Отдых в СССР

Как отдыхали в СССР? Лечение в санатории, медицинские женские пляжи, профсоюзный лодочный отдых, походы в пещеры всем коллективом… Да уж, сейчас это кажется чем-то далеким и странным, но в годы СССР такой вид отдыха был вполне естественным и многие граждане не раз проводили свои отпуска именно таким способом.

Мы создали эту фотоподборку под общим названием «Отдых в СССР», в которой представлены архивные снимки советских времен. Все они посвящены людям, местам и сферам деятельности, которые помогали нашим родителям и бабушкам-дедушкам отдыхать с умом и пользой для тела и души. Отдых в СССР

Отдых в СССР 1951. Детский отдых в санатории. Одесса. Отдых в СССР 1951. Детский отдых в санатории. Одесса. Отдых в СССР 1961. Медицинский женский пляж в Гагре. Отдых в СССР 1964. Профсоюзный лодочный отдых. Турбаза Н. Мелково. Отдых в СССР 1974. Домбай. Отдых в СССР Крым. Алупка. Воронцовский дворец. Отдых в СССР Крым. Алушта. Поход в пещеры. Отдых в СССР Крым. Алушта. Поход в пещеры. Отдых в СССР Крым. Алушта. Поход в пещеры. Походный стол. Отдых в СССР Бакуриани. Впервые на горных лыжах. Отдых в СССР В Карелии на лыжном маршруте. Отдых в СССР 1951. Детский отдых в санатории. Одесса. Отдых в СССР 1951. Детский отдых в санатории. Одесса. Отдых в СССР Коллективный отдых на природе в воскресный день. Отдых в СССР Крым. Алушта. Поход в пещеры. Отдых в СССР 1964. Профсоюзный лодочный отдых. Турбаза Н. Мелково. Лодочная группа. Отдых в СССР 1964. Профсоюзный лодочный отдых. Турбаза Н. Мелково. Лодочная команда. Отдых в СССР 1964. Профсоюзный лодочный отдых. Турбаза Н. Мелково. Лодочная стоянка. Отдых в СССР 1961. Медицинский женский пляж в Гагре. Отдых в СССР 1961. Медицинский женский пляж в Гагре. Отдых в СССР 1961. Медицинский женский пляж в Гагре. Отдых в СССР Профсоюзная поездка на экскурсию в Тулу.
Отдых в СССР Поленово. Бесплатная экскурсия выходного дня для работников конструкторского бюро. Отдых в СССР Профсоюзная поездка на экскурсию в Тулу. Отдых в СССР Профсоюзная экскурсия в Мелихово. Отдых в СССР Профсоюзный дом отдыха в Подмосковье. Отдых в СССР 1964. Профсоюзный лодочный отдых. Турбаза Н. Мелково. Отдых в СССР 1964. Профсоюзный лодочный отдых. Турбаза Н. Мелково. Отдых в СССР Санаторий «Лайне». Профсоюзный отдых. Отдых в СССР Одесса Отдых в СССР 1959. Крым. Мисхор. Отдых в СССР Крым. Ялта. Никитский перевал. Отдых в СССР Крым. Ялта. Крымские горы. Отдых в СССР 1949. Детский отдых в санатории «Ударник». Одесса.

источник

