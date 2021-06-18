20 мудрых заповедей Матери Терезы

Мать Тереза Калькуттская (настоящее имя Агнес Гонджа Бояджиу) – одна из самых влиятельных личностей 20-го века. Эта хрупкая маленькая женщина стала символом любви к ближнему и воплощением человеческой доброты.







А её высказывания и заповеди до сих пор вдохновляют миллионы людей по всему миру:





Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта.



Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире.



Нам не нужны ружья и бомбы. Чтобы победить зло, нам нужны любовь и сострадание. Все труды любви — это труды на благо мира.



Легко любить дальних, но не так-то легко полюбить ближних.



Когда ты осуждаешь людей, у тебя не остается времени на то, чтобы их любить.



Пусть всякий, кто приходит к тебе, уйдёт, став лучше и счастливей.



Бог посылает нам испытания, чтобы мы, преодолевая их, укреплялись, а не отчаивались!



Самое важное лекарство — это нежная любовь и забота.



Совершенно необязательно делать великие вещи. Можно делать и маленькие, но с великой любовью.



Разочаровавшись в одном человеке, не наказывайте другого. Все люди разные. Не теряйте способность доверять, верить и любить.



Слова ободрения и привета могут быть коротки, но у них бесконечное эхо.



Все, что вы делаете, делайте с любовью или не делайте вовсе.



Величайшая нищета — это нищета сердца.



Улыбайтесь друг другу, улыбайтесь своей жене, улыбайтесь своему мужу и своим детям — не важно, кому вы улыбаетесь, — это поможет вам проникнуться большей любовью к людям.



Распространяйте любовь везде, где бы вы ни находились — прежде всего в собственном доме.



Любовь — это плод, который созревает в любое время и до которого может дотянуться любая рука.



Я никогда не присоединюсь к движению против войны. Позовите меня, когда появится движение за мир.



Мы можем избавиться от болезни с помощью лекарств, но единственное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности — это любовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше тех, кто умирает от того, что им не хватает любви.



Если ты не можешь накормить сотню людей, накорми одного.



Жизнь слишком коротка, чтобы просыпаться утром с сожалениями. Так что люби тех, кто относится к тебе хорошо, прощай тех, кто не прав, и верь, что все происходит не случайно.



Мы надеемся, что слова этой мудрой женщины, заставят вас пересмотреть свою жизнь к лучшему.

