Все минусы светодиодных ламп, о которых почему-то постоянно забывают

Светодиодные лампы приобрели необычайную популярность в последние полтора десятилетия, в то время как более «традиционные» лампы накаливания встречаются всё реже. Конечно, существующие недостатки LED-светильников вовсе не являются призывом вернуться к лучине или керосинке.







Однако, о проблемных моментах светодиодов знать всё-таки надо.

1. Цена и долговечность

2. Искажение цветов

3. Высокие температуры и размеры

4. Пульсация света

5. Синий цвет

Хотя бы потому, что это в будущем это позволит выбирать лампы лучшего качества.Не всё то золото...Первое, на что указывают продавцы светодиодных ламп, – это их долговечность. Теоретически огромный ресурс светодиодных ламп сводит на нет высокую первоначальную стоимость и даже помогает оператору светильника выйти в плюс! Продавцы и производители любят указывать на срок службы, доходящий едва ли не до 25-30 тысяч часов, а также экономию электричества. На практике всё гораздо сложнее. Окупаемость светодиодной лампы при использовании в квартире составляет не менее 6 месяцев. При этом говорить о хоть какой-нибудь надёжности этого оборудования можно лишь в случае использования продукции от именитых брендов. Лампы от малоизвестных производителей, не говоря уже об откровенно контрафакте демонстрируют куда более скромные показатели.Лампа искажает цвета.Традиционно считается, что светодиодные лампы обладают очень хорошим индексом цветопередачи. Формально – это действительно так. У основной массы продукции он превышает 80 пунктов. Вот только это всё ещё меньше, чем аналогичный показатель у традиционных ламп накаливания… При этом низкокачественные светодиоды могут куда сильнее искажать цвета окружающих объектов, что может стать причиной дискомфорта у человека.Особенно у людей с повышенной восприимчивостью к цветам. Дополнительно ситуация осложняется направленным характером свечения LED-ламп. Непривычное и неравномерное распределение световых потоков опять-таки ведёт к появлению чувства внутреннего дискомфорта у человека. Не говоря уже о том, что в интерьере комнаты неизбежно возникают тёмные участки.Свет может быть плохим.Ироничен тот факт, что светодиоды практически не нагревающие собственные светильники, сами зачастую оказываются исключительно восприимчивы как к высокой температуре, так и к её резким перепадам. Причём корень проблемы кроется в конструкции самой лампы, которая не позволяет LED-светильникам эффективно отводить вырабатывающееся тепло без использования специальных мер. Как результат, некачественные лампы неизбежно страдают от смещения цветовой температуры, снижения светового потока, а вместе с тем и резкого падения ресурса лампы. В качественных LED для противодействия перегреву предусмотрены специальные радиаторы. Однако, их добавление в конструкцию ведёт к другой проблеме – резкому увеличению габаритов светильника. Причём чем мощнее лампа, тем крупнее радиатор ей требуется.Есть проблема пульсации.Мерцание лампы с частотой незаметной человеческому глазу – одна из главных проблем и угроз со стороны современных светодиодных светильников. Мерцание света откровенно опасно для человеческого здоровья, так как оказывает крайне негативное влияние на зрение и мозг. Допустимый коэффициент пульсации определяется нормами СанПиН и не может быть выше 10%. При этом в некоторых случаях он должен быть ещё ниже и не превышать 5%. Мерцание с частотой 300 Гц провоцирует состояние усталости, дискомфорта, рассеивает концентрацию и становится причиной головных болей. Проблема в том, что дешевые лампы из-за радикального упрощения конструкции откровенно грешат пульсацией. В то время как качественная лампа обязательно должна быть оснащена специальным блоком питания, обеспечивающим подавление пульсации.Важно выбрать правильную лампу.Излучение светодиодными лампами синего цвета одна из наиболее распространённых и широко обсуждаемых проблем такого рода светильников. В нашем случае речь идёт об излучении волн в диапазоне от 380 до 450 нанометров. Проблема в том, что именно на этот диапазон приходиться пик интенсивности абсолютного большинства светодиодных ламп. Для человека синий свет опасен своим угнетающим действием: именно он сокращает выработку в организме гормона мелатонина. Последний играет решающую роль в нормальной работе циклов сна и бодрствования. Получая порцию синего света вечером, организм человека делает ошибочный «вывод» о наступлении утра. Как результат – нарушение сна и повышенная усталость.