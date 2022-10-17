10 самых сильных почти бессловесных сцен из кинофильмов

Кинематограф родился как немое искусство, и он десятилетиями развивался, обходясь без произнесенных слов. Изобретение звукового кино исправило этот дефект, но не заставило забыть о былой бессловесности. Так что режиссеры до сих пор с удовольствием создают мощные драматичные сцены, которые полностью или почти полностью лишены диалогов. Кто больше всего в этом преуспел? Мы вспомнили десять самых сильных почти бессловесных сцен из знаменитых фильмов.









10. Побег на автобусе – «Выпускник» (1967)

9. Поиск драгоценной руды – «Нефть» (2007)

8. Воссоединение Роуз и Джека – «Титаник» (1997)

7. Шпильман играет Шопена – «Пианист» (2002)

6. Билл охотится на Клариссу – «Молчание ягнят» (1991)

5. Высадка на пляже Омаха – «Спасти рядового Райана» (1998)

4. Младенец прекращает перестрелку – «Дитя человеческое» (2006)

3. История брака Карла и Элли – «Вверх» (2009)

2. Свидание Штирлица с женой – «Семнадцать мгновений весны» (1973)

1. Финальная дуэль – «Хороший, плохой, злой» (1966)