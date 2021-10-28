Застывшие мгновения прошлого: 30 фотографий о жизни в СССР в разные годы

Советская эпоха в монохромных и цветных фотографиях.
Сегодня к СССР существует двоякое отношение: одни вспоминают годы жизни в Советском Союзе с ностальгией, тогда как для другие считают это время тёмным и мрачным. Пожалуй, самым объективным отражением той, советской, реальности являются фотографии из прошлого, на которых запечатлена в деталях жизнь людей во времена социализма.
1. Студентка Татьяна Федотова в роли Гюльчатай (1969 год)
Вырезанный кадр из художественного фильма «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля.
2. Экипаж боевой машины (сентябрь 1932 года)
Смотр экипажей первых советских легких бронеавтомобилей БА-27.
3. Отправление на фронт (сентябрь 1941 года)
Рабочие прощаются с родными перед отправкой в расположение своих частей Красной армии.
4. Прогулка на лодке (июнь 1941 года)
Девочки из 8-го отряда крымского лагеря «Суук-Су» в ожидании морской прогулки.
5. Разговор в Кремле (октябрь 1920 года)
Беседа Владимира Ленина с английским писателем-фантастом Гербертом Уэллсом (Herbert Wells).
6. Пропавший без вести (1941 год)
Последний портрет старшего лейтенанта Гапсы Джумалиевича Исказиева.
7. Важные люди (1925 год)
Иосиф Сталин и Клара Цеткин посетили Парад пионеров состоявшийся на Красной площади в Москве.
8. Совместные учения (июль 1929 года)
Комкор Михаил Калмыков (с усами) вместе с другими командирами на учениях рейсхавера в Германии.
9. Грозное оружие (1925 год)
Отряд рабоче-крестьянской Красной армии, вооруженный 76-мм горными пушками системы «Данглиз-Шнейдер» образца 1909 года.
10. Обед в неволе (примерно 1942 год)
Немецкие пленные офицеры, размещенные в Красногорском особом оперативно-пересыльном лагере №27.
11. Колонна техники на площади (1 мая 1929 года)
Первый колесный трактор «Фордзон-Путиловец» с задними колесами увеличенного диаметра, выпущенный по лицензии «Ford».
12. Прибытие курортников (1939 год)
Курорт «Горячинск» известен горячими источниками, песчаными пляжами и особым микроклиматом.
13. Праздник в разрушенном городе (1 мая 1943 года)
В кадре, запечатлевшем Первомайскую демонстрацию в Сталинграде, видно хвост сбитого немецкого бомбардировщика Heinkel He 111.
14. Полевые испытания уникального минивэна (1949 год)
Конструктор автомобилей Юрий Долматовский рядом со своим экспериментальным детищем НАМИ-013.
15. Счастливый номер (дата неизвестна)
Торжественный момент – объявление о выигрыше в сумме 50 тыс. рублей во время розыгрыша облигаций по займу.
16. Почетный эскорт (апрель 1961 года)
4 самолета сопровождают пассажирский Ил-18 во время перелета Москву с Юрием Гагариным на борту.
17. Безгусеничный танк на литовской улице (1940 год)
Жители города провожают взглядами части Красной Армии, вступившие на улицы Каунаса.
18. До финиша - без потерь! (1968 год)
Советская команда «Автоэкспорт» на автомобилях «Москвич-408» проезжает афганскую деревню во время ралли Лондон-Сидней.
19. Автограф кумира (март 1979 год)
Советский бард Владимир Высоцкий подписывает плакаты после своего выступления в Москве.
20. Талантливый человек (1960-е годы)
Советский космонавт Алексей Леонов работает над своей картиной под названием «Над Черным морем».
21. Бывшие президенты на отдыхе (май 1992 года)
Михаил Горбачев отдыхает на ранчо американского политика Рональда Рейгана в Санта-Барбаре через 5 месяцев после отставки.
22. Бравые красноармейцы (1930-е годы)
Солдаты Красной армии в городе Хабаровск Дальневосточного края.
23. Блюститель порядка на Зубовском бульваре (1930-1935 годы)
Постовой отдела по регулированию уличного движения в белых перчатках, заменявших привычный жезл.
24. Траурная процессия (1966 год)
Перенесение праха Неизвестного солдата из братской могилы на Ленинградском шоссе в Александровский сад.
25. Зимние развлечения (1984 год)
Шахтеры соревнуются на ходулях во время празднования Масленицы в Новокузнецке.
26. Маленький концерт (27 декабря 1980 года)
Музыкально-танцевальное выступление в узком семейном кругу.
27. Восполнение витамина D (1960 год)
Женщины принимают солнечные ванны несмотря на лежащий вокруг снег.
28. Пышные женщины в советских купальниках
Монохромный снимок из фотоархива журнала «Огонек».
29. Огни ночного города (1977 год)
Праздничная иллюминация на высотных зданиях-«книжках» на проспекте Калинина в Москве.
30. Свадебный снимок (1970 год)
Традиционная зимняя свадьба в городе Вязники.
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