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Социальная реклама на тему еды

Потребность человечества в продовольствии растёт с каждым днём. В то же время, люди обращают всё меньше внимания на происхождение продуктов, которые попадают к ним на стол. Компания DuPont Nutrition & Health, которая занимается оптимизацией производства продуктов питания во всём мире, призывает потребителей внимательнее изучать этикетки.

Социальная реклама на тему еды

Социальная реклама на тему еды

Социальная реклама на тему еды

Социальная реклама на тему еды

Социальная реклама на тему еды

Социальная реклама на тему еды

Социальная реклама на тему еды

Социальная реклама на тему еды

Социальная реклама на тему еды

Социальная реклама на тему еды

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