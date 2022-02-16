12 дурных «кухонных» привычек, которые могут нанести серьезный ущерб самочувствию

Изо дня в день мы привыкаем выполнять одни и те же действия и вести одинаковый образ жизни.

Все бы ничего, вот только некоторые «домашние» привычки оказываются совсем не безобидными.

Особенно это касается кухни.

Мы собрали 12 дурных привычек, которые могут нанести серьезный ущерб самочувствию.

1. Есть на диване

Ужинать на диване.

Многие из нас после тяжелого рабочего дня любят ужинать полулежа на диване перед телевизором. Однако, не многие знают, что такая трапеза может со временем плохо отразиться на системе пищеварения. Дело в том, что при неправильном положении тела пища вперемешку с желудочным соком может попасть обратно в пищевод, чем вызвать изжогу или ощущение тяжести. Также не забывайте, что сидя перед телевизором, вы, в первую очередь напрягаете зрение и слух, а процесс поглощения пищи отходит на второй план. Наш организм и так плохо справляется с двумя делами одновременно, а в конце дня - тем более. Поэтому дабы не нарушать работу кишечника, выделите 15 минут, чтобы поесть сидя в тишине на кухне.

2. Пробовать испорченную еду

Пробовать еду, которая вызывает сомнения.

Многие хозяйки имеют привычку хранить продукты, у которых несколько дней назад истек срок годности.

3. Хлеб в холодильнике

Более того, мы частенько пробуем на вкус пищу, которая вызывает сомнения. Конечно, таким образом нельзя заработать отравление, но и определить наличие в продуктах вредоносных бактерий, которые появляются в них по истечению срока - невозможно. Однако, это не означает, что их там нет. Запомните, регулярное употребление в пищу подпорченных продуктов в последствии может привести к серьезному отравлению.

Неправильное хранение хлеба.

Чтобы хлеб не зачерствел слишком быстро, храните его в сухом прохладном месте. Для таких целей прекрасно подходит холодильник. Только обязательно убедитесь, что изделие хорошо запаковано. Иначе пористая структура буханки впитает в себя все запахи, витающие в холодильнике.

4. Хранить мытые овощи в холодильнике

Класть в холодильник мытые овощи и фрукты.

Многие хозяйки стараются перемыть все овощи и фрукты перед тем, как сложить их в холодильник. Однако, вымытые плоды лишаются своего защитного слоя и быстрее портятся. А вот перед тем, как сложить в холодильник грибы, их лучше вымыть, просушить бумажным полотенцем и упаковать в бумажный пакет.

5. Оставлять еду на плите

Надолго оставлять еду на плите.

Часто бывает так, что приготовив блюдо, мы оставляем его на плите на 4-5 часов, ожидая когда кастрюля полностью остынет. За это время при комнатной температуре в кастрюле могут начать разводиться бактерии, которые ускорят процесс порчи блюда и способны привести к отравлению. Избежать таких проблем несложно, просто не оставляйте кастрюли на плите дольше, чем на 2 часа.

6. Хранение молока

Неправильное хранение молока.

Чаще всего мы храним молочные продукты на дверце. Это очень удобно, ведь полочки на дверцах выглядят так, будто они созданы для пакетов и бутылок с молоком. Однако, немногие знают, что температура на дверцах выше, чем на полках, а значит срок годности молочных продуктов немного сокращается. Дабы не рисковать и не нарушать условия хранения, размещайте сметану, йогурты, кефир и молоко на верхней или средней полке.

7. Грязная губка

Редко менять губку.

Опытные хозяйки знают, что на старой губке больше микробов, чем под ободком унитаза. Мыть такой мочалкой посуду - не только бесполезное, но и опасное занятие. Чтобы немного продлить срок службы губки, после использования хорошо промывайте ее, выкручивайте и давайте просохнуть. Раз в неделю, подогревайте губку в микроволновке. Высокая температура губительна для большинства микробов. И, конечно же, не забывайте менять мочалку раз в две недели.

8. Переваренные макароны

Не варите макароны дольше, чем положено.

Переваренные макароны имеют высокий гликемический индекс, который повышает уровень сахара в крови, а соответственно наносит вред нашему здоровью. Чтобы не навредить своему организму, старайтесь варить макароны так, что бы они оставались немного твердыми внутри. Если сделать это не удалось, после варки обжарьте их на сковороде.

9. Размораживать мясо

Размораживать мясо под струей воды.

Наверняка, каждый из нас хоть раз размораживал мясо под струей воды, так как это является самым быстрым способом разморозки. Однако, делать это категорически запрещено. Резкий перепад температуры разрушает волокна, в результате чего мясо теряет свои вкусовые качества и привлекательный внешний вид. Запомните, размораживать мясные продукты следует заблаговременно, переместив их в холодильник.

10. Использовать много соли

Использовать исключительно соль.

О вреде соли сейчас знают все, но продолжают ее использовать, не зная, чем заменить эту приправу. Чтобы придать блюду более насыщенный, соленый вкус можно использовать лимонный сок, бальзамический, винный или яблочный уксус. Эти вещества помогут сократить потребление соли, что положительно скажется на здоровье и самочувствии.

11. Одна за всех

Использовать одну разделочную доску.

Деревянные разделочные доски имеют пористую структуру, которая, подобно губке, впитывает в себя все запахи. Со временем на такой досточке разводится масса вредоносных бактерий, способных нанести серьезный ущерб здоровью. Поэтому, дабы избежать неприятностей, стоит обзавестись несколькими отдельными дощечками для мяса, рыбы и овощей.

12. Ножи

Отдельные ножи.

Глупо иметь на кухне всего один нож. Поверьте, готовка станет приятней, легче и безопасней, если в вашем арсенале будут специальные ножи, имеющие четкое предназначение. На вашей кухне их должно быть как минимум четыре: поварской нож, универсальный, овощной и хлебный.

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