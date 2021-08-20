Две восьмерки: почему немецкое зенитное орудие 88 калибра стало самым известным в истории Второй мир

Самая известная зенитка Второй мировой войны. /Фото: vseotankah.life

Создание немецкого зенитного оружия велось полулегально. /Фото: Wikipedia.org

Чтобы разработать это орудие, нужно было обмануть всю Европу. /Фото: topwar.ru

Flak 37 был одной из модификаций Восемь-восемь. /Фото: commons.wikimedia.org

Зенитка была очень удобна в использовании. /Фото: warhistoryonline.com

Немцы обстреливают советские войска под Харьковом из Flak 18. /Фото: toparmy.ru

Тандем удачной конструкции и правильной тактики стал чрезвычайно эффективным. /Фото: learning-history.com

Последняя модификация Восемь-восемь - Flak 41. /Фото: warhistoryonline.com

8,8 cm Flak 18. Современный вид. /Фото: vseotankah.life