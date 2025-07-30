Способы хранения, от которых ни красоты, ни порядка

Стильный, красивый, уютный интерьер – это не только про мебель и отделку. Немаловажную роль играет порядок, который зависит от правильно организованных систем хранения. Если в квартире постоянно будет бардак, никакой, даже самый дорогой ремонт, ее не спасет.

Сегодня мы расскажем, от каких видов хранения лучше отказаться, чтобы не испортить обстановку.

Способ 1: Обувь, расставленная на полу

Способ 2: Напольная вешалка

Способ 3: Заводские упаковки

Способ 4: Разношерстные книги на полках и стеллаже

Способ 5: Открытое хранение на кухне

Способ 6: Косметика в ванной

Не храните обувь на полу, лучше используйте скамью с полкамиА вы тоже приходите домой, разуваетесь и бросаете обувь на полу в прихожей? Уверяем вас, вы не одиноки в этой привычке, так делают многие. Это быстро, удобно, не нужно заморачиваться. Однако с точки зрения порядка такие действия являются настоящим преступлением. Вы никогда не сможете избавиться от ощущения хаоса в прихожей, если обувь будет стоять на видном месте. И да, ситуация не станет лучше, даже если вы ровно выставите на коврике кроссовки, туфли и шлепки.Советуем подходить к вопросу хранения более разумно. Самый простой и удобный вариант – обувница. Также можно ставить обувь в коробку и убирать в шкаф с верхней одеждой. Если же вы постоянно ходите в одних и тех же кроссовках/туфлях, а придя домой, быстро переобуваетесь в домашние тапочки, тогда есть смысл поставить в коридоре мягкую лавочку с широкой перегородкой между ножками. Такую мебель легко заказать на маркетплейсе или найти в специализированном магазине в отделе для прихожих.На заметку: В осенне-зимний период для мокрой обуви следует подготовить отдельное место для хранения, ведь ее нельзя ставить в шкаф. Отлично решение – поднос с галькой.Вода будет стекать между камушками, и в конце вам останется лишь протереть обувь тряпкой и убрать на полку.Спрячьте открытую гардеробную за шторуЕсли в прихожей ставить напольную вешалку еще есть смысл, например, когда для шкафа не хватает места, то в спальне этого делать точно не нужно. Да, на фотографиях в интернете такая вешалка выглядит очень красиво и элегантно, особенно, если на ней висят стильные, выглаженные вещи в единой цветовой гамме. Но давайте будем честными – в реальной жизни она превратится в настоящую свалку.Вешалку можно использовать как полудекоративный элемент и размещать на ней, например, комплект одежды на завтра, чтобы он не мялся в шкафу. Но если вы планируете сделать из нее полноценное открытое хранение, которое заменит шкаф, тогда подумайте, как спрятать штангу от посторонних глаз. Отличным решением станет ширма или штора, подвешенная на длинную потолочную рейку. Также можно убирать вещи в чехлы для одежды одного цвета.Но все-таки, если есть даже крохотная возможность установить в спальне шкаф – воспользуйтесь ею. Пусть он будет меньше по глубине, чем стандартный, зато вещи не будут покрываться пылью, плюс – избавитесь от визуального шума. В идеале – сделать мебель на заказ высотой до потолка в тон стен. Тогда шкаф будто растворится в пространстве и не будет перегружать комнату.Используйте для хранения стильные дозаторыБольшинство хозяек привыкли хранить продукты на кухне и бытовую химию в ванной в заводских упаковках. А ведь они очень сильно упрощают и удешевляют интерьер, уже не говоря о том, что появляется визуальный шум. Мастера по наведению порядка советуют два решения проблемы: либо прятать такие вещи в шкафчики и ящики, чтобы они не портили интерьер своим внешним видом, либо купить специальные девайсы для хранения.Например, сыпучие продукты можно переложить в красивые стеклянные или пластиковые контейнеры с деревянными крышками и выставить на кухне на открытой полке. И красиво, и простой доступ к крупам, сахару, муке обеспечен. По этой же схеме стоит хранить специи, уксус, растительное масло и пр.Что касается ванной комнаты, то здесь тоже все просто. Купите стильные дозаторы, которые хорошо впишутся в интерьер, и перелейте в них шампунь, бальзам, гель для душа и прочую бытовую химию, которая хранится на виду. Чистящие средства, которые не нужны вам постоянно, уберите в шкафчик, а косметику – в ящик раковины. Вы сразу увидите, насколько сильно преобразилось пространство.Сгруппируйте книги по цветамЕсли вы действительно читаете книги, а не покупаете их только для декора, тогда понятно, что они не будут одного цвета и размера. Но и эстетики разношерстные корешки и обложки тоже не добавляют. Какое есть решение проблемы?Когда будете расставлять литературу на полках, старайтесь группировать их по форме и оттенку. Оставляйте между книгами свободное пространство, иначе не получится избежать чувства захламленности. Если же вам нужно, чтобы произведения стояли по алфавиту или жанру, тогда сделайте одноцветные обложки своими руками, можно из крафтовой бумаги – получится стильно и оригинально.На открытых полках сложно поддерживать порядокВ последние годы многие хозяйки отказываются от верхних шкафчиков на кухне в пользу открытых полок, чтобы визуально увеличить пространство, сделать его более легким и воздушным. Однако такая система хранения требует минималистичности и аккуратности, здесь постоянно нужно поддерживать порядок. Любой мусор, пыль, разномастные упаковки с крупами, неровно расставленные баночки, и вот уже на кухне образуется бардак. К тому же через некоторое время открытые поверхности заполняются часто используемыми предметами, за которыми вам не хочется каждый раз лезть в шкаф.• По максимуму освободите рабочую столешницу, оставьте только самое нужное, например, электрический чайник, кофемашину, поднос с красивыми емкостями под уксус и растительное масло, деревянные разделочные доски на подставке. Вся остальная площадь должна быть пустой.• Хранение на открытых полках должно быть однотипным. Если посуда, то в одном цвете или в одном стиле, если продукты, то в одинаковых емкостях. Иначе образуется визуальный шум.• Уберите все лишнее с подоконника (и комнатные растения в том числе). Если он низкий, оставьте его пустым, если широкий – можете преобразить в барную стойку, дополнительное рабочее место, зону отдыха и пр.• На крючки вешайте полотенца в единой цветовой гамме, которая будет вписываться в интерьер кухни. Отлично смотрятся однотонные изделия природных либо нейтральных оттенков.• Бытовую химию и другие предметы для уборки уберите под мойку, в кладовую или в ванную, чтобы они не мозолили глаза.Более удачное место для косметики – туалетный столик в спальнеВсе еще храните косметику на раковине или на зеркале в ванной? Это не только портит интерьер, создает визуальный шум, но еще и уменьшает срок годности продуктов. В этой комнате тепло и сыро, поэтому здесь отличная среда для размножения бактерий. Как следствие – косметика портится быстрее и становится опасной для кожи.Лучше всего организовать бьюти-уголок в спальне, рядом с окном. Повесьте небольшой туалетный столик на стену, поставьте удобный стул, а в ящиках разложите нужную косметику. Еще одним полезным приобретением станет мини-холодильник для кремов – тогда они будут храниться под рукой, а не на кухне.