История самого одинокого шимпанзе на свете

Это, наверное, самый одинокий шимпанзе на свете. И всё, что ему нужно – это друг.







Понзо – 40-летний самец шимпанзе. Когда-то его использовали в медицинских тестах, а затем, больше 30 лет назад, оставили на необитаемом острове недалеко от берегов Кот-д’Ивуар – чтобы он не мог контактировать с другими животными и передать им вирусы, оставшиеся в его крови. С тех пор все его спутники умерли, включая подругу и двух их детёнышей.







Так социальное от природы существо оказалось в одиночестве на крошечном островке, где нет собственных источников еды и воды. Понзо приходится рассчитывать на доброту соседа-крестьянина по имени Жермейн Жамаль, который подбрасывает оставленному на смерть несчастному животному бананы и хлеб.







Однако, несмотря на то, что люди были к нему так жестоки, Понзо всегда встречает посетителей с распростёртыми объятиями. Недавно, например, его навестила директор Центра по спасению шимпанзе Эстель Рабалланд, и он был вне себя от радости.







Понзо обвил её своими огромными ручищами и даже, казалось, засмеялся от радости.







Специалисты взяли у Понзо анализ крови, по результатам которого будет ясно – можно ли перевезти страдальца в другое место, где он найдёт новых друзей и избавится, наконец, от одиночества.











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