20 пар крутейших дизайнерских очков, которые точно выделят вас из толпы этим летом

20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
У весенне-летнего гардероба есть масса преимуществ. Среди них приятные телу ткани, яркие цвета, юбки и шорты покороче и, конечно же солнцезащитные очки. Более того: последние могут быть настолько крутыми, что одним своим присутствием “сделают” весь образ.
Этим летом официально можно и модно все. Или практически все. Актуальные солнцезащитные очки могут быть:
1. Плетеными
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
2. Футуристичными, совсем, как в кино
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
3. С динозаврами. Ведь все любят динозавров, правда?
4. Геометричными, обязательно со множеством углов
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
5. Совсем без дужек (зато с красивыми завязками)
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
6. 8-битными (для фанатов старых видеоигр)
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
7. С яркими фигурными оправами
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
8. Ну очень «заряженными»
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
9. Или даже с рогами
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
10. В стиле ретро...
11. … и очень глубокого ретро
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
12. С цветными стеклами пастельных оттенков
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
13. Сделанные из старых деревянных скейтбордов
14. С оправой формы «кошачий глаз»...
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
15. ...а то еще и кошачьими усами
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
16. Или с совиными «глазами»
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
17. Очки-бабочки
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
18. С цветами и пчёлами (или другими насекомыми)
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
19. Для фанатов 90-ых в целом и группы Nirvana в частности
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
20. Для особо романтичных натур
20 пар солнцезащитных очков с сумасшедшим дизайном
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