Как убрать комки в пуховике после стирки

Лето пролетело незаметно. Самое время доставать из шкафа верхнюю одежду и готовить ее к новому сезону. Лучше всего со стиркой пуховиков и курток справилась бы химчистка, но и в домашних условиях это сделать несложно.



Почему наполнитель сбивается в комки?

Зачем нужны теннисные мячики?

Как правильно сушить одежду?





А если нет сушильной машины?

Ответы на частые вопросы

Можно ли использовать обычные мячики?

Что делать, если пуховик уже высох?

Почему после сушки остались комки?

Чаще всего эта неприятная история происходит именно с пухом, который представляет собой перья с природным маслом.Согласно задумке производителя, они должны держать воздух, но при намокании все идет не по плану. В процессе стирки с перьев частично смывается масло и пушинки склеиваются. Чем дольше пуховик находится в барабане стиральной машины, тем сильнее пушинки сваливаются в плотные шарики.Если не оказать на них никакого внешнего воздействия, они не смогут расправиться. Многие хозяйки, начитавшись советов в интернете, считают, что исправить проблему поможет правильная сушка – мол, комки разгладятся под собственным весом. Увы, этого не произойдет. Сформировавшийся комок таковым и останется, если вы принудительно его не распушите.Один из самых рабочих лайфхаков, который помогает справиться со стиркой пуховика без помощи химчистки – это теннисные мячики. Они являются эффективными по двум причинам. Во-первых, мячики оказывают то самое механическое воздействие, о котором мы говорили в предыдущем пункте. В процессе стирки они передвигаются по барабану, ударяются о куртку и разбивают комки. Чем больше вы положите мячей, тем чаще будут удары и тем меньше комков останется (возможно, они исчезнут в полном объеме). Обычно опытные хозяйки рекомендуют класть три мяча для куртки и четыре – для пуховика.Во-вторых, при трении о ткань мячики создают статическое электричество. В результате пушинки отталкиваются друг от друга вместо того, чтобы склеиваться. На первый взгляд может показаться, что это магия, но нет – обычная физика. Поэтому осень – самое время зайти в спортивный магазин и купить несколько мячиков. И продавцу совсем не обязательно знать, что на самом деле вы не умеете играть в теннис.Несмотря на то, что сушка не способна разбить образовавшиеся комки, соблюдение технологии поможет избежать их появления. Да-да, правильная стирка – это еще не 100% успеха. Вот несколько важных правил:• Когда будете выбирать режим стирки, проследите, чтобы количество оборотов было минимальным – не более 600, а лучше 400.• Не пытайтесь выкрутить пуховик вручную – так вы повредите волокна.• Если дома есть сушильная машина, положите в нее одежду вместе с чистыми теннисными мячами. Без них комки не распадутся.• Температура не должна быть слишком высокой – максимум 50 градусов, иначе пух сваляется и потеряет упругость. Время сушки – около получаса.• Достаньте пуховик, несколько раз встряхните и проверьте на предмет наличия комков. Если они есть, повторите цикл сушки.Такая чудо-помощница есть далеко не в каждой квартире. Поэтому нужно знать, как высушить пуховик без ее помощи. Для начала разложите одежду на полу или на столе – важно, чтобы поверхность была сухая. Расправьте руками ткань, чтобы не осталось складок. Возьмите полотенца, скрутите их в рулоны, вложите в рукава и внутрь куртки. Так вы создадите нужный объем. Каждые два-три часа разминайте комки руками. Процедура не будет быстрой – понадобится минимум 12 часов или даже целые сутки.К сожалению, для стирки пуховиков подходят только теннисные мячики, а вот обычные резиновые – нет, так как они слишком мягкие. Чтобы разбить комки нужно иметь внушительный вес и упругость, иначе ничего не получится. Также можно приобрести на маркетплейсе специальные мячи – введите в поиске «шарики для стирки» и добавьте в корзину понравившийся вариант.Часто бывает так, что пуховик высыхает с комками внутри. Ситуация сложная, но не безнадежная. Попробуйте следующее: намочите полотенца, хорошо отожмите их и разложите на пуховке, чтобы пух немного увлажнился. Когда это произойдет, отправьте в сушилку вместе с мячами.Если сушилки нет, разложите куртку на столе, возьмите выбивалку для ковра или обычную скалку и аккуратно пройдитесь по вещи, будто выбиваете из нее пыль. После этого встряхните пуховик несколько раз, переверните на другую сторону и снова используйте выбивалку. В конце расправьте оставшиеся комочки руками. Обратите внимание, что слишком часто этого делать нельзя – есть риск повредить ткань.Скорее всего, вы допустили ошибки на этапе стирки. Структуру пуха способны разрушить сразу несколько моментов: неправильная температура воды (выше 30 градусов), слишком высокие обороты при отжиме, долгая стирка. Также необходимо использовать не обычный порошок, а специальный жидкий раствор для пуха. И всегда сушите с теннисными мячиками. Заложите их в карманы, рукава и другие части куртки. Они способны за 30 минут вернуть вашей одежде жизнь, чтобы вы с удовольствием носили ее еще не один сезон. Кстати, если нет сушилки, попробуйте запустить повторный режим отжима в стиральной машине на минимальной скорости.