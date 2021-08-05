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15 вдохновляющих идей дизайна узкой лоджии, которые легко повторить самостоятельно

15 вдохновляющих идей дизайна узкой лоджии, которые легко повторить самостоятельно

Балконы в домах советских проектов - это очередной архитектурный элемент, который, как и крошечные санузлы и кухни в «хрущевках», принято только ругать. Маленькая площадь лоджий в большинстве наших домов привела к тому, что ими чаще пользуются как складом для барахла.

А ведь балкон - это как минимум 2 кв. метра с хорошей освещенностью и видом из окна. Стоит только приложить немного усилий и средств - получится дополнительное место для отдыха или работы.

15 вдохновляющих идей дизайна узкой лоджии, которые легко повторить самостоятельно

1. Стеллаж

Эффектный стеллаж для маленького балкона. | Фото: Decorating HQ.

Эффектный стеллаж для маленького балкона.

Узкий балкон - не место для громоздкой мебели. Если собираетесь использовать пространство для отдыха, ограничьтесь оригинальным стеллажом, например, в индустриальном стиле. Дополнить обстановку поможет палас с принтом, цветы в горшках и аккуратный стул или небольшое кресло.

2. Зеленая лужайка

Имитация зеленой лужайки на балконе. | Фото: Deccoria.

Имитация зеленой лужайки на балконе.

Этот крошечный открытый балкон удалось превратить в настоящую зеленую лужайку. Для этого понадобился зеленый ковер-травка, несколько белых декоративных кашпо, раскладной столик из дерева и пара стульев.

3. Цветущий оазис

Узкий балкон с оригинальной растительностью. | Фото: HOME DECOR.

Узкий балкон с оригинальной растительностью.

Узкий балкон, который просто утопает в цветах и зелени. Светлая отделка, панорамные окна, специальные рейки на потолке для плетистых растений и подвесных горшков позволили создать в этом помещении неповторимую атмосферу.

4. Минимализм

Узкий балкон в минималистичном стиле. | Фото: Pinterest.

Узкий балкон в минималистичном стиле.

Светлая узкая лоджия в лучших традициях минималистичного, скандинавского и монохромного стилей. Здесь нет никакой громоздкой мебели, только легкие стеллажи, много цветочных горшков и гирлянды-фонарики.

5. Ничего лишнего

Узкий балкон в светлых тонах. | Фото: oselya.ua.

Узкий балкон в светлых тонах.

По нашему мнению, этот узкий светлый балкон - идеальное убежище от городской суеты. В его интерьере нет ничего лишнего, только растения, деревянный табурет и панорамные окна. Тем ни менее, пространство не выглядит слишком пустым или простым.

6. Уголок для отдыха

Пространство для одного. | Фото: Pinterest.

Пространство для одного.

Узкий балкон можно превратить в комфортабельную зону уединенного отдыха. Яркий тому пример - этот скромный балкон с оригинальным диванчиков, оборудованным вместительным коробом для хранения различных вещей, полками и мини-столиком.

7. Кофейня

Кофейня на балконе. | Фото: Mebel-Go.ru.

Кофейня на балконе.

Уютная узкая лоджия в кремовых тонах, где нашлось место для вместительного шкафа и кофейной зоны, представленной маленьким круглым столиком и парой ярких кресел. На таком балконе очень приятно пить кофе в погожие деньки, а в шкафу найдется место для не слишком нужных вещей.

8. Большой диван

Лоджия с большим диваном. | Фото: MoyDomik.net.

Лоджия с большим диваном.

Узкая лоджия, все пространство которой занимает большой красный диван с красивой стеганой спинкой, - идеальное место для шумных посиделок и уединенного отдыха. Обратите внимание, что диван установлен спинкой к подоконнику, что очень эргономично в случае с узкими помещениями.

9. Рабочая зона

Рабочая зона на лоджии. | Фото: Design-homes.ru.

Рабочая зона на лоджии.

Тем, кто не любит бесцельные посиделки, стоит обратить внимание на идеи организации рабочего пространства на балконе. Доказано, что на свежем воздухе мозг работает лучше, а солнечный свет улучшает настроение и бодрит. Узкий стол-полка, небольшой навесной шкафчик для книг, удобный стул и несколько мощных светильников - вот и все, что нужно для создания комфортной рабочей обстановки.

10. Контрастный предмет мебели

Светлая лоджия с оригинальным диванчиком. | Фото: InMyRoom.

Светлая лоджия с оригинальным диванчиком.

Узкая лоджия с белыми стенами, изюминкой которой стал стильный функциональный диванчик, сделанный на заказ. Изделие выполнено в оттенке «тик» и состоит из двух вместительных шкафчиков, один из которых расположен в спинке, а второй в основной части, и серого поролонового сиденья.

11. Монохромный балкон

Монохромный интерьер лоджии. | Фото: Pinterest.

Монохромный интерьер лоджии.

Великолепный монохромный интерьер узкого балкона, в котором нет ничего лишнего. Главным объектом этого интерьера является стена, обшитая светлыми деревянными панелями, с полками и компактным диванчиком.

12. Оранжерея

Растения на балконе. | Фото: Дизайн Эксперт.

Растения на балконе.

Некоторые люди используют балкон для выращивания цветов. Даже на очень узкой лоджии найдется место для пары больших красивых кадок с пальмами и для множества маленьких горшочков. Дополните интерьер декоративной галькой и небольшим стулом, чтобы наслаждаться отдыхом в окружении зелени и цветов.

13. Незамысловатый дизайн

Простенький интерьер открытого балкона. | Фото: Pinterest.

Простенький интерьер открытого балкона.

Если не имеете возможности вложить много средств в обустройство балкона, идите простым путем: уберите весь хлам, покрасьте пол и перила, подберите подходящий стульчик и несколько оригинальных цветочных горшков.

14. Цветные акценты

Лоджия с акцентной стеной. | Фото: Pinterest.

Лоджия с акцентной стеной.

Если вам не хватает солнца и ярких красок, добавьте своему балкону цвета. Яркая акцентная стена с узкими панелями приятных зеленых оттенков и барные стулья тех же тонов помогут разбавить скучный интерьер и будут заряжать на позитивный лад.

15. Узоры и фактуры

Микс цветов, узоров и фактур. | Фото: Houzz.

Микс цветов, узоров и фактур.

Этот балкон - прекрасный пример грамотного сочетания нескольких цветов и фактур. Имитация кирпичной кладки на стенах выгодно контрастирует с черно-белыми узорами напольной плитки, а цветы в оригинальных деревянных кадках и письменный столик насыщенного зеленого цвета создают динамику.

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