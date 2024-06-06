С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Поддерживаю проЭкт ! Надо запретить "в мировом масштабе" разливать напитки, вкл. пиво, в алюминиевые банки. Можно ...Как тратить меньш...
  • Владимир Вечтомов
    Пидарас сбежал к своим...Скандальный «прыж...
  • Наталья Бушуева
    Большинство из описанного есть и у нас в крупных супемаркетах, во всяком случае цветы, дегустации, хот-доги (вообще л...Напитки в огромны...

20 пар крутейших дизайнерских очков, которые точно выделят вас из толпы этим летом


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

У весенне-летнего гардероба есть масса преимуществ. Среди них приятные телу ткани, яркие цвета, юбки и шорты покороче и, конечно же солнцезащитные очки. Более того: последние могут быть настолько крутыми, что одним своим присутствием “сделают” весь образ. Как герои этого обзора. Надев их, невозможно остаться незамеченным.


Этим летом официально можно и модно все. Или практически все. Актуальные солнцезащитные очки могут быть:


1. Плетеными


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

2. Футуристичными, совсем, как в кино


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

3. С динозаврами. Ведь все любят динозавров, правда?


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

4. Геометричными, обязательно со множеством углов


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

5. Совсем без дужек (зато с красивыми завязками)


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

6. 8-битными (для фанатов старых видеоигр)


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

7. С яркими фигурными оправами


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

8. Ну очень «заряженными»


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

9. Или даже с рогами


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

10. В стиле ретро...


 
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

11. … и очень глубокого ретро


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

12. С цветными стеклами пастельных оттенков


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

13. Сделанные из старых деревянных скейтбордов


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

14. С оправой формы «кошачий глаз»...


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

15. ...а то еще и кошачьими усами


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

16. Или с совиными «глазами»


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

17. Очки-бабочки


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

18. С цветами и пчёлами (или другими насекомыми)


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

19. Для фанатов 90-ых в целом и группы Nirvana в частности


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

20. Для особо романтичных натур


20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх