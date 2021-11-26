Фатальные шутки: Как 150 человек лишились жизни из-за розыгрыша, и почему люди поверили в революцию

Осторожно, шутки!
Розыгрыши и пранки становятся все популярнее, на них попадаются даже высокопоставленные политики и лидеры государств. А в интернете миллионы пользователей любуются тем, как нелепо и смешно люди реагируют на розыгрыши. Но случается, что невинная шутка приводит к по-настоящему чудовищным последствиям.
Фальшивое цунами на Гавайях
1 апреля - это день смеха и шуток. Многие любят в это время устраивать розыгрыши, однако не всегда они бывают безобидными. Например, в 1946 году на Гавайях один из любителей пошутить разместил в газете сообщение о том, что на остров надвигается цунами. Эта информация вызвала настоящую панику среди жителей, они в спешке собирались и покидали свои жилища, стараясь избежать опасности. Через некоторое время стало ясно, что это розыгрыш. Жители вернулись в свои дома, злясь на шутника, но удовлетворенные тем, что это была всего лишь шутка. Казалось бы, всё закончилось хорошо и можно забыть об этом дурацком инциденте.
Цунами – природное явление, вызывающее оправданный страх./Фото: vulkania.ru
Однако прошел год, и по странному стечению обстоятельств именно 1 апреля в газетах снова было размещено предупреждение о приближающемся цунами. Что оставалось делать жителям? Они не поверили и остались дома, обсуждаем между собой глупую шутку и поражаясь тому, что первоапрельская фантазия такая скудная. А цунами было настоящим. Огромная волна накрыла остров, время было упущено. В результате погибло 150 человек, а тысячи людей остались без крова.
Пранк, который стоил жизни человеку
В 2012 году Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, была помещена в частную больницу имени короля Эдуарда VII в центре Лондона, которая обслуживает королевскую семью. Кейт жаловалась на тошноту, а поскольку в тот момент она была беременна, врачи решили провести всестороннее обследование. Этим воспользовались австралийские радиоведущие молодежной развлекательной передачи 2Day FM Мел Грейг и Майкл Кристиан.
Рано утром они каким-то образом дозвонились до приемной, где дежурила медсестра Джасинтха Салданья. Мел Грейг, искусно пародируя голос Елизаветы II, расспрашивала медсестру о состоянии внучки и просила соединить с ней. Взволнованная медсестра перевела звонок на палату Кейт, но та спала, и трубку сняла медсестра-сиделка. Она тоже была потрясена королевским звонком, и принялась рассказывать о состоянии Кейт с медицинскими подробностями.http://navote.ru/?p=25198
Кейт Миддлтон и принц Уильям выходят из здания больницы./Фото: img.viva.ua
На следующий день запись разговора появилась в эфире, а диджеи вовсю веселились в Twitter. Радиостанция 2Day FM мгновенно набрала популярность.
Руководство больницы, шокированное происшествием, принесло извинения королевской семье. На первый взгляд инцидент был исчерпан. Кейт Миддлтон вскоре была выписана и отправилась вместе с мужем домой. А вот Джасинтха Салданья не смогла перенести свой «позор», на следующий день после выписки Миддлтон 46-летняя женщина была найдена мёртвой. Врачи подтвердили, что это было самоубийство.
Глупый троллинг от BBC в 1926 году
В 1926 году радио выпустило в эфир радиопостановку в стиле горячих новостей, транслируемых с места событий. По сути это была шуточная пьеса. Сегодня люди, знакомые с троллингом и пранком, вряд ли бы восприняли всерьез такую передачу. Но в те годы слушатели были не такими искушенными и поверили во всё, что им рассказали.
Глупый троллинг от BBC в 1926 году привел к панике./Фото: user32265.clients-cdnnow.ru
В передаче шла речь о том, что свершилась анархическая революция, Лондон захвачен революционерами, что в городе идут крупные бои, на улицах валяются трупы, Биг Бен разрушен взрывами, над членами парламента ведется суд Линча и так далее. Люди, напуганные недавними революционными событиями в России, были в шоке. Телефон радиостанции разрывался от звонков, люди требовали отправки на помощь флота Британии, интересовались состоянием королевы.
Новости обрастали слухами, вал сплетен увеличивался, словно снежный ком. Только после опровержения удалось восстановить спокойствие среди населения, и то волнения улеглись не сразу.
Давка в Турине из-за шутки подростков
3 июня 2017 года на площади Сан-Карло в Турине собралось огромное количество болельщиков «Ювентуса» для просмотра на уличном экране финала Лиги чемпионов. «Реал» выигрывал, поэтому над площадью царила тишина, люди были расстроены ходом игры. И вот в этой тишине раздались звуки сильных хлопков и крик «Бомба!».
Давка в Турине в 2017 году./Фото: c-in.ru
Ситуация усугубилась том, что из-за большого количества болельщиков как назло в этот самый момент обвалились перила лестницы, которая вела в подземную парковку. Раздался треск, вниз полетели столики вместе с посудой. Дополнительно внимание людей привлёк неизвестный юноша, который был обнажен по пояс, а на спине у него висел рюкзак. Он остановился, вскинул руки, начал то ли молиться, то ли жестикулировать.
Естественно, люди, напуганные террористическими актами, ринулись с площади, стараясь покинуть ее как можно быстрее. Возникла давка. Болельщики падали, получали ранения, переломы, травмы. Местные магазинчики и открытые кафе вовсю торговали пивом в стеклянных бутылках, во время общей истерии посуда полетела вниз, разбиваясь и усеивая площадь осколками. Люди бежали, падали, получая серьезные порезы. Пострадали не менее полутора тысяч человек, большинство из них были госпитализированы. Как оказалось позднее, подростки, запустившие петарды, хотели подшутить над толпой, потому и выкрикнули слово «бомба». Этого было достаточно, чтобы началась сильная паника.
Премила Лал, которая спряталась в шкафу и поплатилась жизнью
В 2013 году жительница штата Колорадо, юная девушка Премила Лал погибла из-за своей глупой шутки. Она вернулась из турпохода раньше, чем планировалось. В доме находился друг семьи Неррек Гелли, он присматривал за младшим братом Премилы, поскольку родители были на работе. Восемнадцатилетняя девушка решила пошутить и спряталась в шкафу на первом этаже, решив, видимо, что когда все вернуться домой, то изумятся ее внезапному появлению.
Спрятавшись в шкафу, девушка подписала свой смертный приговор./Фото: u.livelib.ru
Однако Гелли, услышав, что в холле кто-то ходит, схватил пистолет и ринулся вниз. Света Премила не включила, поэтому Неррек пробирался в темноте. Когда он проходил мимо шкафа, где спряталась Лал, она громко закричала и прыгнула прямо на молодого человека. Естественно, реакция парня была незамедлительна - он нажал на курок. Включив свет, Гелли с ужасом увидел, что ранил вовсе не вора или бандита, а обитательницу дома. Неррек позвонил в службу 911, но, к сожалению, юная шутница испустила последний вздох по дороге в больницу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram