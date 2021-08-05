15 вдохновляющих идей дизайна узкой лоджии, которые легко повторить самостоятельно

Балконы в домах советских проектов - это очередной архитектурный элемент, который, как и крошечные санузлы и кухни в «хрущевках», принято только ругать. Маленькая площадь лоджий в большинстве наших домов привела к тому, что ими чаще пользуются как складом для барахла.

А ведь балкон - это как минимум 2 кв. метра с хорошей освещенностью и видом из окна. Стоит только приложить немного усилий и средств - получится дополнительное место для отдыха или работы.

1. Стеллаж

Эффектный стеллаж для маленького балкона.

Узкий балкон - не место для громоздкой мебели. Если собираетесь использовать пространство для отдыха, ограничьтесь оригинальным стеллажом, например, в индустриальном стиле. Дополнить обстановку поможет палас с принтом, цветы в горшках и аккуратный стул или небольшое кресло.

2. Зеленая лужайка

Имитация зеленой лужайки на балконе.

Этот крошечный открытый балкон удалось превратить в настоящую зеленую лужайку. Для этого понадобился зеленый ковер-травка, несколько белых декоративных кашпо, раскладной столик из дерева и пара стульев.

3. Цветущий оазис

Узкий балкон с оригинальной растительностью.

Узкий балкон, который просто утопает в цветах и зелени. Светлая отделка, панорамные окна, специальные рейки на потолке для плетистых растений и подвесных горшков позволили создать в этом помещении неповторимую атмосферу.

4. Минимализм

Узкий балкон в минималистичном стиле.

Светлая узкая лоджия в лучших традициях минималистичного, скандинавского и монохромного стилей. Здесь нет никакой громоздкой мебели, только легкие стеллажи, много цветочных горшков и гирлянды-фонарики.

5. Ничего лишнего

Узкий балкон в светлых тонах.

По нашему мнению, этот узкий светлый балкон - идеальное убежище от городской суеты. В его интерьере нет ничего лишнего, только растения, деревянный табурет и панорамные окна. Тем ни менее, пространство не выглядит слишком пустым или простым.

6. Уголок для отдыха

Пространство для одного.

Узкий балкон можно превратить в комфортабельную зону уединенного отдыха. Яркий тому пример - этот скромный балкон с оригинальным диванчиков, оборудованным вместительным коробом для хранения различных вещей, полками и мини-столиком.

7. Кофейня

Кофейня на балконе.

Уютная узкая лоджия в кремовых тонах, где нашлось место для вместительного шкафа и кофейной зоны, представленной маленьким круглым столиком и парой ярких кресел. На таком балконе очень приятно пить кофе в погожие деньки, а в шкафу найдется место для не слишком нужных вещей.

8. Большой диван

Лоджия с большим диваном.

Узкая лоджия, все пространство которой занимает большой красный диван с красивой стеганой спинкой, - идеальное место для шумных посиделок и уединенного отдыха. Обратите внимание, что диван установлен спинкой к подоконнику, что очень эргономично в случае с узкими помещениями.

9. Рабочая зона

Рабочая зона на лоджии.

Тем, кто не любит бесцельные посиделки, стоит обратить внимание на идеи организации рабочего пространства на балконе. Доказано, что на свежем воздухе мозг работает лучше, а солнечный свет улучшает настроение и бодрит. Узкий стол-полка, небольшой навесной шкафчик для книг, удобный стул и несколько мощных светильников - вот и все, что нужно для создания комфортной рабочей обстановки.

10. Контрастный предмет мебели

Светлая лоджия с оригинальным диванчиком.

Узкая лоджия с белыми стенами, изюминкой которой стал стильный функциональный диванчик, сделанный на заказ. Изделие выполнено в оттенке «тик» и состоит из двух вместительных шкафчиков, один из которых расположен в спинке, а второй в основной части, и серого поролонового сиденья.

11. Монохромный балкон

Монохромный интерьер лоджии.

Великолепный монохромный интерьер узкого балкона, в котором нет ничего лишнего. Главным объектом этого интерьера является стена, обшитая светлыми деревянными панелями, с полками и компактным диванчиком.

12. Оранжерея

Растения на балконе.

Некоторые люди используют балкон для выращивания цветов. Даже на очень узкой лоджии найдется место для пары больших красивых кадок с пальмами и для множества маленьких горшочков. Дополните интерьер декоративной галькой и небольшим стулом, чтобы наслаждаться отдыхом в окружении зелени и цветов.

13. Незамысловатый дизайн

Простенький интерьер открытого балкона.

Если не имеете возможности вложить много средств в обустройство балкона, идите простым путем: уберите весь хлам, покрасьте пол и перила, подберите подходящий стульчик и несколько оригинальных цветочных горшков.

14. Цветные акценты

Лоджия с акцентной стеной.

Если вам не хватает солнца и ярких красок, добавьте своему балкону цвета. Яркая акцентная стена с узкими панелями приятных зеленых оттенков и барные стулья тех же тонов помогут разбавить скучный интерьер и будут заряжать на позитивный лад.

15. Узоры и фактуры

Микс цветов, узоров и фактур.

Этот балкон - прекрасный пример грамотного сочетания нескольких цветов и фактур. Имитация кирпичной кладки на стенах выгодно контрастирует с черно-белыми узорами напольной плитки, а цветы в оригинальных деревянных кадках и письменный столик насыщенного зеленого цвета создают динамику.

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