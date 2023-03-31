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Рабочие места знаменитых творческих людей

Давайте посмотрим, как выглядели рабочие места людей, которые заняли почетное место в истории.

Тина Фей, актриса и писательница


Рабочие места знаменитых творческих людей

Нил Геймен, писатель-фантаст


Рабочие места знаменитых творческих людей

Боб Дилан, музыкант


Рабочие места знаменитых творческих людей

Тим Бертон, кинорежиссер и писатель


Рабочие места знаменитых творческих людей

Джон Леннон и Йоко Оно, музыканты


Рабочие места знаменитых творческих людей

Роальд Дал, писатель


Рабочие места знаменитых творческих людей

Никола Тесла, физик и изобретатель


Рабочие места знаменитых творческих людей

Карл Лагерфельд, дизайнер одежды


Рабочие места знаменитых творческих людей

Марк Ротко, художник


Рабочие места знаменитых творческих людей

Мартин Лютер Кинг младший, проповедник


Рабочие места знаменитых творческих людей

Элвин Брукс Уайт, писатель


Рабочие места знаменитых творческих людей

Марта Стюарт, телеведущая и писательница


Рабочие места знаменитых творческих людей

Марк Цукерберг, программист и предприниматель


Рабочие места знаменитых творческих людей

Дик Кларк, ведущий игровых шоу и предприниматель


Рабочие места знаменитых творческих людей

Анри Тулуз-Лотрек, художник-постимпрессионист


Рабочие места знаменитых творческих людей

Джон Сингер Сарджент, художник


Рабочие места знаменитых творческих людей

Брюс Спрингстин, музыкант


Рабочие места знаменитых творческих людей

Джек Уайт, музыкант


Рабочие места знаменитых творческих людей

Лев Толстой, писатель


Рабочие места знаменитых творческих людей

Сьюзен Зонтаг, писательница и театральный критик


Рабочие места знаменитых творческих людей

Эдвард Мунк, художник


Рабочие места знаменитых творческих людей

Клод Моне, художник


Рабочие места знаменитых творческих людей

Джон Апдайк, писатель


Рабочие места знаменитых творческих людей

Сальвадор Дали, художник


Рабочие места знаменитых творческих людей

Поль Сезанн, художник


Рабочие места знаменитых творческих людей

Джексон Поллок, художник


Рабочие места знаменитых творческих людей

Рэй Брэдбери, писатель


Рабочие места знаменитых творческих людей

Альберт Гор, политик


Рабочие места знаменитых творческих людей

Стив Джобс, изобретатель и предприниматель


Рабочие места знаменитых творческих людей

Хантер Томпсон, журналист и писатель


Рабочие места знаменитых творческих людей

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