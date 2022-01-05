Буддийская академия Ларунг Гар в городе Сертар — одно из самых малопосещаемых туристами мест загадочного Тибета, и при этом она является одним из самых значимых всего буддийского сообщества.



Каждый год, в девятый месяц тибетского календаря, на высоте более 4 000 метров здесь проходит недельное собрание тибетских буддистов, которые отмечают спуск Будды с небес. Впечатляющие снимки из впечатляющих мест.







В буддизме Дхарма — это учение Будды, которое представляет собой и истину, и закон. (Фото Kevin Frayer):







Ларунг Гар, известный также как Институт Сертар располагается в удаленной и затерянной в Гималаях долине Ларунг на высоте более 4 000 метров. В 15 километрах отсюда находится город Сертар, единственный очаг цивилизации на многие, многие километры вокруг. (Фото Kevin Frayer):







Чайку? Сертар, 31 октября 2015. (Фото Kevin Frayer):







Местная святыня с черепами. (Фото Kevin Frayer):







Тибетский монах и Буддийская академия Ларунг Гар, 30 октября 2015. (Фото Kevin Frayer):







Народ здесь собирается очень колоритный. (Фото Kevin Frayer):







(Фото Kevin Frayer):







Масштабы поражают. (Фото Kevin Frayer):







Монахи. (Фото Kevin Frayer):







Храм с черепами. (Фото Kevin Frayer):







Чай с маслом яка — самый распространенный напиток.

(Фото Kevin Frayer):Маленький тибетский буддийский кочевник. (Фото Kevin Frayer):Очень своеобразно здесь провожают в последний путь умерших. Один из ритуалов называется «Небесное захоронение», при котором тело умершего дают на съедение грифам. (Фото Kevin Frayer):Утренняя молитва. (Фото Kevin Frayer):Буддийский институт Ларунг Гар в городе Сертар. (Фото Kevin Frayer):В тибетском буддизме существует ритуал вращения молитвенных колес. Молитвенное колесо — это деревянный или железный барабан размером от нескольких сантиметров до нескольких метров, на котором написаны мантры. (Фото Kevin Frayer):Буддийский институт Ларунг Гар в городе Сертар. (Фото Kevin Frayer):Будущий монах. (Фото Kevin Frayer):(Фото Kevin Frayer):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)