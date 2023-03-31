Рабочие места знаменитых творческих людей

С нами не соскучишься!

Давайте посмотрим, как выглядели рабочие места людей, которые заняли почетное место в истории.



Тина Фей, актриса и писательница

Нил Геймен, писатель-фантаст

Боб Дилан, музыкант

Тим Бертон, кинорежиссер и писатель

Джон Леннон и Йоко Оно, музыканты

Роальд Дал, писатель

Никола Тесла, физик и изобретатель

Карл Лагерфельд, дизайнер одежды

Марк Ротко, художник

Мартин Лютер Кинг младший, проповедник

Элвин Брукс Уайт, писатель

Марта Стюарт, телеведущая и писательница

Марк Цукерберг, программист и предприниматель

Дик Кларк, ведущий игровых шоу и предприниматель

Анри Тулуз-Лотрек, художник-постимпрессионист

Джон Сингер Сарджент, художник

Брюс Спрингстин, музыкант

Джек Уайт, музыкант

Лев Толстой, писатель

Сьюзен Зонтаг, писательница и театральный критик

Эдвард Мунк, художник

Клод Моне, художник

Джон Апдайк, писатель

Сальвадор Дали, художник

Поль Сезанн, художник

Джексон Поллок, художник

Рэй Брэдбери, писатель

Альберт Гор, политик

Стив Джобс, изобретатель и предприниматель

Хантер Томпсон, журналист и писатель

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