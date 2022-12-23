Профитроли, которые съедаются мгновенно: 5 рецептов с аппетитной начинкой

Если вы хотите приготовить что-то вкусное и небальное, обратите внимание на лёгкие, нежные и воздушные профитроли, которые буквально тают на языке, пробуждая аппетит. К тому же, благодаря огромному разнообразию начинок, они могут быть как сладким лакомством, идеально подходящим к чаю/кофе, так и выступать в качестве полноценного блюда, отлично сочетающегося с салатами, овощными нарезками и соками.
1. Начинка из крабовых палочек
Профитроли с крабовыми палочками. \ Фото: eatsmarter.com.
Помните поговорку, где всё гениальное – просто? Да? Тогда скорее приступайте к приготовлению профитролей с потрясающе вкусной начинкой из крабовых палочек.
Ингредиенты:
• Вода – 0,5 стакана (или 100 мл);
• Масло сливочное – 50 г;
• Мука пшеничная – 75 г;
• Яйца – 4 шт;
• Соль – по вкусу;
• Палочки крабовые – 1 упаковка (150 г);
• Сыр твёрдых сортов – 50 г;
• Майонез – 4-6 ч.л;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 2-3 зубка.
Профитроли с начинкой из крабовых палочек. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• В небольшой кастрюле с толстым дном растопить масло;
• Сдобрить солью и влить воду;
• Аккуратно перемешать;
• И довести до кипения;
• Затем добавить просеянную через сито муку;
• Варить тесто одну-две минуты, постоянно помешивая до тех пор, пока оно не сформируется в цельный комок и не начнёт отставать от стенок кастрюли;
• Снять с плиты и остудить до комнатной температуры;
• Добавить поочерёдно два яйца (Важно! Яйца должны быть комнатной температуры);
• Аккуратно перемешать деревянной палочкой до однородной массы;
• Тесто переложить в кондитерский мешок;
• Противень застелить пергаментной бумагой;
• Поверх неё выдавить двенадцать-четырнадцать равномерных шариков с расстоянием два-три сантиметра между ними;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать минут;
• После уменьшить температуру до 170 градусов и выпекать ещё пять-шесть минут (Важно! Духовку не открывать во время выпекания профитролей);
• Профитроли остудить до комнатной температуры;
• Оставшиеся яйца отварить вкрутую;
• Дать остыть;
• Затем очистить;
• И натереть на крупной тёрке;
• Крабовые палочки при необходимости заранее разморозить;
• После мелко нарезать или натереть на крупной тёрке;
• Сложить в миску смешать с натёртыми яйцами;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Все ингредиенты смешать между собой;
• Сдобрить молотым перцем;
• Заправить майонезом;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Получившейся начинкой нафаршировать профитроли;
• Подавать к столу со свежей зеленью, листьями салата, соусами или сладкой горчицей.
2. С сырной начинкой
Профитроли с сырной начинкой. \ Фото: proportionalplate.com.
Совсем необязательно готовить или заказывать пиццу «4 сыра», когда можно воспользоваться альтернативным, а главное беспроигрышным решением под названием профитроли с сырной начинкой. Согласитесь, звучит мега вкусно.
Ингредиенты:
• Вода – 140 мл;
• Масло сливочное – 2 ст.л;
• Мука пшеничная – 100 г;
• Яйца – 3 шт;
• Соль – по вкусу;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Творог или творожный сыр – 300 г;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Сметана – 6-8 ч.л;
• Огурцы свежие небольшие – 2 шт;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Помидоры черри – 4-6 шт;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки;
• Кинза свежая – 3-4 веточки.
Нежные, лёгкие и воздушные сырные профитроли. \ Фото: eatsmarter.de.
Способ приготовления:
• В небольшой кастрюле с толстым дном растопить масло;
• Сдобрить солью и влить воду;
• Аккуратно перемешать;
• И довести до кипения;
• Затем добавить просеянную через сито муку;
• Варить тесто одну-две минуты, постоянно помешивая до тех пор, пока оно не сформируется в цельный комок и не начнёт отставать от стенок кастрюли;
• Снять с плиты и остудить до комнатной температуры;
• Добавить поочерёдно яйца (Важно! Яйца должны быть комнатной температуры);
• Аккуратно перемешать деревянной лопаткой или ложкой до однородной массы;
• Тесто переложить в кондитерский мешок;
• Противень застелить пергаментной бумагой;
• Поверх неё выдавить двенадцать-четырнадцать равномерных шариков с расстоянием два-три сантиметра между ними;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать минут (Важно! Духовку не открывать во время выпекания профитролей);
• Профитроли остудить до комнатной температуры;
• Сыр натереть на самую мелкую тёрку;
• Чеснок пропустить через пресс;
• В миске смешать творог, натёртый сыр, выдавленный чеснок;
• Приправить солью и перцем;
• Заправить сметаной;
• И аккуратно перемешать до однородной массы;
• Получившейся начинкой нафаршировать профитроли;
• Огурцы и помидоры вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Украсить профитроли;
• Зелень вымыть и просушить;
• Измельчить и посыпать профитроли перед подачей.
3. С рыбкой
Профитроли с рыбной начинкой. \ Фото: images.eatsmarter.com.
Рыбным бывает не только суп и салат, а и начинка для профитролей. Блюдо отлично сочетается со свежими овощами, различными соусами и вином. А ещё оно отлично подойдёт как на перекус, так и для уютного вечера в приятной компании.
Ингредиенты:
• Вода – 130 мл;
• Масло сливочное – 2 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Мука пшеничная – 100 г;
• Яйца – 8 шт;
• Консерва рыбная – 250-300 г;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Майонез – для заправки;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки.
Профитроли с нежной начинкой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• В небольшой кастрюле с толстым дном растопить масло;
• Сдобрить солью и влить воду;
• Аккуратно перемешать;
• И довести до кипения;
• Затем добавить просеянную через сито муку;
• Варить тесто одну-две минуты, постоянно помешивая до тех пор, пока оно не сформируется в цельный комок и не начнёт отставать от стенок кастрюли;
• Снять с плиты и остудить до комнатной температуры;
• Добавить поочерёдно два яйца, взбитых вилкой (Важно! Яйца должны быть комнатной температуры);
• Аккуратно перемешать деревянной лопаткой или ложкой до однородной массы;
• Тесто переложить в кондитерский мешок;
• Противень застелить пергаментной бумагой;
• Поверх неё выдавить двенадцать-четырнадцать равномерных шариков с расстоянием два-три сантиметра между ними;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать минут (Важно! Духовку не открывать во время выпекания профитролей);
• Профитроли остудить до комнатной температуры;
• Остальные яйца отварить вкрутую;
• Дать остыть;
• Очистить и натереть на средней тёрке;
• Рыбную консерву переложить в миску и размять вилкой;
• Добавить яйца;
• Приправить солью и перцем;
• Заправить майонезом;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившейся смесью нафаршировать профитроли;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной свежей петрушкой.
4. С грибной начинкой
Профитроли с грибами. \ Фото: vk.com.
М, невозможно устоять, когда из кухни доносится грибной аромат. Нежно, вкусно и очень сытно – такие профитроли за считанные секунды разлетаются с тарелки.
Ингредиенты:
• Вода – 300 мл;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Масло сливочное – 120 г;
• Мука пшеничная – 150 г;
• Яйца – 4 шт;
• Молоко – 2,5 ст.л;
Для начинки:
• Чеддер – 60 г;
• Масло сливочное – 1 ст.л;
• Мука – 1 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Шампиньоны – 10-12 шт;
• Лук белый небольшой – 1 шт;
• Чеснок – 3 зубка;
• Творог – 100 г;
• Масло оливковое – 2 ч.л;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки.
Профитроли с грибной начинкой. \ Фото: przyslijprzepis.pl.
Способ приготовления:
• В небольшой кастрюле с толстым дном растопить масло;
• Сдобрить солью, сахаром и влить воду;
• Аккуратно перемешать;
• И довести до кипения;
• Затем добавить просеянную через сито муку;
• Варить тесто одну-две минуты, постоянно помешивая до тех пор, пока оно не сформируется в цельный комок и не начнёт отставать от стенок кастрюли;
• Снять с плиты и остудить до комнатной температуры;
• Добавить поочерёдно яйца (Важно! Яйца должны быть комнатной температуры);
• Аккуратно перемешать деревянной палочкой до однородной массы;
• Тесто переложить в кондитерский мешок;
• Противень застелить пергаментной бумагой;
• Поверх неё выдавить двенадцать-четырнадцать равномерных шариков с расстоянием два-три сантиметра между ними;
• Смазать молоком;
• Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на двадцать минут (Важно! Духовку не открывать во время выпекания профитролей);
• Профитроли остудить до комнатной температуры;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• В небольшой кастрюльке с толстым дном растопить сливочное масло;
• Затем добавить муку;
• Готовить около минуты, постоянно помешивая;
• После тоненькой струйкой влить горячее молоко;
• Варить одну-две минуты, не забывая помешивать;
• Снять с огня;
• Всыпать натёртый сыр;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать до однородной массы;
• Накрыть кастрюлю пищевой плёнкой;
• Оставить до полного остывания;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Лук очистить и измельчить;
• Обжарить пять-семь минут вместе с грибами на оливковом масле;
• Чеснок пропустить через пресс и добавить к грибам;
• Перемешать;
• Готовить ещё около минуты;
• Остудить, смешать грибы с творогом и соусом;
• Перемешать до однородной консистенции;
• Получившейся массой нафаршировать профитроли;
• Перед подачей украсить свежей зеленью.
5. С нежными взбитыми сливками
Профитроли со взбитыми сливками. \ Фото: pinterest.com.
Профитроли с нежной начинкой из взбитых сливок - сто процентов придутся по вкусу не только сладкоежкам, а и тем, кто равнодушен к сладкому.
Ингредиенты:
• Вода – 120 мл;
• Молоко – 120 мл;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – 4 ч.л;
• Мука пшеничная – 125 г;
• Яйца – 4 шт;
• Масло сливочное – 120 г;
• Сливки жирные (33 процента) – 250 г;
• Сахарная пудра – 2-4 ч.л.
Профитроли с лёгким, нежным, воздушным кремом из взбитых сливок. \ Фото: dairyfarmersofcanada.ca.
Способ приготовления:
• В небольшой кастрюле с толстым дном растопить масло;
• Сдобрить солью, сахаром;
• Влить воду и молоко;
• Аккуратно перемешать;
• И довести до кипения;
• Затем добавить просеянную через сито муку;
• Варить тесто одну-две минуты, постоянно помешивая до тех пор, пока оно не сформируется в цельный комок и не начнёт отставать от стенок кастрюли;
• Снять с плиты и остудить до комнатной температуры;
• Яйца взбить венчиком (Важно! Яйца должны быть комнатной температуры);
• Тесто взбить миксером на самой большой скорости, постепенно добавляя взбитые яйца;
• И переложить в кондитерский мешок;
• Противень застелить пергаментной бумагой;
• Поверх неё выдавить двенадцать-четырнадцать равномерных шариков с расстоянием два-три сантиметра между ними;
• Верхушки смазать водой;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на тридцать-сорок минут;
• Затем достать противень;
• Проткнуть дно профитролей вилкой или ножом;
• И вновь отправить в духовку на пять минут;
• Готовые профитроли остудить до комнатной температуры;
• Сливки достать из холодильника;
• Смешать с сахарной пудрой;
• Взбить миксером до консистенции густой пены;
• Выложить в кондитерский мешок;
• И нафаршировать профитроли.
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