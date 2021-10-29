Археологи узнали, когда и для чего древние люди впервые приручили собак

Известно, что первой из всех животных древний человек одомашнил собаку. Согласно самой распространенной версии ученых, это произошло 11-14,5 тысяч лет назад, и процесс этот был постепенным. Мол, сначала диких животных просто подкармливали, затем они стали жить вместе с человеком и уже потом двуногие хозяева додумались использовать собак в качестве помощников. Однако недавние исследования датских ученых позволили предположить, что самых древних собак люди завели целенаправленно для охоты.
Собак приручили из корыстных побуждений
Напомним, что согласно общепринятой гипотезе, так называемые охотничьи породы появились только через несколько тысяч лет после одомашнивания диких собак. Однако на каком этапе прирученных собак люди стали брать на охоту вообще? Понятное дело, что намного раньше, чем появились охотничьи породы. Это подтверждают и очень древние наскальные рисунки с изображением людей-охотников вместе с собаками, обнаруженные в разных уголках земного шара. Теперь же науке стало известно несколько больше.
Наскальная живопись Тассилин-Аджера (Сев.Африка), VI тыс. лет до н.э.
В издании Journal of Anthropological Archaeology недавно был опубликован отчет о находках, сделанных в древнем поселении Шубайка 6 в северо-восточной части Иордании. Как рассказывают археологи из университета Копенгагена и Университетского колледжа Лондона, кости животных, которым, по данным радиоуглеродного анализа, не менее 11,5 тысяч лет, свидетельствуют о том, что псы не только жили вместе с людьми эпипалеолита, но и охотились бок о бок с ними. И, скорее всего, люди изначально стали их приручать именно для того, чтобы использовать их отменные охотничьи качества в своих интересах.
Фрагменты древней постройки на северо-востоке Иордании. /Фото:humanities.ku.dk
«Мы изучили большое количество костей животных, которые прошли через чей-то пищеварительный тракт. Эти кости довольно велики, так что вряд ли они были проглочены человеком. По всей видимости, ими лакомились собаки», – пояснила зооархеолог и один из руководителей данного исследования Лиза Йоменс.
Кости, побывавшие в пищеварительном тракте плотоядного животного. /Фото:els-cdn.com
На основе археологических находок и проведенных экспертиз Лиза и ее коллеги предполагают, что собаки находились рядом с людьми постоянно. Они были неотъемлемой частью их повседневной жизни. Псы беспрепятственно ходили по поселению и питались пищевыми отходами – например, костями, которые бросали им люди. Здесь же собаки и испражнялись.
Кости собаки, найденные в поселении. /Фото:els-cdn.com
Крупные кости псовых из Шубайки 6 по сравнению с современными костями собак известных пород, волком и шакалом./els-cdn.com
Археологи предполагают, что активное применение собак на охоте может объяснить в том числе и огромное количество останков зайцев и другой мелкой живности, которое обнаружили в этой же местности участники раскопок. 11,5 тысяч лет назад в Шубайке было достаточно зайцев, лис и птиц, и они были основной добычей человека того периода. Кости лис и зайцев древние люди использовали как материал для изготовления бус и бисера, а заячье мясо употребляли в пищу, и именно добыча пропитания была основной целью охоты.
Вместе с тем ученые считают, что жители поселения не занимались продажей меха, снятого с животных (подтверждений этому не нашли).
Бусы, сделанные из костей мелких животных. /els-cdn.com
Согласно данным археологов, охотничьих собак в этом поселении времен эпипалеолита было необычайно много. В дальнейшем же, по мере развития скотоводства, охота на мелких животных в данной местности стала сходить на нет, и собак начали использовать больше для охраны жилищ и загона скота.
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