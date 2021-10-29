Археологи узнали, когда и для чего древние люди впервые приручили собак

Собак приручили из корыстных побуждений

Наскальная живопись Тассилин-Аджера (Сев.Африка), VI тыс. лет до н.э.

Фрагменты древней постройки на северо-востоке Иордании. /Фото:humanities.ku.dk

Кости, побывавшие в пищеварительном тракте плотоядного животного. /Фото:els-cdn.com

Кости собаки, найденные в поселении. /Фото:els-cdn.com

Крупные кости псовых из Шубайки 6 по сравнению с современными костями собак известных пород, волком и шакалом./els-cdn.com

Бусы, сделанные из костей мелких животных. /els-cdn.com