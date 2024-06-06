20 пар крутейших дизайнерских очков, которые точно выделят вас из толпы этим летом

С нами не соскучишься!





20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

У весенне-летнего гардероба есть масса преимуществ. Среди них приятные телу ткани, яркие цвета Новости СМИ2



У весенне-летнего гардероба есть масса преимуществ. Среди них приятные телу ткани, яркие цвета , юбки и шорты покороче и, конечно же солнцезащитные очки. Более того: последние могут быть настолько крутыми, что одним своим присутствием “сделают” весь образ.Как герои этого обзора. Надев их, невозможно остаться незамеченным.

1. Плетеными

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

2. Футуристичными, совсем, как в кино

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

3. С динозаврами. Ведь все любят динозавров, правда?

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

4. Геометричными, обязательно со множеством углов

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

5. Совсем без дужек (зато с красивыми завязками)

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

6. 8-битными (для фанатов старых видеоигр)

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

7. С яркими фигурными оправами

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

8. Ну очень «заряженными»

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

9. Или даже с рогами

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

10. В стиле ретро...

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

11. … и очень глубокого ретро

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

12. С цветными стеклами пастельных оттенков

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

13. Сделанные из старых деревянных скейтбордов

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

14. С оправой формы «кошачий глаз»...

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

15. ...а то еще и кошачьими усами

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

16. Или с совиными «глазами»

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

17. Очки-бабочки

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

18. С цветами и пчёлами (или другими насекомыми)

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

19. Для фанатов 90-ых в целом и группы Nirvana в частности

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20. Для особо романтичных натур

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

Этим летом официально можно и модно все. Или практически все.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: