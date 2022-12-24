Кем стали дети короля поп-музыки Майкла Джексона: Чем они занимаются, чего добились и как выглядят

Для миллионов людей всего мира Майкл Джексон навсегда останется кумиром, ярким образцом огромного артистического таланта. Прошло 11 лет после смерти легендарного «короля поп-музыки», но его творческая и личная жизнь остается объектом жарких споров и по сей день. Сегодня мы не будем затрагивать ни тему творчества, ни щепетильную тему обвинений, то ли надуманных, то ли реальных. Сегодня мы поговорим о детях поп-звезды. Ведь после его смерти остались не только многочисленные песни и клипы, но и дочь, и два сына. Как они выглядят сейчас, чем живут, чего самостоятельно добились после смерти отца, далее - в нашей публикации.
Личная жизнь Майкла Джексона
Джексон, будучи рожденным в большом многодетном семействе, хотел также иметь детишек. Однако первый брак с Лизой Пресли, дочерью знаменитого Элвиса Пресли оказался бездетным. Как Майкл не уговаривал супругу родить ему наследника, Лиза упорно сопротивлялась. Вскоре в семье последовал полный разлад, а за ним и развод.
Майкл Джексон и Лиза Пресли.
Второй брак и двое детей
Со второй своей супругой Майкл познакомился в 1996 году в австралийской дерматологической клинике, где Дебби Роу работала медсестрой, а певец проходил курс лечения от витилиго. Для многих было неожиданностью, когда через три месяца после их знакомства 38-летний король поп-музыки тайно женился в Сиднее на 37-летней медсестре, которая к тому времени уже была беременна первым ребенком.
Майкл Джексон и Дебби Роу.
Певец бредил детьми, и Дебби захотела их ему родить: «Я предложила ему свое лоно, это был подарок. Я сделала это, чтобы он был счастлив»,- после смерти Майкла признавалась Роу. Также она заявила, что у нее никогда не было близости с Майклом. Ее оплодотворили в медицинском центре, и донором спермы был не Майкл. Как впрочем, и во второй раз, когда Дебби решила стать матерью еще раз. До сих пор доподлинно неизвестно, настолько слова женщины отвечают истине, но как бы там ни было, признание Дебби Роу объясняет тот факт, почему старшие дети Майкла Джексона совершенно белые и совсем непохожи на отца. Когда публика впервые увидела наследников музыканта, мгновенно поползли слухи, что в их чертах абсолютно нет даже малейшего намека на сходство с королем поп-музыки и, что Джексон им не родной отец.
Майкл Джексон и Дебби Роу с малышами.
Тем не менее, Дебби родила сына Принса Майкла Джозефа Джексона и дочь - Пэрис Майкл Кэтрин Джексон, отцом которых по закону считался знаменитый музыкант. Белокожие детишки, разумеется с самого рождения были в центре внимания и поклонников, и журналистов, и злопыхателей. Поэтому, когда они подросли, Джексон настаивал на том, чтобы малыши на публике всегда появлялись в масках.
Этот брак был немного длиннее первого – он продержался четыре года, и еще до его официального расторжения Дебби отказалась от родительских прав на детей. В качестве компенсации женщина получила шикарный дом в Беверли-Хиллз стоимостью 2 млн долларов и содержание в 900 тысяч долларов в год. Правда, выплаты на содержание вскорости были прекращены, так как Роу нарушила условия соглашения – поведала журналистам подробности своей совместной жизни с поп-королем. Дети, разумеется, остались на попечении отца.
Третий малыш поп-звезды
Принс Майкл Джексона II/Бланкет/ и Майкл Джексон.
Что касается третьего ребенка поп-исполнителя - Принса Майкла II, или Бланкета, то он был рожден в 2002 году суррогатной матерью. Поговаривали, что певец с ней никогда даже не встречался. Тем не менее, он единственный из детей Джексона, который имеет темные волосы, смуглую кожу и отдаленное сходство с отцом.
Трогательный отец
Майкл Джексон со старшими детьми.
Отдельно нужно рассказать об отцовских качествах Джексона, мечтавшего много лет о детях.
Когда Дебби Роуз была беременна старшим сыном, Майкл решил: пусть еще не рожденный малыш постоянно слышит голос отца, и записал несколько дисков специально для будущего малыша. И до родов Дебби часто включала эти записи и слушала детские сказки и песенки в исполнении Джексона. А когда маленький сынишка, наконец, появился на свет, Майкл, не скрывая чувств, плакал от счастья. Так же он радовался и рождению своей малышки Пэрис, а потом и появлению на свет второго сына. Рождение каждого из его малышей было самым главным событием в жизни поп-звезды, и он не скрывал этого.
К слову сказать, каждый ребенок Джексона задолго до своего появления был обеспечен всем самым лучшим. Майкл не жалел средств на приобретение самых современных и красивых кроваток, колясок, игрушек… По-видимому, припоминая собственные безрадостные детские годы, музыкант считал необходимым подарить своим детям детство совсем иное – счастливое и беззаботное.
Старшие дети Майкла Джексона.
И, невзирая на то, что Майкл практически всегда был очень занят - многочисленные концерты, постоянные гастроли, работа в студиях звукозаписи, он старался выкраивать время и для своих детей. Их домашний преподаватель не раз отмечала в интервью, что малыши действительно были для Джексона смыслом всей его жизни. Он водил их на прогулки, играл с ними в увлекательные игры, иногда сам готовил для них еду, читал им по вечерам сказки и внимательно следил за их учебой.
Осиротевшие дети поп-звезды.
Майкла Джексона не стало летом 2009 года. Его смерть стала для детей огромным потрясением. В то время Принсу исполнилось двенадцать лет, Пэрис – одиннадцать, а маленькому Бланкету - семь.
Дети знаменитого отца
Принс Джексон
Майкл Джексон со старшим сыном.
Принс Майкл Джозеф Джексон (1997 г. р.) — долгожданный первенец поп-короля. Ни с вокалом, ни с танцами у парня как-то не сложилось, поэтому и не пошел по его стопам, хотя музыка все-таки является важной составляющей жизни звездного наследника. Молодого человека больше привлекает режиссерская деятельность и продюсирование. В 19-ти летнем возрасте юноша создал свою продюсерскую компанию King’s Son Productions, которая уже создала несколько клипов.
Принс на вручении диплома с бабушкой Кэтрин Джексон (мамой Майкла) и братом. (2019 год). (Фото: instagram/princejackson).
В 2019 году Принс закончил факультет бизнес-менеджмента в университете. На вручение дипломов пришла большая семья Джексонов во главе с бабушкой Кэтрин, которая была опекуном детей после смерти Майкла.
А еще старший сын постоянно принимает участие в различных благотворительных акциях: помогает детям, испытавшим жестокое обращение, а также бездомным, отстаивает права афроамериканцев. Во время пандемии-2020 парень выступил организатором по доставке еды для врачей и в бедные общины с недостаточным снабжением. Это свидетельствует о том, что Майкл Джексон успел привить своим детям любовь к людям и понимание того, что нужно всегда помогать тем, кто слабее и беднее. Когда был жив, музыкант часто брал сына с собой. Посещая больницы, они вместе дарили больным малышам не только игрушки и сладости, а и крупицу надежды на выздоровление.
Старший сын Майкла Джексона активно занимается благотворительностью, май 2020 г. (Фото: instagram/princejackson)
А еще старший сын Майкла всерьез увлекается мотоспортом. В Инстаграм Принс рассказывает, что езда на байке помогает забыть все несущественные проблемы и дарит чувство внутренней свободы.
Пэрис - дочь поп-короля
Майкл Джексон с дочерью Пэрис.
Так же, как и Принс, Пэрис (1998 г.р.) буквально боготворила отца, после смерти которого она несколько раз пыталась уйти из жизни вслед за ним. Оглушенная горем девочка, ненавидела весь мир, ненавидела себя, и неизвестно, как бы сложилась ее дальнейшая жизнь, если бы в 15 лет девушку не спасли в очередной раз психологи и не определили в спецшколу и приемную семью. Постепенно она сумела выбраться из депрессии.
Когда Майкла не стало, ее и мальчиков взяла под опеку их бабушка, которая всеми силами пыталась заменить детям и мать и отца. Но Пэрис с 13 лет начала искать свою маму, о которой знала от отца лишь имя. Однако надежды девочки рухнули, как карточный домик, когда дочь и мать встретились. Отношения с Дебби Роуз у Пэрис не сложились - уж очень разными они оказались. Лишь спустя годы Пэрис, узнав о неизлечимой болезни матери, кое-как наладила с ней контакт.
Пэрис Джексон - дочь поп-короля
В юном возрасте, девочка мечтала о карьере актрисы. В 2011-м был подписан контракт на ее съемки в фильме «Мост Лондон и Три Ключа». В конечном итоге работа над фильмом затянулась и премьера состоялась лишь спустя восемь лет. В мае 2012 года Пэрис была названа самым красивым подростком мира по версии People Magazine. В 2017 году Пэрис занялась моделингом. Ее фото появились на обложках многих популярных глянцевых журналов. Успешно начавшая карьеру модели девушка была номинирована на премию Teen Choice Awards. И это дало хороший старт ее карьере в модельном бизнесе.
Помимо этого Пэрис дебютировала в телесериале «Звезда», боевике «Опасные связи», снялась в нескольких музыкальных видео, включая клипы. В 2018 году на экраны вышел фильм «Опасный бизнес», в котором состоялся полнометражный актёрский дебют Джексон. А в июне 2020 дочь именитого отца представила дебютный трек Glorious.
Что же касается личной жизни Пэрис, то в 2015 году она выходила замуж за футболиста Честера Кастелло. Правда, ненадолго. Через полгода пара рассталась. Последних несколько лет наследница поп-короля встречалась с рок-музыкантом Габриэлем Гленном, с которым создала несколько популярных музыкальных композиций, проявив свой вокальный талант. Однако по слухам в августе 2020 года Пэрис с Гленном расстались.
Пэрис постоянная участница акций протеста, март 2020. / Со старшим братом.
Сейчас дочь Майкла Джексона – настоящая красавица, она успешная модель и актриса. Девушка часто видится со своими братьями, они поддерживают хорошие отношения. В память о прошлой счастливой жизни, Пэрис мечтает выкупить и восстановить поместье Неверленд, где когда-то она и ее братья были по истине счастливы с папой.
Пэрис Джексон также является постоянной участницей акций протеста против политики нынешнего президента США — Дональда Трампа, как и старший брат, участвует в благотворительности.
Принс II - он же Бланкет, он же Бигги - младший наследник поп-звезды
Младший сын Майкла Джексона.
Младшего сына музыканта — Принса II в 2002 году родила суррогатная мать. Однако, кто была эта женщина, до сих пор неизвестно. В детстве Принс-второй получил прозвище Бланкет, а не так давно младший из Джексонов решил сменить имя, и теперь парень носит имя Бигги Джексон. Известно, что учится он в закрытой школе и всерьез увлекается восточными единоборствами.
Принс II Бланкет Джексон.
Когда Бигги исполнилось 18, парень полностью отказался от опеки бабушки – решив жить самостоятельно. Старшие брат и сестра поддержали младшего в его решении. Сейчас Бигги ведет весьма закрытый образ жизни, старается не общаться с журналистами, исключением являются благотворительные мероприятия, в которых он принимает участие вместе с Пэрис и Принсом.
Бигги много времени посвящает своему обучению. Возможно, совсем скоро младший сын легендарного Майкла добьется еще больших высот, нежели его отец, но уже в научной сфере. Как отмечают приближенные к семейству люди, а также учителя – младший из Джексонов имеет совершенно другой характер, нежели его старшие брат и сестра. Близкие родственники утверждают, что Принц II -«очень милый и спокойный мальчик, готовый всегда прийти на помощь».
Принс Майкл Джексон II - он же Бланкет, он же Бигги в 18-ти летнем возрасте.
В мае 2019 г. братья Джексоны запустили YouTube-канал, на котором собирались делать обзоры кино-новинок. Впрочем, дальше первого выпуска дело не пошло. Но благодаря этому видеоролику поклонники короля поп-музыки впервые услышали голос его младшего наследника.
P.S.
Оба брата и сестра с детских лет крепко дружат и поддерживают друг друга. И невзирая на то, что пресса до сих пор "перетирает" их кровное родство с великим музыкантом, все наследники Джексона считают его своим настоящим отцом, гордятся им и пытаются защитить его имя от необоснованных обвинений. Пэрис, Принс и Бигги уверены, что с помощью адвокатов им удастся опровергнуть лжесвидетельства по делу о растлении малолетних против умершего отца.
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