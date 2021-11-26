Фатальные шутки: Как 150 человек лишились жизни из-за розыгрыша, и почему люди поверили в революцию

Осторожно, шутки!

Фальшивое цунами на Гавайях

Цунами – природное явление, вызывающее оправданный страх./Фото: vulkania.ru

Пранк, который стоил жизни человеку

Кейт Миддлтон и принц Уильям выходят из здания больницы./Фото: img.viva.ua

Глупый троллинг от BBC в 1926 году

Глупый троллинг от BBC в 1926 году привел к панике./Фото: user32265.clients-cdnnow.ru

Давка в Турине из-за шутки подростков

Давка в Турине в 2017 году./Фото: c-in.ru

Премила Лал, которая спряталась в шкафу и поплатилась жизнью

Спрятавшись в шкафу, девушка подписала свой смертный приговор./Фото: u.livelib.ru