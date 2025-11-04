С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Любопытно! Дурость моды сама себя являет в этом случае.Зачем в старину м...
  • Ирина52
    Из школьной программы исключили предметы, что развивали мозг либо через мелкую моторику (каллиграфия, черчение, домов...5 школьных предме...
  • Ирина52
    Фехтование не преподавалось - чай не эпоха мушкетеров.Его место занимала НВП и стрельба в тире.Вальс умели танцевать ...5 школьных предме...

Все минусы светодиодных ламп, о которых почему-то постоянно забывают

Светодиодные лампы приобрели необычайную популярность в последние полтора десятилетия, в то время как более «традиционные» лампы накаливания встречаются всё реже. Конечно, существующие недостатки LED-светильников вовсе не являются призывом вернуться к лучине или керосинке.

Все минусы светодиодных ламп, о которых почему-то постоянно забывают

Однако, о проблемных моментах светодиодов знать всё-таки надо.

Хотя бы потому, что это в будущем это позволит выбирать лампы лучшего качества.

1. Цена и долговечность

Все минусы светодиодных ламп, о которых почему-то постоянно забывают
Не всё то золото...

Первое, на что указывают продавцы светодиодных ламп, – это их долговечность. Теоретически огромный ресурс светодиодных ламп сводит на нет высокую первоначальную стоимость и даже помогает оператору светильника выйти в плюс! Продавцы и производители любят указывать на срок службы, доходящий едва ли не до 25-30 тысяч часов, а также экономию электричества. На практике всё гораздо сложнее. Окупаемость светодиодной лампы при использовании в квартире составляет не менее 6 месяцев. При этом говорить о хоть какой-нибудь надёжности этого оборудования можно лишь в случае использования продукции от именитых брендов. Лампы от малоизвестных производителей, не говоря уже об откровенно контрафакте демонстрируют куда более скромные показатели.

2. Искажение цветов

Все минусы светодиодных ламп, о которых почему-то постоянно забывают
Лампа искажает цвета.

Традиционно считается, что светодиодные лампы обладают очень хорошим индексом цветопередачи. Формально – это действительно так. У основной массы продукции он превышает 80 пунктов. Вот только это всё ещё меньше, чем аналогичный показатель у традиционных ламп накаливания… При этом низкокачественные светодиоды могут куда сильнее искажать цвета окружающих объектов, что может стать причиной дискомфорта у человека.
Особенно у людей с повышенной восприимчивостью к цветам. Дополнительно ситуация осложняется направленным характером свечения LED-ламп. Непривычное и неравномерное распределение световых потоков опять-таки ведёт к появлению чувства внутреннего дискомфорта у человека. Не говоря уже о том, что в интерьере комнаты неизбежно возникают тёмные участки.

3. Высокие температуры и размеры

Все минусы светодиодных ламп, о которых почему-то постоянно забывают
Свет может быть плохим.

Ироничен тот факт, что светодиоды практически не нагревающие собственные светильники, сами зачастую оказываются исключительно восприимчивы как к высокой температуре, так и к её резким перепадам. Причём корень проблемы кроется в конструкции самой лампы, которая не позволяет LED-светильникам эффективно отводить вырабатывающееся тепло без использования специальных мер. Как результат, некачественные лампы неизбежно страдают от смещения цветовой температуры, снижения светового потока, а вместе с тем и резкого падения ресурса лампы. В качественных LED для противодействия перегреву предусмотрены специальные радиаторы. Однако, их добавление в конструкцию ведёт к другой проблеме – резкому увеличению габаритов светильника. Причём чем мощнее лампа, тем крупнее радиатор ей требуется.

4. Пульсация света

Все минусы светодиодных ламп, о которых почему-то постоянно забывают
Есть проблема пульсации.

Мерцание лампы с частотой незаметной человеческому глазу – одна из главных проблем и угроз со стороны современных светодиодных светильников. Мерцание света откровенно опасно для человеческого здоровья, так как оказывает крайне негативное влияние на зрение и мозг. Допустимый коэффициент пульсации определяется нормами СанПиН и не может быть выше 10%. При этом в некоторых случаях он должен быть ещё ниже и не превышать 5%. Мерцание с частотой 300 Гц провоцирует состояние усталости, дискомфорта, рассеивает концентрацию и становится причиной головных болей. Проблема в том, что дешевые лампы из-за радикального упрощения конструкции откровенно грешат пульсацией. В то время как качественная лампа обязательно должна быть оснащена специальным блоком питания, обеспечивающим подавление пульсации.

5. Синий цвет

Все минусы светодиодных ламп, о которых почему-то постоянно забывают
Важно выбрать правильную лампу.

Излучение светодиодными лампами синего цвета одна из наиболее распространённых и широко обсуждаемых проблем такого рода светильников. В нашем случае речь идёт об излучении волн в диапазоне от 380 до 450 нанометров. Проблема в том, что именно на этот диапазон приходиться пик интенсивности абсолютного большинства светодиодных ламп. Для человека синий свет опасен своим угнетающим действием: именно он сокращает выработку в организме гормона мелатонина. Последний играет решающую роль в нормальной работе циклов сна и бодрствования. Получая порцию синего света вечером, организм человека делает ошибочный «вывод» о наступлении утра. Как результат – нарушение сна и повышенная усталость.
Ссылка на первоисточник
наверх