Полезные трюки, которые научат готовить тех, кто умеет варить разве что кипяток

Если вы не блещете кулинарным талантом, не спешите расстраиваться. У профессиональных поваров есть множество трюков и лайфхаков, которые существенно облегчают готовку и позволяют создавать кулинарные шедевры с применением минимума времени и сил. Novate.ru рассказывает о самых популярных из них. Проверьте, быть может у вас получится стать мега-крутым кулинаром.
1. Крупы и бобовые
Крупы и бобовые можно смешать, чтобы получилось вкусное блюдо. / Фото: povar.ru
• Рис является потрясающим продуктов, не зря многие народы почитают его и считают одной из самых важных круп в мире. Он прекрасно утоляет голод, насыщает организм полезными веществами. Если вам нужен только гарнир, используйте длиннозерный или кргулозерный рис, но помните, что каша из второго меньше хранится в холодильнике.
• Внимательно посмотрите, какие крупы есть в кухонном шкафчике, и смешайте их. Однако так можно поступать только с теми разновидностями, которые готовятся одинаковое количество времени, например, с чечевицей, ячменем или цельным овсом. Если же время приготовления не совпадает, предварительно замочите бобовые или крупы – так вы сможете выровнять срок готовки. Смешайте злаки, бобовые и цельнозерновые крупы. Первые и вторые насытят организм белком, а последние утолят чувство голода. Получится очень вкусно, полезно и оригинально.
• Если вас не устраивает вкус чечевицы, замочите ее на ночь. Таким образом она утратит «зернистость», которая часто проявляется если продукт недоварился. Также некоторые повара советуют варить чечевицу без соли. Но если не помог ни один из вариантов, сделайте так, как поступает большинство родителей – спрячьте ее в другой еде. Варите ее до тех пор, пока она не станет мягкой, затем разомните вилкой и используйте в качестве загустителя для соуса или начинки для макаронных изделий.
2. Курица
Лучше покупать курицу целиком, так получится приготовить больше блюд. / Фото: fb.ru
• Профессиональные повара советую покупать целую курицу, фарш и мясо на кости. Лучше всего такие продукты покупать не в супермаркете, а в мясной лавке, чтобы они были максимально свежими. Откажитесь от замороженного мяса – вы заплатите за воду, а не за курицу или свинину. Лучше взять охлажденное, порезать его на нужные вам порции, а затем отправить в морозилку.
• Постарайтесь извлечь из целой курицы максимум пользы. Не стоит использовать все ее части, например, для жаркое. Так, из костей и тушки можно сварить бульон на суп, жир нужно растопить и в дальнейшем использовать вместо растительного масла, а из кожи получаются вкусные хрустящие чипсы. Если подумать, одну курицу можно использовать для приготовления огромного количества блюд, поэтому не упустите эту возможность.
• В отличие от мяса, которое обязательно размораживается перед готовкой, рыбу следует добавлять в блюдо замороженной (только если вы не планируете ее жарить), чтобы из нее вместе с водой не вытекли питательные вещества.
3. Грибы
Грибы можно есть как самостоятельное блюдо или в составе других. / Фото: medistok.ru
Этот продукт богат белками, витаминами, минералами и антиоксидантами. А несмотря на свою низкую калорийность, он отлично утоляет голод. Грибы можно сушить, замораживать, мариновать, есть как самостоятельное кушанье или добавлять в другие блюда, например, мясо, гречку, рис, пиццу, суп. Самыми вкусными и полезными считаются шиитаке и вешенки. А еще вы можете попробовать выращивать любимые разновидности в домашних условиях.
4. Помидоры
Используйте свежие и консервированные помидоры в кулинарии. / Фото: pronedra.ru
• Многие считают, что больше всего нужных организму веществ содержат свежие овощи. Однако в случае с помидорами не менее полезными являются и консервированные. Первые можно есть в любых вариантах, а вторые использовать для приготовления томатных соусов к пасте, мясным блюдам. Если предложить профессиональному повару выбрать между свежими помидорами и банкой консервированных, то для соуса он обязательно выберет консервы, так как в них плоды перезрелые, что идеально подходит для приготовления заправки. При выборе обязательно смотрите на состав: в консервированных томатах должно быть минимум соли и сахара.
• Еще один замечательный вариант для соуса – куриный бульон и томатная паста. Просто смешайте их друг с другом и наслаждайтесь удивительным насыщенным вкусом.
• Возьмите чеснок, вяленые помидоры и карамелизированный лук-порей, смешайте это в одной емкости, а затем добавьте банку консервированных томатов. А дальше все зависит от ваших целей: если хотите получить основу для болоньезе, положите в готовую смесь базилик, а если планируете приготовить соус для пиццы, то орегано.
• Первым этапом в приготовлении соуса для пасты является обжаривание специй. Добавьте в сковороду тмин, орегано, красный перец, затем положите немного томатной пасты и бальзамического уксуса. Последний компонент, но при этом самый главный, – чашка воды, в которой варилась паста. Ее следует добавлять за несколько минут до того, как будет готов соус.
• Сорт помидоров для готовки следует выбирать предельно внимательно. Если для салата подойдет любой вариант, то для соусов нет. Одними из самых вкусных и универсальных являются «слива черная» и «черный крымский» – идеальные ингредиенты для ваших кулинарных шедевров.
5. Овощи, фрукты и ягоды
Свежие фрукты и овощи невероятно полезные. / Фото: pinterest.ru
• Обращайте внимание на недорогие продукты, которые отлично хранятся в морозилке. Среди них репа, горчица, белокочанная капуста. Можно купить сразу несколько килограммов, приготовить большую партию, разделить на порции и отправить в морозильную камеру. Кстати, замораживать также можно перец и лук – низкие температуры абсолютно не влияют на их полезность и вкусовые характеристики. В этот список можно внести и фиолетовую капусту. В ней содержится большое количество антиоксидантов, а еще она невероятно долго может лежать в холодильнике. Даже если вы будете вспоминать про овощ пару раз в неделю, он не пропадет. Как видите, замороженные продукты – шикарный вариант, поэтому не бойтесь покупать много овощей за раз.
• Чтобы увеличить срок хранения ягод, залейте их смесью водой и уксуса. Пропорция должна быть 1:1. После этого промойте клубнику холодной водой, просушите и положите в холодильник. Несколько дней она будет радовать вас своей свежестью и невероятным вкусом.
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