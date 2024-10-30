Дети-актеры и их откровенно «взрослые» роли

Работа на съемочной площадке — не детская игра, даже для юного актера. На протяжении всей истории кино дети участвовали в зрелых, сексуальных, иногда даже мучительных сценах. Такие картины, конечно, всегда вызывают серьёзные споры с точки зрения этики: стоит ли несовершеннолетним принимать участие в откровенно «взрослых» сценариях?

Дакота Фаннинг — «Затравленная» (2007)

Натали Портман — «Леон» (1994)

Маколей Калкин — «Хороший сын» (1993)

Кирстен Данст — «Интервью с вампиром» (1994)

Оливия Хасси и Клэр Дэйнс «Ромео и Джульетта»

Брук Шилдс — «Прелестное дитя» (1978), «Голубая лагуна» (1980)

Джоди Фостер — «Таксист» (1976)

Весь состав фильма «Детки» (1995)

Хлоя Грейс Морец — «Ужас Амитивилля» (2005), «Пипец» (2010)

Линда Блэр — «Изгоняющий дьявола» (1973)

Тора Бёрч — «Красота по‑американски» (1999)

Сью Лайон и Доминик Суэйн — «Лолита»