10 товаров, торговля которыми процветает на черном рынке во всем мире

Тайский храм Тигра.
Ежегодный оборот «чёрных» рынков составляет миллиарды долларов, а большинство продаваемых товаров являются незаконными. При этом «чёрные» рынки – это не только торговля оружием и наркотиками. В нашем обзоре пойдёт речь о самых популярных и необычных товарах, которые находятся вне закона
1. Щенки
Товар черного рынка: щенки.
В Великобритании в последние годы взлетел спрос на собак дизайнерских пород. Щенки популярных пород, таких как йоркширский терьер, могут стоить до £ 2 000, но нелегально их могут продавать гораздо дешевле. К примеру, щенок, которого завезли контрабандой из Восточной Европы, обойдется всего в 100 евро. Конечно, условия содержания животных на этих нелегальных предприятиях являются просто ужасными. Животных вообще не вакцинируют и зачастую они не доживают до того момента, пока их кто-то купит.
2. Диссертации
Товар черного рынка: диссертации.
Хотя мошенничество при получении высшего образования существует во всем мире, в России это стало настоящей эпидемией. Только в течение последних нескольких лет было выявлено более 1000 русских ученых, которые получили степень, просто купив научную работу. В 2013 году на добровольных началах было организовано сетевое сообщество «Диссернет», проверяющее при помощи специального программного обеспечения диссертации, которые были защищены с конца 1990-х годов. На сегодняшний день уже было выявлено более 5 600 случаев плагиата и опубликованы отчеты о более чем 1300 из них.
3. Янтарь
Товар черного рынка: янтарь.
Годовой оборот мирового рынка янтаря превышает $ 1 млрд, а 90 процентов мировых запасов этого минерала находятся в Калининграде, Россия. Однако, этот регион уже давно пребывает в глубокой экономической депрессии: не хватает рабочих мест, а также отсутствуют выплаты по безработице. В результате, около половины трудоспособного населения региона зарабатывает на жизнь незаконной добычей янтаря. Предполагается, что годовая незаконная добыча составляет 350-400 тонн в год, что примерно в 10 раз больше, нежели официальная.
4. Тигриные органы
Товар черного рынка: тигриные органы.
Спрос на части тел тигров просто процветает во многих странах Азии. В основном, они используются в лечебных целях, но в последнее время все больше их используют для производства предметов роскоши, такие как вино из костей тигра. В одном тайском храме живут более 140 находящихся под угрозой исчезновения тигров. Только на одном туризме храм зарабатывал более $ 3 млн в год, но этого явно было мало. Недавно было установлено, что храм принимал активное участие в незаконной торговле тиграми.
5. Мед манука
Товар черного рынка: мед манука.
Мед манука производится пчелами, которые употребляют пыльцу куста манука (в Новой Зеландии) или тонкосемянника метловидного (в Австралии). В последнее время этот мед прославился своими лекарственными и антибактериальными свойствами. Что интересно, коренные племена Новой Зеландии веками использовали его при перевязке ран. Поскольку мед манука производится только в этих двух регионах мира, он довольно дорогой - около $ 80 за банку. При этом не существует незаконного производства меда, банды воров просто крадут этот продукт, откуда только возможно (со складов, супермаркетов, салонов красоты и разных розничных торговых точек).
6. Ботокс
Товар черного рынка: ботокс.
Только восемь фармацевтических компаний в мире имеют лицензию на производство «Ботокса» - популярного препарата против морщин, который также используется для успешного лечения мигрени и других заболеваний. Учитывая популярность ботокса, не удивительно, что цена на этот препарат остается постоянной. Поэтому, когда таинственный незнакомец начал предлагать салонам в Санкт-Петербурге ботокс по цене в несколько раз дешевле, мало кто удержался от искушения. Врачи бьют тревогу, поскольку активный ингредиент препарата (ботулинический токсин типа А) является смертельным, если хоть немного превысить дозу. Загадочный продавец часто ссылается на некого поставщика в Чечне.
6. Препараты для казней
Товар черного рынка: препараты для казней.
В 2015 году фармацевтический гигант Pfizer приобрел своего конкурента Hospira, который был единственной американской фирмой, производящей препараты, используемые при казнях. Менее чем через год компания Pfizer объявила о запрете на использование своих продуктов для подобных целей. Это было воспринято как огромный шаг в борьбе против смертной казни, но при этом подобное решение привело к масштабному незаконному ввозу препаратов из-за рубежа.
7. Вакцина от бешенства
Товар черного рынка: вакцина от бешенства.
В США каждый год от бешенства умирают один-двое людей, а в Китае подобных смертей тысячи. Недавно в стране разгорелся скандал по поводу торговли поддельной вакциной. На Taobao (китайском эквиваленте eBay) есть множество лотов с дешевой вакциной, которая якобы имеет государственную лицензию. Но правительство настаивает на том, что не выдавало никаких лицензий на торговлю медицинскими препаратами. Эта вакцина производится в подпольных лабораториях неизвестными лицами и может быть не только неэффективной, но и опасной.
9. Ископаемые
Товар черного рынка: ископаемые.
В апреле 2012 года американские власти арестовали владельца аукционного дома IM Chait Эрика Прокопия по подозрению в «незаконной торговлей окаменелостями динозавров». Прокопий, который часто ездил на раскопки в Монголию, начал привозить некоторые из своих находок в Великобританию, а затем в Соединенные Штаты. Некоторые из его окаменелостей были проданы за большие деньги. Например, полностью собранный скелет динозавра ушел с молотка за $ 1 млн.
10. Панголины
Товар черного рынка: панголины.
Многие даже не подозревают о существовании панголинов или, как их еще называют, ящеров. Эти мелкие чешуйчатые млекопитающие, родиной которых являются страны Африки к югу от Сахары и Юго-Восточная Азии, являются одиночками, ведущими ночной образ жизни. Их чешуйки ценятся во всем мире (они используются в медицине и косметических продуктах и даже считаются деликатесом в некоторых культурах). В течение последнего десятилетия по всему миру начала процветать незаконная торговля чешуей ящеров. Только одна партия, перехваченная полицией в Гонконге в июне 2016 года, оценивается на черном рынке в $ 1 млн, и это только капля в море.
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