Где на карте находится Остров сокровищ из романа Стивенсона, и стоит ли искать там клад

Неприступный снаружи – восхитительный внутри

Остров сокровищ в Коста-Рике окружен акулами, а берег представляет собой высокие обрывистые скалы.

Остров знаменит красивыми водопадами. /Фото:flickr.com

На острове очень много кокосов. /Фото:the-submarine.ru

Здесь действительно могут быть зарыты клады

Кадр из фильма по знаменитому роману Стивенсона.

Капитан изрыл весь остров, но сокровищ так и не нашел.

Подводные сокровища охраняются законом

Воды океана вокруг этого острова изобилуют акулами. /Фото:the-submarine.ru

То, что рассказал исследователь морских глубин, впечатлит любого. /Фото:the-submarine.ru

Райский остров без лодки лучше не покидать. В воде - акулы. /Фото turoved.ru

Райский остров окружен океаном с сокровищами: рыбами, дельфинами, кораллами. /Фото:revistasumma.com

Остров сокровищ существует! /Фото:ytimg.com