6 причин, почему Ирландия была самым крутым средневековым королевством

Католики вне романского мира: действительно «особый путь»

Святой Патрик принял христианство, став рабом ирландцев.

Свята Бригитта прославилась добротой к бедным и дрессированной лисой.

Ирландцы не выбрасывали достижения язычества

Ирландские филиды учились своему мастерству двенадцать лет и имели семь ступеней мастерства.

Рисунок Уилла Уортингтона.

В Ирландии понимали всю ценность литературы

В Ирландии были сильны литературные традиции, что повлияло и на традиции книгоизготовления.

Ирландия была одним из центров западной учёности

Миниатюра из ирландской книги.

Ирландцы были настоящими модниками

Ирландские наёмники эпохи Возрождения. Рисунок Альбрехта Дюрера.

У ирландцев была своя тайная письменность

Если посмотреть на эти надгробья, становится ясно, что огамическое письмо идеально для того, чтобы быстро и просто нанести надпись на камень с прямой длинной гранью в качестве основной линии.