9. Кенгуру не могут передвигать своими лапами независимо друг от друга: они всегда перемещают их одновременно — будто они связаны. Однако во время плавания , по неизвестным пока науке причинам, они шевелят ими независимо друг от друга.8. Одним из самых удивительных фактов про кенгуру является то, что самки могут определять пол своего детёныша. Учёные пока ещё не знают, как они это делают, но самки кенгуру в более молодом возрасте рожают самочек, оставляя эмбрионов-самцов на потом, когда они рано или поздно покинут группу.7. Несмотря на свои мощные лапы, кенгуру не умеют пятиться назад. Поэтому Австралия решила изобразить это животное на своём гербе, демонстрируя, что государство всегда движется вперёд и развивается.6. Чтобы продемонстрировать другим самцам свою силу и мощь, самцы кенгуру выдирают с корнем траву и кустарники.5. Западных серых кенгуру иногда называют «вонючками» («stinkers»), потому что они выделяют запах, похожий на карри.4. В мультфильмах кенгуру зачастую показывают боксирующими своими передними лапами. Хотя они и делают это иногда ради забавы, чаще всего так самцы сражаются за право обладания самкой. Такие пинки обычно безвредны, особенно по сравнению с сильным ударом их задних лап.3. Будучи эндемиками Австралии и Папуа – Новой Гвинеи, нескольким кенгуру удалось сбежать из зоопарков в США и Франции и основать потомство в дикой природе. В Ирландии, как вы знаете, на острове Ламбей живёт целая колония валлаби.2. Как только детёныш кенгуру достаточно взрослеет для того, чтобы навсегда покинуть сумку матери, он всё ещё возвращается туда, чтобы выпить её молока. Поскольку у самки в сумке в это время может развиваться уже другой детёныш, самки кенгуру имеют отлаженную систему лактации : один из сосков производит молоко с высоким содержанием углеводов для старшего детёныша, а другие — молоко с высоким содержанием жира для младшего детёныша.1. Наш последний причудливый факт про кенгуру снова немного шокирующий. Самки кенгуру имеют довольно интересную анатомическую особенность: у них три влагалища. Два из них используются для проведения семенной жидкости в матки, которых у кенгуру аж две. Во время родов плод из матки попадает в срединное влагалище , а оттуда через специальный родовой канал — наружу, чтобы затем, цепляясь за мамину шерсть, подняться и забраться в сумку.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)