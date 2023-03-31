Рабочие места знаменитых творческих людей

Давайте посмотрим, как выглядели рабочие места людей, которые заняли почетное место в истории.
Тина Фей, актриса и писательница
Нил Геймен, писатель-фантаст
Боб Дилан, музыкант
Тим Бертон, кинорежиссер и писатель
Джон Леннон и Йоко Оно, музыканты
Роальд Дал, писатель
Никола Тесла, физик и изобретатель
Карл Лагерфельд, дизайнер одежды
Марк Ротко, художник
Мартин Лютер Кинг младший, проповедник
Элвин Брукс Уайт, писатель
Марта Стюарт, телеведущая и писательница
Марк Цукерберг, программист и предприниматель
Дик Кларк, ведущий игровых шоу и предприниматель
Анри Тулуз-Лотрек, художник-постимпрессионист
Джон Сингер Сарджент, художник
Брюс Спрингстин, музыкант
Джек Уайт, музыкант
Лев Толстой, писатель
Сьюзен Зонтаг, писательница и театральный критик
Эдвард Мунк, художник
Клод Моне, художник
Джон Апдайк, писатель
Сальвадор Дали, художник
Поль Сезанн, художник
Джексон Поллок, художник
Рэй Брэдбери, писатель
Альберт Гор, политик
Стив Джобс, изобретатель и предприниматель
Хантер Томпсон, журналист и писатель
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