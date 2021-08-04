Искрит розетка: в чем причина и как избежать подобного

Каждый хозяин или хозяйка рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда при выставлении вилки в розетку появляется искра. Взрослому человеку не стоит объяснять, что это является очень плохим знаком. Вопрос в другом – почему такое случается, и как быть с искрящей розеткой. На самом деле причины искрящей розетки могут быть разные, и далеко не всегда в такой ситуации стоит сразу же вызывать мастера.
Проблема первая: несоответствие стандартов
Старую аппаратуру долой. \Фото: domodel.by.
Самая простая причина появляющихся искр – это несоответствие стандартов розетки и вилки. Еще со времен СССР существует два стандарта: советский (С) и Schuko. Отличаются они сочетанием электродов. Разница невелика, однако более чем достаточно для того, чтобы стать причиной неполного контакта.
Что делать: Оптимальным решением будет отказ от устаревших советских вилок и розеток.
Проблема вторая: низкое качество
Оборудование должно быть надежным. \Фото: vnewyorke.com.
Качество продукции, а именно вилки и розетки, также влияет на вероятность неполного контакта и появление искры. Все это повод для того, чтобы задуматься над тем, чье оборудование вы приобретаете для своего дома. Тонкие запчасти, мягкий пластик, ненадежные крепления и многое другое может стать причиной искры.
Что делать: Выбирайте только проверенную продукцию.
Проблема третья: износ проводки
Проводку следует менять. \Фото: devahi.net.
Старая проводка в доме или отдельной квартире очень часто становиться причиной искрящих розеток. Токовая линия просто не выдерживает нагрузки, особенно при попытке подключить что-то «прожорливое», например стиральную машину или микроволновую печь.
Что делать: решение у этой проблемы только одно – своевременная ревизия проводки и полная ее замена силами специалиста.
Проблема четвертая: слабые винты
Так быть не должно. \Фото: pikabu.ru.
Любая сцепка винтов разнашивается со временем. Это справедливо и для розетки. Из-за ослабевших со временем винтов может страдать контакт. Плохое соединение электродов становится причиной появления искры. В самых запущенных случаях розетка начинает искрить сама по себе, даже без вставления вилки.
Что делать: все, что можно и нужно делать в такой ситуации – раз в год проверять все розетки в доме и поджимать винты.
Проблема пятая: токовая перегрузка
Быть беде. \Фото: yandex.ru.
Превышение токовой нагрузки электроприбора на сеть может стать причиной искрения. Поэтому очень важно быть внимательным при организации электросети в доме и правильно выбирать устройства при покупке. Также не стоит забывать о том, что двойные розетки, как правило, имеют не удвоенную нагрузку, а делят ее пополам. Так что подключать к двойной розетке две стиральные машины точно не стоит.
Что делать: внимательно изучать технические характеристики устройств при покупке, а также знать возможности используемых розеток.
Какие могут быть последствия?
Стоит ли рисковать? \Фото: oma-vmoskve.ru.
Искрящая розетка может стать причиной пожара в помещении. Искра – это лишь симптом имеющихся проблем с электросетью. Очень часто такие розетки начинают греться, при попытке их использовать. Сильно нагревшаяся розетка сначала оплавляется, а потом воспламеняется. Не исключено и появление короткого замыкания в электросети.
Что еще можно сделать?
Следи за своим оборудованием. \Фото: youcansd.ru.
Для повышения безопасности розеток в доме, следует следовать еще нескольким простым советам. Хотя бы раз в год проверяйте все розетки на исправность. Вставляйте и вынимайте вилку только при выключенном электроприборе. Помните о том, что во влажных помещениях, например, в ванной, нужно устанавливать только специальные влагозащищенные розетки. Наконец, установите на розеточную линию в доме или квартире автоматический выключатель для защиты от токовых перегрузок.
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