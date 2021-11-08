Социальная реклама на тему еды

Потребность человечества в продовольствии растёт с каждым днём. В то же время, люди обращают всё меньше внимания на происхождение продуктов, которые попадают к ним на стол. Компания DuPont Nutrition & Health, которая занимается оптимизацией производства продуктов питания во всём мире, призывает потребителей внимательнее изучать этикетки.











































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





