Самсон современности: тандем отца и дочери покорил интернет

Бенни Харлем – модель из Нью-Йорка, который решил не поддаваться общим тенденциям глянцевого мира моды и оставаться верным своему собственному стилю. Будучи от природы наделенным отличными физическими данными, Бенни акцентирует все же внимание не на своем теле, вернее не только на нем, но на своей огромной шевелюре, которую он в шутку называет «короной». А его аккаунт в Инстаграме, который он ведет вместе со своей дочерью, добавил Харлему по-настоящему международную славу.











Фото отца с дочерью.







В своем Инстаграме Бенни Харлем (Benny Harlem) всячески подчеркивает их особенную связь с 6-летней дочерью Джаксин (Jaxyn). Харлем говорит, что его как отца задача состоит в том, чтобы защищать и воспитывать свою дочь, оказывая ей столько внимания и любви, чтобы она выросла в уверенную в себе личность, сильную и независимую. Ему важно, чтобы Джаксин воспринимала себя такой, какая она есть. И правда – в то время, как большинство афроамериканских девочек старательно отбеливают кожу и выпрямляют волосы, подражая голливудским актрисам и певицам, Джаксин выглядит со своей огромной копной волос настолько естественно, что это не может не восхищать.







Единственный способ для меня защитить дочь от жизни, это подготовить ее к жизни.

Как рассказывает сам Харлем, он завел свой аккаунт в Инстаграме всего год назад, просто для того, чтобы оставался альбом семейных фотографий. Первой фотографией был снимок, где он держит дочь за руку на утро Рождества. Тогда Харлем подумал , что, может быть, было бы неплохо сделать альбом для дочери, чтобы она потом могла кому-нибудь показывать снимки и говорить: «Смотри, это я в таком-то и таком-то возрасте».«Я не знаю, когда именно этот Инстаграм стал таким популярным. Под нашими фотографиями люди часто оставляли комментарии вроде «О боже, это фото заставило меня подумать о моем собственном отце» или «Это такой чудесный образ отца. Надо позвонить своему папе.» Но, наверное, поворотным фото было то, которое было сделано на пляже, где Джаксин целует меня в лоб. На самом деле, она делает так каждое утро, но у людей это вызвало настоящий шквал эмоций».Вся в отца.«К сожалению , такие отношения между отцами и их детьми не частое явление. Я искренне надеюсь, что наш с Джаксин пример поможет другим молодым людям, к которых есть жена и ребенок. Может, парень, думая отстраниться от семейной жизни, увидев наши фотографии, передумает, увидев прекрасную сторону этих отношений. А это, в свою очередь, может повлиять на других парней. Но в любом случае, я очень горд моей дочерью, и я очень горд быть ей отцом.»Ну и конечно, самый частый вопрос, который задают Харлему, в чем секрет его великолепных волос . «Да просто следую режиму, – отвечает он. – Мы моем волосы всего раз в неделю. Делаем сами шампуни на основе касторового и кокосового масла. Еще кое-какие ягоды, и еще парочку дополнительных ингредиентов. Ничего сверхъестественного. Я верю, что состояние наших тел, ровно как и наших волос, зависят от того, о чем мы думаем, от того, насколько уравновешены и спокойны мы в обычной жизни. Вот в это я правда верю.» Родители растут, только когда отдают свое внимание детям.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)