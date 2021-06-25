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В 50 лет её принимают за подружку сына

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В 50 лет её принимают за подружку сына

Сияющая кожа, потрясающее тело и ни одной морщинки – совершенно юная внешность китаянки Лю поражает миллионы людей во всём мире.

В 50 лет её принимают за подружку сына

Вы можете поверить, что этой женщине вот-вот исполнится 50?

В 50 лет её принимают за подружку сына

В 50 лет её принимают за подружку сына

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В 50 лет её принимают за подружку сына

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В 50 лет её принимают за подружку сына

Лю признаётся, что её любимое занятие — это плавание под открытым небом, особенно зимой.

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В 50 лет её принимают за подружку сына

В 50 лет её принимают за подружку сына

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В 50 лет её принимают за подружку сына

В 50 лет её принимают за подружку сына

В 50 лет её принимают за подружку сына

В 50 лет её принимают за подружку сына

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