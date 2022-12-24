Кем стали дети короля поп-музыки Майкла Джексона: Чем они занимаются, чего добились и как выглядят

Личная жизнь Майкла Джексона

Майкл Джексон и Лиза Пресли.

Второй брак и двое детей

Майкл Джексон и Дебби Роу.

Майкл Джексон и Дебби Роу с малышами.

Третий малыш поп-звезды

Принс Майкл Джексона II/Бланкет/ и Майкл Джексон.

Трогательный отец

Майкл Джексон со старшими детьми.

Старшие дети Майкла Джексона.

Осиротевшие дети поп-звезды.

Дети знаменитого отца

Принс Джексон

Майкл Джексон со старшим сыном.

Принс на вручении диплома с бабушкой Кэтрин Джексон (мамой Майкла) и братом. (2019 год). (Фото: instagram/princejackson).

Старший сын Майкла Джексона активно занимается благотворительностью, май 2020 г. (Фото: instagram/princejackson)

Пэрис - дочь поп-короля

Майкл Джексон с дочерью Пэрис.

Пэрис Джексон - дочь поп-короля

Пэрис постоянная участница акций протеста, март 2020. / Со старшим братом.

Принс II - он же Бланкет, он же Бигги - младший наследник поп-звезды

Младший сын Майкла Джексона.

Принс II Бланкет Джексон.

Принс Майкл Джексон II - он же Бланкет, он же Бигги в 18-ти летнем возрасте.

P.S.