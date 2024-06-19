Животные-великаны, когда-либо населявшие Землю

Все мы знаем, что 235 миллионов лет назад на нашей планете появились динозавры. В течение десятков миллионов лет эти гиганты были настоящими хозяевами мира. В те времена флора и фауна отличались невероятными размерами, поэтому археологические находки не перестают поражать наше воображение. Вот самые крупные животные, когда-либо населявшие Землю.
Титанобоа
Вид вымерших змей, обитавших на территории современной Колумбии 61,7—58,7 млн лет назад.
Близкая родственница удава достигала 13 метров в длину и весила больше тонны. У хищницы не было яда, так что свою жертву она просто душила и проглатывала.
Сирийский верблюд
Рост в холке этого животного достигал 4 метров. Обитал гигантский «корабль пустыни» в Сирии приблизительно 100000 лет назад. Останки животного впервые были обнаружены в 2005 году. По мнению ученых, древний человек активно охотился на верблюда, что могло привести к вымиранию вида.
Мозазавр
Эти морские пресмыкающиеся достигали длины более 17 метров, отличались массивными зубами, приспособленными к дроблению костей и разрыванию плоти крупной добычи. Питались другими мозазаврами и плезиозаврами.
Лиоплевродон
Еще один вид морских рептилий среднего юрского периода. Монстр достигал 25 м в длину и весил около 100 тонн. Доминирующий хищник питался крупной рыбой, моллюсками и время от времени нападал на других морских рептилий.
Саркозух
Род гигантских крокодиломорфов, обитавший на территории современной Африки в начале мелового периода. Саркозух достигал 12 м в длину, а масса его достигала 8 тонн. Является одним из крупнейших гигантских крокодилоподобных пресмыкающихся, которые когда-либо жили на нашей планете.
Индрикотерии
Самые высокие (до 5 метров высотой) и самые тяжелые (до 20 тонн) из когда-либо существовавших сухопутных млекопитающих. Эти животные из семейства гиракодонтовых жили 30-20 млн лет назад в среднем олигоцене – нижнем миоцене. Питались листьями и кустарниками, населяли Азию.
Китовая акула
Крупнейшая из существующих в настоящее время видов акул, а также крупнейшая из современных рыб. Достигает 11 м в длину и весит приблизительно 18 тонн, но это не предел. Питается планктоном.
Лидсихтис
Гигантская вымершая костная рыба юрского периода. Лидсихтис был до 30 метров длиной, весил 19 тонн. Как и китовая акула питался планктоном.
Кронозавр
Один из самых крупных плиозавров раннемеловой эпохи. Достигал по меньшей мере 10 м в длину и весил 18 тонн. Название получил в честь титана Крона из древнегреческой мифологии.
Азиатский прямобивневый слон
Крупнейший представитель хоботных, обитавший в плейстоцене на территории от Индии до Японии. Его рост в плечах оценивается в 5 м, вес -22 т.
Шастазавр
Род ихтиозавров из среднего и позднего триаса. Крупнейшая морская рептилия, когда-либо обнаруженная. Длина составляла 20 м, вес – 35 т. По некоторым предположениям, шастазавры питались моллюсками.
Мегалодон
Одна из самых больших хищных рыб всех времен, существовала в миоцене и плиоцене. Сверххищница в среднем достигала длины около 15 м и весила до 47 т. К счастью, этот вид вымер 1, 6 млн лет назад…
Спинозавр
Крупнейший плотоядный динозавр всех времен, обитавший на территории современной Северной Африки в меловом периоде. Спинозавр обладал огромными размерами: около 18 м в длину и массой до 20 т. Динозавр умел плавать, и основной его пищей была рыба.
Аргентинозавр
Одно из крупнейших животных за всю историю мира. Пока найдены лишь фрагменты его скелета, поэтому оценки длины колеблются от 22 до 35 м , а веса – от 60 до 108. Процесс роста занимал 40 лет, ежедневно аргентинозавр потреблял 100000 калорий.
Синий кит
Самое большое современное животное, вероятно, крупнейшее из всех животных, когда-либо обитавших на Земле. Его длина достигает 33 м, а масса может превышать 150 т. Длина новорожденного детеныша составляет 6-8 метров, ежедневно он получает до 90 литров молока. Интенсивный промысел привел к значительному сокращению поголовья синих китов.
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