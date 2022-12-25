Где на карте находится Остров сокровищ из романа Стивенсона, и стоит ли искать там клад

Обожаемый не одним поколением мальчишек «Остров сокровищ», который в далеких 1880-х подарил миру писатель Роберт Стивенсон, оказывается, существует в реальности. Считается, что прототипом необитаемого куска суши, где разворачивались захватывающие события романа, стал реальный остров Кокос (исп. Isla del Coco). Его же, согласно преданию, представлял в себе и Даниель Дефо, придумывая свою историю про Робинзона. А для сценариста «Парка юрского периода» Майкла Крайтона остров Кокос стал прототипом Туманного строва динозавров в фильме, мастерски снятом Спилбергом.
Неприступный снаружи – восхитительный внутри
Остров расположен в водах Тихого океана – в Коста-Рике (Центральная Америка). Из столицы этой страны добраться туда можно на перекладных: сначала нужно ехать на джипе до портового городка Пунтаренаса, а затем - идти около 40 часов морем на дайверском судне.
Остров Кокос площадью девять квадратных миль – это всего лишь видимая оконечность линии затопленных вулканов, возвышающихся над океанским дном. Этот кусок суши, ставший прототипом литературных необитаемых островов – очень живописный и относительно небольшой, но зато неприступный. Берега представляют собой высокие скалистые стены с гротами и арками, и есть только две бухты (кстати, с пляжами), к которым могут причалить суда.
Остров сокровищ в Коста-Рике окружен акулами, а берег представляет собой высокие обрывистые скалы.
Однако если попасть на сам остров, понимаешь, что долгий и непростой путь стоил того. Место это поистине райское: тропические джунгли, высокие красивейшие водопады, берущие свое начало в горных дождевых озерах, пение птиц, мягкий шелест волн.
Остров знаменит красивыми водопадами. /Фото:flickr.com
Еще одна достопримечательность острова, из-за которой он выглядит еще более привлекательным - это обилие кокосовых пальм, из-за которых остров и получил свое название. В общем, Робинзон Крузо тут точно с голоду не умер бы.
На острове очень много кокосов. /Фото:the-submarine.ru
А еще здесь обитают три вида птиц, а также по два вида рыб и рептилий, которые не встречаются больше нигде в мире. Всего же здесь обнаружено более чем 200 видов растений и рыб, 400 – насекомых, 100 видов птиц. А в океане встречаются, киты, дельфины, а также морские львы, которые выходят на берег и находят убежище под тенью широких листьев.
Здесь действительно могут быть зарыты клады
С давних времен остров Кокос называли пиратским: согласно многочисленным преданиям, на нем нередко прятали свои сокровища морские разбойники. Поэтому Кокос всегда притягивал кладоискателей. Если верить слухам, на райском острове закопано сокровищ не менее чем на миллиард долларов. Известна история одного капитана, который так фанатично хотел заполучить спрятанные клады, что в 1889 году даже основал на Кокосе сельскохозяйственную колонию и перерыл практически всю доступную поверхность острова. Однако никаких сокровищ он, увы, так и не нашел. Единственным «уловом» стало несколько десятков испанских монет.
Кадр из фильма по знаменитому роману Стивенсона.
Когда спустя два десятка лет его забрали с острова он был почти до смерти изможден, но продолжал верить, что еще немного усилий - и нашел бы сокровища.
Капитан изрыл весь остров, но сокровищ так и не нашел.
Подводные сокровища охраняются законом
Однако, помимо если не мифических, то, по крайней мере, не подтвержденных фактами бессметных богатств, у острова есть сокровища реальные. Это его уникальный подводный мир, какого нет ни в одной другой точке Земли.
Воды океана вокруг этого острова изобилуют акулами. /Фото:the-submarine.ru
Сейчас нетронутый цивилизацией «Остров сокровищ» - это огромный морской заповедник, который получил в народе более актуальное название – «Остров акул». В три раза превышающий размеры материковой части страны, этот заповедник, кишащий акулами, китами, черепахами и другими морскими обитателями, фактически представляет собой «подводный парк юрского периода».
Один из исследователей вспоминал свое погружение в здешние воды так: «Я нырял под косяк из двухсот акул-молотов, внутри косяка из тысяч большеглазых тревалли и даже был окружен двадцатью спаривающимися зелеными черепахами. Описанное им зрелище поистине впечатлит не только исследователя океанских глубин, но и любого дайвера.
То, что рассказал исследователь морских глубин, впечатлит любого. /Фото:the-submarine.ru
Впрочем, плавать у побережья очень не рекомендуется. Ведь в водах обитает 14 видов акул. Три из них, кстати, находятся под угрозой исчезновения.
Райский остров без лодки лучше не покидать. В воде - акулы. /Фото turoved.ru
Здешние кристально чистые воды защищены законом. Недавно объявленные меры по защите водных обитателей острова расширяют запрет на ловлю рыбы вокруг острова Кокос.
Райский остров окружен океаном с сокровищами: рыбами, дельфинами, кораллами. /Фото:revistasumma.com
Как отмечают ученые, остров Кокос обладает одной из самых плотных биомасс тропического мира. В коралловых рифах и пещерах сокрыто бесчисленное количество не каких-нибудь монет и побрякушек, а сокровищ природы – морских обитателей. Согласно исследованию 2009 года, виды, населяющие этот район, находятся под угрозой со стороны близлежащих рыболовных судов. Еще с конца 1990-х эта территория признана всемирным наследием ЮНЕСКО.
Остров сокровищ существует! /Фото:ytimg.com
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