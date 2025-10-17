Свекольные, кабачковые, из нута и огурца: 5 рецептов небанальных десертов

Ищете рецепты необычных десертов, которыми можно удивить не только домочадцев и гостей, а и коллег на работе? Тогда нижеприведённые варианты придутся как нельзя кстати. Кексы, пироги и торты из простых и доступных, но на первый взгляд несочетаемых между собой продуктов – создают вау-эффект, даря яркий насыщенный вкус и аромат.
1. Кексы с огурцами
Огуречные кексы. \ Фото: canolaeatwell.com.
Кексы необязательно должны быть шоколадными или ванильными, они запросто могут быть огуречными. Звучит весьма сомнительно, но стоит попробовать - как тут же захочется полакомиться ещё заветной порцией.
Ингредиенты:
• Огурцы среднего размера - 4 шт;
• Мука - 2,5 ч.л;
• Яйца - 2 шт;
• Ванильный сахар - 1 пакетик;
• Сахар - 0,5 стакана,
• Листочки свежей мяты - для украшения.
• Аэрозольные сливки.
Кексы из огурцов. \ Фото: pinterest.ph.
• Огурцы вымыть;
• Очистить;
• Мякоть натереть на самую мелкую тёрку;
• Жидкость отжать;
• Яйца смешать с ванильным и обычным сахаром;
• Взбить миксером до образования белой густой пены;
• Затем всыпать муку;
• Добавить натёртые огурцы;
• Перемешать;
• Взбить до однородной консистенции;
• Получившуюся массу разложить в формочки для кексов;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Кексы остудить до комнатной температуры;
• Перед подачей при желании полить аэрозольными сливками и украсить листочками свежей мяты.
2. Торт из нута с бананами
Нутовый торт. \ Фото: blogspot.com.
Покупные торты – хорошо, а домашние – гораздо лучше. Особенно, если речь идёт о торте с нутом и бананами.нежное и вкусное, что, тая на языке, съедается за считанные минуты.
Ингредиенты:
• Яйца - 5 шт;
• Мука из нута - 1 стакан;
• Мука пшеничная - 4 ч.л;
• Сахар - 0,5 стакана;
• Бананы спелые - 2 шт;
• Апельсины крупные - 1 шт;
• Сахар ванильный - 1 пакетик;
• Масло сливочное - 200 г;
• Сыр рикотта - 250 г;
• Сахарная пудра.
Банановый торт из нутовой муки. \ Фото: cookingmadehealthy.com.
Способ приготовления:
• Яйца смешать в миске с сахаром;
• Взбить миксером до однородной массы;
• Всыпать два вида муки;
• Перемешать и вновь взбить;
• Добавить апельсиновую цедру;
• Хорошенько перемешать;
• Форму для запекания смазать подсолнечным маслом;
• Залить тесто;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двенадцать-пятнадцать минут;
• Корж остудить до комнатной температуры;
• И аккуратно разрезать на два равных коржа;
• В миску выдавить сок из апельсина;
• Смешать с парой ложек воды и столовой ложкой сахара;
• Перемешать и нагреть на медленном огне до полного растворения сахара;
• Получившимся сиропом пропитать коржи, поливая их с внутренней части;
• В миске смешать рикотту с мягким сливочным маслом;
• Хорошенько размять вилкой;
• Добавить сахарную пудру по вкусу;
• Перемешать до однородной массы;
• Нижний корж смазать кремом средней толщины;
• Выложить кусочки бананов, накрыть вторым коржом;
• Смазать верхний корж оставшимся кремом;
• Торт отправить в холодильник на два-три часа;
• Перед подачей разрезать на порции;
• Подавать с горячим чаем или кофе.
3. Свекольный брауни
Брауни. \ Фото: epicurious.com.
Для любителей шоколадных десертов – рецепт идеального, а главное не банального свекольного брауни. Это лакомство отлично подойдёт под чашечку крепкого ароматного кофе, который лишь сильнее подчеркнёт и усилит шоколадные нотки с лёгкой свекольной сладостью.
Ингредиенты:
• Свекла среднего размера - 2 шт;
• Тёмный шоколад - 1 плитка;
• Масло сливочное - 3 ст.л;
• Яйца - 3 шт;
• Мука - неполный на палец стакан;
• Коньяк - 2 ч.л;
• Сахарная пудра или какао - для посыпки.
Нежнейший свекольный брауни. \ Фото: bodyactive.ie.
Способ приготовления:
• Свеклу тщательно вымыть;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Завернуть в фольгу;
• Отправить в разогретую до 180 градусов не менее, чем на час;
• Затем хорошенько остудить;
• Снять фольгу;
• Удалить шкурку;
• Мякоть нарезать произвольными кусками;
• Отправить в чашу блендера и перебить до пюреобразного состояния;
• Масло с шоколадом растопить на водяной бане;
• После добавить пюре из свеклы и коньяк;
• Яйца размешать в миске (не взбивать);
• Добавить свекольную массу;
• Слегка перемешать и всыпать муку;
• Перемешать до однородной массы;
• Форму для запекания смазать небольшим кусочком сливочного масла;
• Аккуратно вылить тесто;
• Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Перед подачей нарезать порционно и посыпать какао или сахарной пудрой.
4. Печенье с морковкой
Морковное печенье. \ Фото: pulses.org.
Из морковки можно приготовить не только котлеты и оладьи, а и рассыпчатое печенье, которое прекрасно сочетается с тёплым молоком, какао или чаем.
Ингредиенты:
• Морковь среднего размера - 3 шт;
• Масло сливочное - 100 г;
• Мука - 1,5 стакана;
• Сахар - 6 ч.л;
• Корица молотая - по вкусу;
• Ядра грецких орехов - горсть.
Печенье из морковки. \ Фото: punchfork.com.
Способ приготовления:
• Морковку хорошенько вымыть;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Очистить;
• Натереть на самую мелкую тёрку;
• В миску к морковке добавить муку, яйца, корицу, сахар, мягкое сливочное масло и дроблённые в среднюю крошку грецкие орехи;
• Всё хорошенько перемешать и замесить тесто так, чтобы оно не липло к рукам;
• Сформировать печенье;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Подавать как тёплым, так и холодным.
5. Кабачково-шоколадные маффины
Шоколадные маффины. \ Фото: arboresas.com.
Ещё один рецепт необычного десерта – шоколадные маффины с кабачками. Такая выпечка понравится капризным детям и привередливым мужьям, а также любителем здоровой и полезной пищи, и, разумеется, сладкоежкам.
Ингредиенты:
• Кабачки средних размеров - 1 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Мука - 1 стакан;
• Какао-порошок - 4 ч.л;
• Сахар - 8 ч.л;
• Сметана или натуральный йогурт - 150 мл;
• Сода - 0,5 ч.л;
• Корица молотая - по вкусу.
Кабачковые маффины с шоколадом. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Вытереть бумажными полотенцами;
• Натереть на самую мелкую тёрку;
• Лишнюю жидкость отжать;
• В миске смешать яйца со сметаной или йогуртом (не взбивать);
• В другой миске смешать сахар с мукой, корицей, содой и какао-порошком;
• Пересыпать в миску к яичной смеси;
• Добавить натёртые кабачки;
• Перемешать и замесить густое тесто;
• Разложить по формочкам для запекания;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Перед подачей при желании посыпать сахарной пудрой.
