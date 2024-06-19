Животные-великаны, когда-либо населявшие Землю

Все мы знаем, что 235 миллионов лет назад на нашей планете появились динозавры. В течение десятков миллионов лет эти гиганты были настоящими хозяевами мира. В те времена флора и фауна отличались невероятными размерами, поэтому археологические находки не перестают поражать наше воображение. Вот самые крупные животные, когда-либо населявшие Землю.

Титанобоа

Сирийский верблюд

Мозазавр

Лиоплевродон

Саркозух

Индрикотерии

Китовая акула

Лидсихтис

Кронозавр

Азиатский прямобивневый слон

Шастазавр

Мегалодон

Спинозавр

Аргентинозавр

Синий кит