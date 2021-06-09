15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

У каждого человека есть хотя бы примерное представление о том, как должен выглядеть дом его мечты.







Для одного — это большие, не заставленные ничем пространства, для другого — множество ярких деталей и романтических мелочей. Одним придётся по душе огромный бассейн прямо посреди гостиной, другим подавай настоящее живое в прихожей. В этой статье — «заветные мечты» домовладельцев разных стран, которые уже воплотились в жизнь.



Дом на острове Готланд в Балтийском море







Дом на Новорижском шоссе







Частный дом, Гавайи











Паханг, Малайзия







Центральный парк на Манхэттене







Калифорния, США







Лос-Анджелес, США







Портленд, США











Манхэттен, Нью-Йорк







Йоро, Япония







Афины, Греция







Амстердам, Нидерланды







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