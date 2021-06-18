20 мудрых заповедей Матери Терезы

Мать Тереза Калькуттская (настоящее имя Агнес Гонджа Бояджиу) – одна из самых влиятельных личностей 20-го века. Эта хрупкая маленькая женщина стала символом любви к ближнему и воплощением человеческой доброты.
А её высказывания и заповеди до сих пор вдохновляют миллионы людей по всему миру:
- Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта.
- Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире.
- Нам не нужны ружья и бомбы. Чтобы победить зло, нам нужны любовь и сострадание. Все труды любви — это труды на благо мира.
- Легко любить дальних, но не так-то легко полюбить ближних.
- Когда ты осуждаешь людей, у тебя не остается времени на то, чтобы их любить.
- Пусть всякий, кто приходит к тебе, уйдёт, став лучше и счастливей.
- Бог посылает нам испытания, чтобы мы, преодолевая их, укреплялись, а не отчаивались!
- Самое важное лекарство — это нежная любовь и забота.
- Совершенно необязательно делать великие вещи. Можно делать и маленькие, но с великой любовью.
- Разочаровавшись в одном человеке, не наказывайте другого. Все люди разные. Не теряйте способность доверять, верить и любить.
- Слова ободрения и привета могут быть коротки, но у них бесконечное эхо.
- Все, что вы делаете, делайте с любовью или не делайте вовсе.
- Величайшая нищета — это нищета сердца.
- Улыбайтесь друг другу, улыбайтесь своей жене, улыбайтесь своему мужу и своим детям — не важно, кому вы улыбаетесь, — это поможет вам проникнуться большей любовью к людям.
- Распространяйте любовь везде, где бы вы ни находились — прежде всего в собственном доме.
- Любовь — это плод, который созревает в любое время и до которого может дотянуться любая рука.
- Я никогда не присоединюсь к движению против войны. Позовите меня, когда появится движение за мир.
- Мы можем избавиться от болезни с помощью лекарств, но единственное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности — это любовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше тех, кто умирает от того, что им не хватает любви.
- Если ты не можешь накормить сотню людей, накорми одного.
- Жизнь слишком коротка, чтобы просыпаться утром с сожалениями. Так что люби тех, кто относится к тебе хорошо, прощай тех, кто не прав, и верь, что все происходит не случайно.
- Мы надеемся, что слова этой мудрой женщины, заставят вас пересмотреть свою жизнь к лучшему.
Радуйтесь каждому дню, цените своих близких!
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