Почему бртуч считается самым полезным фастфудом

В Армении довольно трепетно относятся к хлебу как к таковому и особенно к лавашу. Настолько трепетно, что включили его в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



В переводе с армянского труднопроизносимое с первого раза слово «бртуч» буквально означает «завернутый». Блюдо представляет собой армянский свертыш, состоящий из тонкого лаваша, в который заворачивается начинка из запеченного мяса, свежих овощей, сыра и зелени. Заправляется все это оригинальным соусом на основе простокваши — он особенно понравится тем, кто скрупулезно ведет счет «съеденным» за день калориям.

Лепешка

Начинка

Заправка

Готовим бртуч дома:

Ингредиенты:

Приготовление:

Подача