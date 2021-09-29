Как один фильм спас целую страну

Возможно, для кого-то это прозвучит как новость, но каких-то десять лет тому назад Исландия была на грани краха. Буквально за один вечер страна потеряла три сильнейших банка, что повлекло к обесцениванию фондового рынка на 80%.









Такой финансовый коллапс мог попросту уничтожить страну, разорив ее. И вот сегодня, вспоминая о былом ужасе этого маленького, но стойкого государства, с удивлением отмечаешь, насколько они поднялись. Во многом, за счет съемок сериала «Игра престолов».







После того, как студия HBO начала активно демонстрировать все местные красоты, которые то и дело появлялись в популярном телешоу, люди потоком хлынули любоваться этими великолепными пейзажами. Как ни странно, но целую страну спас именно туризм, заменивший все остальные отрасли, приносящие ранее доход.







Чтобы вы поняли весь масштаб происходящего. Одна из стран лидеров по туризму – Португалия, в свои лучшие годы могла принять до сорока миллионов человек. Это значит, что при всем населении в десять миллионов, число туристов по отношению к коренным составило: четыре к одному. Так вот, у Исландии этот коэффициент – семь к одному. То есть, на триста тысяч жителей, приехало, два и шесть миллиона туристов.







Более того, рост экономики этой страны не убывает и по сей день.

Так, за прошедший период исландская крона подорожала на четыре и шесть с половиной процента по отношению к евро и доллару. А по результатам прошлого года и вовсе на двадцать один и пятнадцать процентов соответственно. В то время как, ВВП страны неустанно идет вверх, преодолев очередной барьер в одиннадцать процентов. Это чуть ли не самый удачный прогресс среди всех мировых валют.Сказать по правде, Исландия привлекала туристов и ранее, правда это скорее, закрытое общество «любителей». И не многие знают, что озеро Йёкюльсаурлоун было, в свое время, местом для съемок: «Вида на убийство» 85-го года; «Умри, но не сейчас» 2002-го и «Бетмена: Начало» 2005-го. К счастью, популяризация посредством телеэкрана восстановила справедливость.Впрочем, не обошлось и без проблем. Так, в виду сильного наплыва туристов, инфраструктура страны начала трещать по швам. В некоторые периоды и вовсе людям элементарно не хватало обычных туалетов . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)