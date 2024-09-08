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Что делать с конденсатом на пластиковых окнах

Сразу же исключаем из рассмотрения ситуацию с некачественными пластиковыми окнами. В этом случае, чтобы не предпринималось, они зимой будут все равно «плакать». Но и иногда конденсат появляется и на гарантированно качественных окнах.
Значит, дело не только в заполнении оконного проема. И это на самом деле так.

К чему приводит повышенная влажность в помещении, всем известно: это эстетически некрасиво, нарушается микроклимат в комнате, отсыревают откосы, появляется плесневелый грибок и т. д.


Причины появления конденсата на окнах и как его не допустить



Распространенное представление о том, что один утеплитель «дышит», а другой нет не соответствует действительности. Пенопласт в качестве утеплителя ничем не хуже минеральной ваты. Здесь важно, чтобы утепление дома было и сделано качественно, а не как попало.
При отсутствии утепления фасада с приходом холодного периода года придется столкнуться с явлением, которое называется точкой росы – процесса конденсации влаги, содержащейся в воздухе, в толще стен или даже на их внутренней поверхности, включая бетонные или металлические перемычки, а также сами оконные блоки.





Поэтому экономить на толщине утеплителя нецелесообразно. Если в этом качестве выбран пенопласт, то для средней полосы России необходимая толщина этого материала не должна быть меньше 10 см. Некоторый запас по толщине в данном случае будет защитой для дней с экстремальными холодами, которые обычно длятся недолго.




Но иногда конденсат на стеклопакетах возникает даже несмотря на тщательно утепленные стены, оконные откосы и даже перемычки. Чаще всего это происходит из-за неправильного выбора окон или их плохого качества, а также из-за резких перепадов температуры в комнатах.
Так, если в течение дня дом постоянно обогревается, то температура в среднем составляет 22-24 градуса Цельсия, а при выключении отопления на ночь, может опускаться до 15 градусов. В результате точка росы с большой вероятностью может переместиться внутрь помещения и на окнах с большой вероятностью может появиться конденсат.
Довольно часто причиной образования конденсата на окнах является отсутствие или плохое функционирование вентиляции. Это обычно приводит к повышенной влажности в помещении. Поскольку оконные блоки чаще всего более холодные по сравнению с другими частями интерьера, именно на них в первую очередь начнет оседать влага из воздуха, т. е. конденсат.
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окно
Конденсат

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