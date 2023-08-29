Почему элитная греческая гвардия носит юбки и обувь с помпонами

Форма почётного караула с удивительной историей и символизмом. /Фото: xtreker.ru

Воины-эвзоны существовали ещё во времена Гомера. /Фото: pinterest.com

Неутомимые борцы за независимость Греции. /Фото: bendavpostcards.com

Эвзоны на протяжении столетий являются гордостью греческой нации. /Фото: athensinsider.com

Эвзоны много раз меняли название, но вот форма всегда оставалась прежней. /Фото: rua.gr

Стать эвзоном - честь для греческого солдата. /Фото: bestprivateguides.com

Со спины особенно хорошо видно узоры на жилетках эвзонов. /Фото: oddviser.com

От цвета до количества складок - продумано было всё. /Фото: almode.ru

Клефты - родоначальники юбки-фустанеллы. /Фото: footstation.com.ua

Каждый элемент фески эвзонов несёт свой собственный смысл. /Фото: ilovegreece.ru

Цвет бахромы отсылает к государственному флагу Греции. /Фото: xtreker.ru

Это сегодня помпоны на ботинках эвзонов выглядят забавно, а раньше они жизни спасали. /Фото: 1gr.tv