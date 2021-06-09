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15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

У каждого человека есть хотя бы примерное представление о том, как должен выглядеть дом его мечты.

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

Для одного — это большие, не заставленные ничем пространства, для другого — множество ярких деталей и романтических мелочей. Одним придётся по душе огромный бассейн прямо посреди гостиной, другим подавай настоящее живое в прихожей. В этой статье — «заветные мечты» домовладельцев разных стран, которые уже воплотились в жизнь.

Дом на острове Готланд в Балтийском море

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

Дом на Новорижском шоссе

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

Частный дом, Гавайи

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

Паханг, Малайзия

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

Центральный парк на Манхэттене

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

Калифорния, США

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

Лос-Анджелес, США

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

Портленд, США

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

Манхэттен, Нью-Йорк

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

Йоро, Япония

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

Афины, Греция

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

Амстердам, Нидерланды

15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света

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