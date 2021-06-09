У каждого человека есть хотя бы примерное представление о том, как должен выглядеть дом его мечты.
Для одного — это большие, не заставленные ничем пространства, для другого — множество ярких деталей и романтических мелочей. Одним придётся по душе огромный бассейн прямо посреди гостиной, другим подавай настоящее живое в прихожей. В этой статье — «заветные мечты» домовладельцев разных стран, которые уже воплотились в жизнь.
Дом на острове Готланд в Балтийском море
Дом на Новорижском шоссе
Частный дом, Гавайи
Паханг, Малайзия
Центральный парк на Манхэттене
Калифорния, США
Лос-Анджелес, США
Портленд, США
Манхэттен, Нью-Йорк
Йоро, Япония
Афины, Греция
Амстердам, Нидерланды
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15 вдохновляющих интерьеров с разных концов света
У каждого человека есть хотя бы примерное представление о том, как должен выглядеть дом его мечты.
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