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Что необходимо сделать для обильного урожая огурцов

После высадки огурцов в грунт, примерно через 2 недели, когда огурчики приживутся на новом месте, нужно провести ряд мероприятий, которые обеспечат вам будущий обильный урожай. Обязательно повторите это на своих огурцах!

Что необходимо сделать для обильного урожая огурцов

Через 12-14 дней огуречная лиана вырастет примерно до 35-40 см. Нужно обязательно обломать все пасынки и усы, которые отнимают питание у растения.

Что необходимо сделать для обильного урожая огурцов

А также проверить пазухи на наличие первых завязей. Если в пазухе больше 1 огурчика, остальные, самые маленькие и слабые, нужно также удалить — неокрепшее растение ни за что не сможет дать такое обилие плодов, а только затормозит его рост и развитие. Оставьте по 1 огурцу в пазухе, и на этом работа будет окончена!

Что необходимо сделать для обильного урожая огурцов

Подробнее о выращивании огурцов в грунте и уходе за ними смотрите в видео ниже:


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