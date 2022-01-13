Вместо химических освежителей воздуха

Наверное, никто не станет спорить с тем, что если в доме приятно пахнет, то это создает еще большую атмосферу тепла, комфорта и уюта. Конечно, сегодня в магазинах можно найти множество освежителей и ароматизаторов воздуха.

Но в случае с первыми далеко не всем нравится их порой слишком резкий запах, а в случае со вторыми — цена, которая, мягко говоря, «кусается». Создать же в помещение шлейф приятного запаха могут и натуральные самодельные освежители. Для них вам понадобится всего лишь несколько простых ингредиентов.





Вам потребуются:

небольшая бутылочка с узким горлышком;растительное масло — 100 мл;спирт или водка — 2 ст. л.;эфирное масло — по вкусу, или их смесь;бамбуковые палочки; декорГотовится такой ароматизатор крайне просто. При желании в емкость можно поместить какой-либо декор, например, в нашем случае это несколько небольших еловых веточек. Далее все ингредиенты переливаем в емкость и хорошо перемешиваем, вставляем палочки, которые будут пропитываться маслами и ароматизатор готов. Чем больше палочек в емкости, тем интенсивнее будет аромат.Что же касается масел, то растительное масло можно использовать любое, главное без запаха.В использовании такой ароматизатор тоже крайне прост: 1 раз в день бамбуковые палочки переворачиваем другой стороной.А по мере угасания запаха, примерно через 2 недели, добавляем в емкость эфирное масло.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как быстро и недорого сделать ароматизатор для комнаты своими руками.