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Застывшие мгновения прошлого: 30 фотографий о жизни в СССР в разные годы


Советская эпоха в монохромных и цветных фотографиях.

Советская эпоха в монохромных и цветных фотографиях.

Сегодня к СССР существует двоякое отношение: одни вспоминают годы жизни в Советском Союзе с ностальгией, тогда как для другие считают это время тёмным и мрачным. Пожалуй, самым объективным отражением той, советской, реальности являются фотографии из прошлого, на которых запечатлена в деталях жизнь людей во времена социализма.

1. Студентка Татьяна Федотова в роли Гюльчатай (1969 год)


Вырезанный кадр из художественного фильма «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля.

Вырезанный кадр из художественного фильма «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля.

 

2. Экипаж боевой машины (сентябрь 1932 года)


Смотр экипажей первых советских легких бронеавтомобилей БА-27.

Смотр экипажей первых советских легких бронеавтомобилей БА-27.

 

3. Отправление на фронт (сентябрь 1941 года)


Рабочие прощаются с родными перед отправкой в расположение своих частей Красной армии.

Рабочие прощаются с родными перед отправкой в расположение своих частей Красной армии.

 

4. Прогулка на лодке (июнь 1941 года)


Девочки из 8-го отряда крымского лагеря «Суук-Су» в ожидании морской прогулки.

Девочки из 8-го отряда крымского лагеря «Суук-Су» в ожидании морской прогулки.

 

5. Разговор в Кремле (октябрь 1920 года)


Беседа Владимира Ленина с английским писателем-фантастом Гербертом Уэллсом (Herbert Wells).

Беседа Владимира Ленина с английским писателем-фантастом Гербертом Уэллсом (Herbert Wells).

 

6. Пропавший без вести (1941 год)


Последний портрет старшего лейтенанта Гапсы Джумалиевича Исказиева.

Последний портрет старшего лейтенанта Гапсы Джумалиевича Исказиева.

 

7. Важные люди (1925 год)


Иосиф Сталин и Клара Цеткин посетили Парад пионеров состоявшийся на Красной площади в Москве.

Иосиф Сталин и Клара Цеткин посетили Парад пионеров состоявшийся на Красной площади в Москве.

 

8. Совместные учения (июль 1929 года)


Комкор Михаил Калмыков (с усами) вместе с другими командирами на учениях рейсхавера в Германии.

Комкор Михаил Калмыков (с усами) вместе с другими командирами на учениях рейсхавера в Германии.

 

9. Грозное оружие (1925 год)


Отряд рабоче-крестьянской Красной армии, вооруженный 76-мм горными пушками системы «Данглиз-Шнейдер» образца 1909 года.

Отряд рабоче-крестьянской Красной армии, вооруженный 76-мм горными пушками системы «Данглиз-Шнейдер» образца 1909 года.

 

10. Обед в неволе (примерно 1942 год)


Немецкие пленные офицеры, размещенные в Красногорском особом оперативно-пересыльном лагере №27.

Немецкие пленные офицеры, размещенные в Красногорском особом оперативно-пересыльном лагере №27.

 

11. Колонна техники на площади (1 мая 1929 года)


Первый колесный трактор «Фордзон-Путиловец» с задними колесами увеличенного диаметра, выпущенный по лицензии «Ford».

Первый колесный трактор «Фордзон-Путиловец» с задними колесами увеличенного диаметра, выпущенный по лицензии «Ford».

 

12. Прибытие курортников (1939 год)


Курорт «Горячинск» известен горячими источниками, песчаными пляжами и особым микроклиматом.

Курорт «Горячинск» известен горячими источниками, песчаными пляжами и особым микроклиматом.

 

13. Праздник в разрушенном городе (1 мая 1943 года)


В кадре, запечатлевшем Первомайскую демонстрацию в Сталинграде, видно хвост сбитого немецкого бомбардировщика Heinkel He 111.

В кадре, запечатлевшем Первомайскую демонстрацию в Сталинграде, видно хвост сбитого немецкого бомбардировщика Heinkel He 111.

 

14. Полевые испытания уникального минивэна (1949 год)


Конструктор автомобилей Юрий Долматовский рядом со своим экспериментальным детищем НАМИ-013.

Конструктор автомобилей Юрий Долматовский рядом со своим экспериментальным детищем НАМИ-013.

 

15. Счастливый номер (дата неизвестна)


Торжественный момент – объявление о выигрыше в сумме 50 тыс. рублей во время розыгрыша облигаций по займу.

Торжественный момент – объявление о выигрыше в сумме 50 тыс. рублей во время розыгрыша облигаций по займу.

 

16. Почетный эскорт (апрель 1961 года)


4 самолета сопровождают пассажирский Ил-18 во время перелета Москву с Юрием Гагариным на борту.

4 самолета сопровождают пассажирский Ил-18 во время перелета Москву с Юрием Гагариным на борту.

 

17. Безгусеничный танк на литовской улице (1940 год)


Жители города провожают взглядами части Красной Армии, вступившие на улицы Каунаса.

Жители города провожают взглядами части Красной Армии, вступившие на улицы Каунаса.

 

18. До финиша - без потерь! (1968 год)


Советская команда «Автоэкспорт» на автомобилях «Москвич-408» проезжает афганскую деревню во время ралли Лондон-Сидней.

Советская команда «Автоэкспорт» на автомобилях «Москвич-408» проезжает афганскую деревню во время ралли Лондон-Сидней.

 

19. Автограф кумира (март 1979 год)


Советский бард Владимир Высоцкий подписывает плакаты после своего выступления в Москве.

Советский бард Владимир Высоцкий подписывает плакаты после своего выступления в Москве.

 

20. Талантливый человек (1960-е годы)


Советский космонавт Алексей Леонов работает над своей картиной под названием «Над Черным морем».

Советский космонавт Алексей Леонов работает над своей картиной под названием «Над Черным морем».

 

21. Бывшие президенты на отдыхе (май 1992 года)


Михаил Горбачев отдыхает на ранчо американского политика Рональда Рейгана в Санта-Барбаре через 5 месяцев после отставки.

Михаил Горбачев отдыхает на ранчо американского политика Рональда Рейгана в Санта-Барбаре через 5 месяцев после отставки.

 

22. Бравые красноармейцы (1930-е годы)


Солдаты Красной армии в городе Хабаровск Дальневосточного края.

Солдаты Красной армии в городе Хабаровск Дальневосточного края.

 

23. Блюститель порядка на Зубовском бульваре (1930-1935 годы)


Постовой отдела по регулированию уличного движения в белых перчатках, заменявших привычный жезл.

Постовой отдела по регулированию уличного движения в белых перчатках, заменявших привычный жезл.

 

24. Траурная процессия (1966 год)


Перенесение праха Неизвестного солдата из братской могилы на Ленинградском шоссе в Александровский сад.

Перенесение праха Неизвестного солдата из братской могилы на Ленинградском шоссе в Александровский сад.

 

25. Зимние развлечения (1984 год)


Шахтеры соревнуются на ходулях во время празднования Масленицы в Новокузнецке.

Шахтеры соревнуются на ходулях во время празднования Масленицы в Новокузнецке.

 

26. Маленький концерт (27 декабря 1980 года)


Музыкально-танцевальное выступление в узком семейном кругу.

Музыкально-танцевальное выступление в узком семейном кругу.

 

27. Восполнение витамина D (1960 год)


Женщины принимают солнечные ванны несмотря на лежащий вокруг снег.

Женщины принимают солнечные ванны несмотря на лежащий вокруг снег.

 

28. Пышные женщины в советских купальниках


Монохромный снимок из фотоархива журнала «Огонек».

Монохромный снимок из фотоархива журнала «Огонек».

 

29. Огни ночного города (1977 год)


Праздничная иллюминация на высотных зданиях-«книжках» на проспекте Калинина в Москве.

Праздничная иллюминация на высотных зданиях-«книжках» на проспекте Калинина в Москве.

 

30. Свадебный снимок (1970 год)


Традиционная зимняя свадьба в городе Вязники.

Традиционная зимняя свадьба в городе Вязники.

 

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Застывшие мгновения прошлого: 30 фотографий о жизни в СССР в разные годы

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Застывшие мгновения прошлого: 30 фотографий о жизни в СССР в разные годыПодписаться на мой Instagram
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