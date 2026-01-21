Полезный лайфхак для обуви из любого материала

Пока гуляли на улице или ехали с работы домой промокли ботинки? Ситуация неприятная, но ее можно легко исправить.Мы рассказываем, как высушить ботинки, если под рукой нет специальной сушилки. Спойлер: вам понадобится только одна вещь, которую использовали еще наши бабушки, и это не фен.



Как высушить обувь без сушилки?

Чего делать нельзя?

Когда промокают ботинки, первое, что хочется сделать – поставить их на батарею или высушить феном. Однако оба эти способа имеют ряд побочных эффектов. Да, они помогут избавиться от влаги, вот только после подобной обработки ботинки можно будет выбросить. От непосредственного контакта с горячим воздухом или источником тепла кожа трескается, клей разрушается и обувь теряет форму. Если не хотите рисковать своими сапогами, используйте газетную бумагу. Этот способ актуален еще со времен СССР. Он не только простой, эффективный, но и безопасный.Волокнистая структура отлично впитывает влагу, не повреждая обувь. Даже если вы будете использовать газеты каждый день, это никаким образом не отразится на ваших ботинках. Кроме газетных страниц можно использовать упаковочную бумагу, страницы из старых журналов, черновую офисную бумагу и пр. Обратите внимание, что для сушки нельзя использовать бумагу с ярким текстом и рисунками – после контакта с влагой она может окрасить внутреннюю часть обуви.Главное преимущество такого метода заключается в том, что он подходит абсолютно для любой обуви: из кожи, замши, текстиля, нубука и пр. И ткань, и швы остаются в идеальном состоянии, после сушки ничего не отваливается и не расходится.Кстати, вместе с влагой исчезает и неприятный запах, но для профилактики можете положить в уже высушенные ботинки мешочек с содой или рисом.Правила сушкиЧтобы метод подействовал и на утро ваша обувь была вновь пригодна для использования, необходимо соблюдать следующие этапы сушки:• Для начала нужно подготовить обувь. Уберите излишки влаги бумажным полотенцем, достаньте стельки. Убедитесь, что внутри нет листьев, комков грязи и пр.• Возьмите газету и разрежьте страницы на несколько небольших кусков. Обратите внимание, что маленькие фрагменты работают лучше, так как с их помощью вы сможете более плотно заполнить пространство внутри ботинок.• Плотно утрамбуйте бумагу внутри обуви – важно заполнить весь объем, включая носовую часть и боковые стенки. Если вы положите парк газетных листов и в ботинках останется свободное место, эффекта не будет.• Оставьте ботинки на несколько часов, не забывая периодически менять бумагу. Советуем делать это каждые 20 минут, так как газеты быстро впитывают влагу и намокают. В зависимости от того, насколько мокрой будут обувь, может понадобиться от двух до пяти-шести циклов замены.Другие способыКроме газет можно использовать и другие подручные средства. Перечислим некоторые из них:• Продукты. Существует ряд продуктов, которые хорошо вытягивают влагу. В первую очередь речь идет о рисе, соли, соде. Возьмите два чистых носка или хлопковых мешочка, насыпьте в них выбранный продукт, хорошо завяжите и положите в ботинки на ночь. Этот способ отлично подходит для слегка влажной обувь, но если она промокла насквозь, нужно искать другой вариант.• Стельки. Для спортивной обуви можно приобрети специальные стельки, изготовленные из цеолита, микрофибры или кокосового волокна. Они справляются с влагой на раз-два, при этом им не нужен нагрев.• Бумажное полотенце. Если вы не помните, когда последний раз покупали газеты, используйте для сушки обуви бумажное полотенце. Важно оторвать большой кусок, чтобы можно было сложить его в несколько слоев. Обратите внимание, что полотенце нужно менять чаще, чем газету, и работает оно менее эффективно.• Наполнитель для лотков. Если у вас есть кот, самое время одолжить у него немного наполнителя для туалета. Возьмите носки или хлопковые мешочки, засыпьте в них по паре столовых ложек, плотно завяжите и положите в ботинки. Для этих целей не подходит силикагель – только древесный или минеральный наполнитель.Вне зависимости от того, что именно вы будете использовать для сушки, обязательно вытащите стельки, приоткройте язычок и поставьте обувь в хорошо проветриваемую комнату. Держите ботинки подальше от батарей – даже если вы просто поставите их рядом с радиатором отопления, есть риск, что тепло повредит материал.• Использовать фен. Когда вы направляете струю горячего воздуха на обувь, высокая температура повреждает ее не только снаружи, но и внутри. Особенно уязвимыми являются кожаные ботинки, а также изделия из синтетических материалов.• Сушить обувь в стиральной машине. Некоторые кладут ботинки в стиральную машину и включают режим отжима в надежде, что обувь быстро высушится на больших оборотах. На самом деле центрифуга влияет на обувь не лучше, чем высокая температура.• Оставлять обувь на улице. Сушка под прямыми солнечными лучами хоть и является «натуральным» методом, может привести к ряду неприятных последствий. Например, материал начнет выцветать и быстро утратит свой первоначальный вид.Как видите, быстро высушить обувь можно и без использования фена или специальных приборов. Газета является не только безопасным, но и экологичным способом, она отлично поглощает влагу, устраняет запахи, не вредит материалу. При необходимости вы можете комбинировать ее с другими абсорбентами, например, рисом или наполнителем для кошачьего туалета. Так вы ускорите процесс и вернете обувь первоначальный вид за короткое время.