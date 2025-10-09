Как отдыхали в СССР? Лечение в санатории, медицинские женские пляжи, профсоюзный лодочный отдых, походы в пещеры всем коллективом… Да уж, сейчас это кажется чем-то далеким и странным, но в годы СССР такой вид отдыха был вполне естественным и многие граждане не раз проводили свои отпуска именно таким способом.

Мы создали эту фотоподборку под общим названием «Отдых в СССР», в которой представлены архивные снимки советских времен. Все они посвящены людям, местам и сферам деятельности , которые помогали нашим родителям и бабушкам-дедушкам отдыхать с умом и пользой для тела и души. 1951. Детский отдых в санатории. Одесса. 1951. Детский отдых в санатории. Одесса. 1961. Медицинский женский пляж в Гагре. 1964. Профсоюзный лодочный отдых. Турбаза Н. Мелково.1974. Домбай. Крым. Алупка. Воронцовский дворец. Крым. Алушта. Поход в пещеры. Крым. Алушта . Поход в пещеры. Крым. Алушта. Поход в пещеры. Походный стол.Бакуриани. Впервые на горных лыжах. В Карелии на лыжном маршруте. 1951. Детский отдых в санатории. Одесса. 1951. Детский отдых в санатории. Одесса. Коллективный отдых на природе в воскресный день. Крым. Алушта. Поход в пещеры.1964. Профсоюзный лодочный отдых. Турбаза Н. Мелково. Лодочная группа. 1964. Профсоюзный лодочный отдых. Турбаза Н. Мелково. Лодочная команда.1964. Профсоюзный лодочный отдых. Турбаза Н. Мелково. Лодочная стоянка. 1961. Медицинский женский пляж в Гагре.1961. Медицинский женский пляж в Гагре. 1961. Медицинский женский пляж в Гагре. Профсоюзная поездка на экскурсию в Тулу. Поленово. Бесплатная экскурсия выходного дня для работников конструкторского бюро. Профсоюзная поездка на экскурсию в Тулу.Профсоюзная экскурсия в Мелихово. Профсоюзный дом отдыха в Подмосковье.1964. Профсоюзный лодочный отдых. Турбаза Н. Мелково 1964. Профсоюзный лодочный отдых. Турбаза Н. Мелково. Санаторий «Лайне». Профсоюзный отдых. Одесса 1959. Крым. Мисхор. Крым. Ялта. Никитский перевал. Крым. Ялта. Крымские горы.1949. Детский отдых в санатории «Ударник». Одесса.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: