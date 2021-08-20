Две восьмерки: почему немецкое зенитное орудие 88 калибра стало самым известным в истории Второй мир

Чтобы спроектировать это орудие, немецкие разработчики пошли на обман и добавили к его возрасту 15 лет. Оно не было чудом инженерной мысли, и мало чем превосходило оружие других стран. Но именно его эффективность в паре с неординарной тактикой применения подарило ему огромную известность. Всё это об артиллерийской системе 8,8 cm FlaK 18 – самом знаменитом и опасном зенитном орудии Второй мировой войны.
Самая известная зенитка Второй мировой войны. /Фото: vseotankah.life
Первые разработки крупнокалиберной полуавтоматической зенитки появились на вооружении Германии еще в период Первой мировой войны. Но бескомпромиссные условия Версальского договора в прямом смысле ликвидировали эти установки – всех их было предписано уничтожить. Однако немецкие военные не собирались мириться с подобным положением и разработкой новой зенитной артиллерии начали активно заниматься уже со второй половины 1920-х годов как в Германии, так и за ее пределами. Например, в Швеции, где находилась часть мощностей знаменитого оружейного концерна Крупп – таким образом они обходили ограничения Версальского договора.
В 1928 году на шведских заводах предприятия «Бофорс», который работал как раз под «Крупп», спроектировали несколько типов зенитного орудия разного калибра. Новая волна разработки пришлась на 1930 год – тогда немецким военным и инженерам стало очевидно, что большое значение в потенциальных боевых действиях будут играть самолёты-бомбардировщики. Поэтому в следующих проектах артиллерийских систем калибр увеличивался. Но далеко не все разработки получили путевку в жизнь – что-то оказалось недостаточно бронебойным, что-то наоборот, было слишком тяжелым.
Создание немецкого зенитного оружия велось полулегально. /Фото: Wikipedia.org
В конечном итоге выбор остановили на усредненном калибре – 88 мм. Так, в 1932 году и появилась легендарная ныне артиллеристская система 8,8 cm FlaK 18, массовый выпуск которой наладили на заводе Круппа в Эссене.
Но для того, чтобы избежать претензий от других европейских государств за прямое нарушение условий Версальского договора, немецкое командование пошло на хитрость – орудие не просто так получило свое название 8,8 cm FlaK 18, что означает «88-мм зенитное орудие образца 1918 года». То есть, зенитку представляли как разработку периода Первой мировой войны, которая не попадает под ограничения договора. Маневр сработал, и с 1932 года орудие свободно производилось на территории Германии и даже поставлялось на вооружение немецкой армии.
Интересный факт: чтобы максимально долго сохранять в тайне реальную историю создания 8,8 cm FlaK 18, до 1935 года зенитные части, куда на вооружение поставляли это орудие, называли «подвижные батальоны».
Чтобы разработать это орудие, нужно было обмануть всю Европу. /Фото: topwar.ru
Но на этом военные не остановились. Буквально через три года после начала производства одна за другой стали появляться модификации перспективного орудия. В начале Второй мировой войны за модернизацию системы взялись с новыми силами. Но объединял их один калибр – 88 мм, поэтому все модификации орудия стали называть «Восемь-восемь» (нем. «Acht-acht»). В результате в немецкой армии было сразу четыре 8,8 cm FlaK - 18/36/37/41.
Flak 37 был одной из модификаций Восемь-восемь. /Фото: commons.wikimedia.org
Помимо хороших технических характеристик, у орудия было еще одно заметное преимущество. Для транспортировки модификаций 8,8 cm FlaK 36/37 использовали тележки с высокой грузоподъемностью и скоростью транспортировки. Этот «тандем» оказался настолько удачным, что вести огонь с зенитки по наземным целям можно было прямо «на колесах».
Зенитка была очень удобна в использовании. /Фото: warhistoryonline.com
Свое боевое крещение установка прошла еще в 1936 году во время Гражданской войны в Испании, где воевал немецкий легион «Кондор». И сразу же она поразила своей эффективностью. Она настолько легко расправлялась с тогдашней легкобронированной бронетехникой, что очень скоро стала основным оружием всех немецких зенитных частей. А в период Второй мировой войны «Восемь-восемь» стала главным врагом легендарного советского танка Т-34 и других машин армии союзников. С ними немецкая армия в достатке сталкивалась во время боевых действий в Северной Африке и на Восточном фронте. И часто, несмотря на численное превосходство противника, именно 8,8 cm FlaK 18 спасала армию Третьего рейха от разгрома.
Немцы обстреливают советские войска под Харьковом из Flak 18. /Фото: toparmy.ru
Тогда же стало ясно, что залогом эффективности работы орудия является не только его бронебойность – по информации Novate.ru, скорость полета его осколочно-фугасного заряда была 790 м/с, но и сама тактика применения системы. Дело в том, что, в отличие от тех же англичан, которые зенитные расчеты использовали в основном против авиации, немцы обрушивали мощную силу «Восемь-восемь» как на самолеты, так и на танки. И работала она одинаково эффективно.
Тандем удачной конструкции и правильной тактики стал чрезвычайно эффективным. /Фото: learning-history.com
Но были у 8,8 cm FlaK 18 и недостатки. Так, например, орудие первых модификаций приходилось довольно долго перезаряжать, а требовалось для такой работы не менее десятка человек. Но если эту проблему смогли уладить за счет модернизации, то был недостаток, исправить который так и не удалось – это размер орудия. Его высокий силуэт было видно так же, как и танки. Кроме того, себестоимость артиллеристской системы также была не маленькой.
Последняя модификация Восемь-восемь - Flak 41. /Фото: warhistoryonline.com
Конечно, развитие военно-промышленного комплекса лишь ускорилось с началом Второй мировой войны, и немецкие оружейные концерны один за другим пополняли армию Третьего рейха все новыми типами орудий. Ведущая роль установок 8,8 cm FlaK 18/36/37 постепенно сходила на нет, хоть они и оставались на вооружении 13 противотанковых артиллерийских частей практически до конца боевых действий. Однако известности орудия это не уменьшило, а «Восемь-восемь» и сегодня остается самым знаменитой зениткой Второй мировой войны.
8,8 cm Flak 18. Современный вид. /Фото: vseotankah.life
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