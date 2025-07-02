«Город ангелов» сверху

У вас есть уникальная возможность полюбоваться снимками из нового фотоальбома LANY, в котором собраны лучшие работы аэрофотографа Джеффри Мильштейна. Автор признается, что испытывает особую любовь к Лос-Анджелесу и Нью-Йорку. Именно эти два города и стали главными «моделями» фотоальбома.



Американский фотограф Джеффри Мильштейн (Jeffrey Milstein) вот уже более десяти лет занимается аэрофотосъемкой.

Он специализируется на съемке мегаполисов, в частности Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Все его снимки создаются исключительно из кабины вертолета, без помощи дронов. Лучшие работы фотограф собрал в своей новой книге LANY, которая на днях выходит в свет в издательстве Thames and Hudson. Создавая серию LANY, Джеффри Мильштейн задался целью показать всю сложность и многообразие инфраструктуры двух красивейших американских городов — Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.Таймс-сквер, Нью-Йорк. Небоскреб «432 Парк-авеню», Нью-Йорк. «Два моих любимых города — Лос-Анджелес и Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе я вырос и научился летать. В Нью-Йорк я переехал после окончания университета, чтобы начать карьеру архитектора и художника . Эта книга объединяет две мои страсти: полет и искусство», — рассказал МильштейнВид на Диснейленд. Знаменитый небоскреб Крайслер-билдинг — один из главных символов Нью-Йорка. Пятая авеню, центр Манхэттена, Нью-Йорк. Лонг-Бич ночью, Лос-Анджелес. Нью-Йоркский ботанический сад в Бронксе. Отдыхающие на пляже в Лос-Анджелесе. Контейнеры порта Лонг-Бич, расположенного неподалеку от Лос-Анджелеса. Парковка неподалеку от порта Лонг-Бич. Музей моря, воздуха и космоса «Интрепид» — военно-морской исторический музей, расположенный на берегу реки Гудзон, на пирсе 86 и 46-й улице, Вест-Сайд, Манхэттен.Международный аэропорт имени Джона Кеннеди — крупнейший международный аэропорт в США, расположенный в районе Куинс, Нью-Йорк. Причал в Лонг-Бич. Национальный мемориал и музей 11 сентября — комплекс, расположенный на месте разрушенных в 2001 году башен Всемирного торгового центра.Гражданский аэропорт Ньюарк. Судно в Лонг-Бич. Астория-парк на Ист-Ривер, Куинс, Нью-Йорк.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!