Застывшие мгновения прошлого: 30 фотографий о жизни в СССР в разные годы

Советская эпоха в монохромных и цветных фотографиях.

1. Студентка Татьяна Федотова в роли Гюльчатай (1969 год)

Вырезанный кадр из художественного фильма «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля.

2. Экипаж боевой машины (сентябрь 1932 года)

Смотр экипажей первых советских легких бронеавтомобилей БА-27.

3. Отправление на фронт (сентябрь 1941 года)

Рабочие прощаются с родными перед отправкой в расположение своих частей Красной армии.

4. Прогулка на лодке (июнь 1941 года)

Девочки из 8-го отряда крымского лагеря «Суук-Су» в ожидании морской прогулки.

5. Разговор в Кремле (октябрь 1920 года)

Беседа Владимира Ленина с английским писателем-фантастом Гербертом Уэллсом (Herbert Wells).

6. Пропавший без вести (1941 год)

Последний портрет старшего лейтенанта Гапсы Джумалиевича Исказиева.

7. Важные люди (1925 год)

Иосиф Сталин и Клара Цеткин посетили Парад пионеров состоявшийся на Красной площади в Москве.

8. Совместные учения (июль 1929 года)

Комкор Михаил Калмыков (с усами) вместе с другими командирами на учениях рейсхавера в Германии.

9. Грозное оружие (1925 год)

Отряд рабоче-крестьянской Красной армии, вооруженный 76-мм горными пушками системы «Данглиз-Шнейдер» образца 1909 года.

10. Обед в неволе (примерно 1942 год)

Немецкие пленные офицеры, размещенные в Красногорском особом оперативно-пересыльном лагере №27.

11. Колонна техники на площади (1 мая 1929 года)

Первый колесный трактор «Фордзон-Путиловец» с задними колесами увеличенного диаметра, выпущенный по лицензии «Ford».

12. Прибытие курортников (1939 год)

Курорт «Горячинск» известен горячими источниками, песчаными пляжами и особым микроклиматом.

13. Праздник в разрушенном городе (1 мая 1943 года)

В кадре, запечатлевшем Первомайскую демонстрацию в Сталинграде, видно хвост сбитого немецкого бомбардировщика Heinkel He 111.

14. Полевые испытания уникального минивэна (1949 год)

Конструктор автомобилей Юрий Долматовский рядом со своим экспериментальным детищем НАМИ-013.

15. Счастливый номер (дата неизвестна)

Торжественный момент – объявление о выигрыше в сумме 50 тыс. рублей во время розыгрыша облигаций по займу.

16. Почетный эскорт (апрель 1961 года)

4 самолета сопровождают пассажирский Ил-18 во время перелета Москву с Юрием Гагариным на борту.

17. Безгусеничный танк на литовской улице (1940 год)

Жители города провожают взглядами части Красной Армии, вступившие на улицы Каунаса .

18. До финиша - без потерь! (1968 год)

Советская команда «Автоэкспорт» на автомобилях «Москвич-408» проезжает афганскую деревню во время ралли Лондон-Сидней.

19. Автограф кумира (март 1979 год)

Советский бард Владимир Высоцкий подписывает плакаты после своего выступления в Москве.

20. Талантливый человек (1960-е годы)

Советский космонавт Алексей Леонов работает над своей картиной под названием «Над Черным морем».

21. Бывшие президенты на отдыхе (май 1992 года)

Михаил Горбачев отдыхает на ранчо американского политика Рональда Рейгана в Санта-Барбаре через 5 месяцев после отставки.

22. Бравые красноармейцы (1930-е годы)

Солдаты Красной армии в городе Хабаровск Дальневосточного края.

23. Блюститель порядка на Зубовском бульваре (1930-1935 годы)

Постовой отдела по регулированию уличного движения в белых перчатках, заменявших привычный жезл.

24. Траурная процессия (1966 год)

Перенесение праха Неизвестного солдата из братской могилы на Ленинградском шоссе в Александровский сад.

25. Зимние развлечения (1984 год)

Шахтеры соревнуются на ходулях во время празднования Масленицы в Новокузнецке.

26. Маленький концерт (27 декабря 1980 года)

Музыкально-танцевальное выступление в узком семейном кругу.

27. Восполнение витамина D (1960 год)

Женщины принимают солнечные ванны несмотря на лежащий вокруг снег.

28. Пышные женщины в советских купальниках

Монохромный снимок из фотоархива журнала «Огонек».

29. Огни ночного города (1977 год)

Праздничная иллюминация на высотных зданиях-«книжках» на проспекте Калинина в Москве.

30. Свадебный снимок (1970 год)

Традиционная зимняя свадьба в городе Вязники .