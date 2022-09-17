Почему нижняя пуговица пиджака по этикету не застегивается

Дедушкой пиджака был сюртук. |Фото: istoria-mira.ru.

На все пуговицы застегиваются только двуоборотные фраки и пиджаки. |Фото: livejournal.com.

Современный пиджак появился в 19 веке. |Фото: zefirka.net.

Выбор зависит от покроя пиджака. ¦Фото: perfection-shoes.ru.