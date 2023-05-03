Что необходимо сделать для обильного урожая огурцов

После высадки огурцов в грунт, примерно через 2 недели, когда огурчики приживутся на новом месте, нужно провести ряд мероприятий, которые обеспечат вам будущий обильный урожай. Обязательно повторите это на своих огурцах!







Через 12-14 дней огуречная лиана вырастет примерно до 35-40 см. Нужно обязательно обломать все пасынки и усы, которые отнимают питание у растения.







А также проверить пазухи на наличие первых завязей. Если в пазухе больше 1 огурчика, остальные, самые маленькие и слабые, нужно также удалить — неокрепшее растение ни за что не сможет дать такое обилие плодов, а только затормозит его рост и развитие. Оставьте по 1 огурцу в пазухе, и на этом работа будет окончена!







Подробнее о выращивании огурцов в грунте и уходе за ними смотрите в видео ниже:



