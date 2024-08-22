10 блюд, которые снились советским детям в ночных кошмарах, но они все равно их ели

Дети всегда крайне разборчивы в еде, вне зависимости о того, в какое время они живут. Советские ребятишки хоть и не были такими привередливыми, как современные, у них тоже был свой рейтинг блюд, которые им снились в кошмарах. Novate.ru рассказывает, какие кушанья попали в немилость к детям, живущим в СССР, и почему они со страхом ждали того момента, когда эти блюда поставят перед ними на стол.
Блюдо 1: Гороховая каша
Гороховая каша была сытной и дешевой. / Фото: pinterest.com
В нашем списке будет несколько каш, но для начала вспомним про гороховую. Это блюдо часто можно было встретить в меню школьных и детсадовских столовых, потому что горох был очень выгодным продуктом. Во-первых, он дешево стоил, а значит, можно было накормить большое количество детей с минимальным бюджетом. А во-вторых, горох содержал много белка и был очень питательным – после одной съеденной тарелки каши есть не хотелось еще несколько часов. Очень удобно, согласитесь.
Но был один существенный минус – гороховая каша выглядела совсем неаппетитно, да и повара не всегда старались приготовить ее так, чтобы это было вкусно. Если горячее блюдо еще можно было постараться съесть, то в холодном виде оно становилось абсолютно несъедобным.
Блюдо 2: Манная каша
Иногда в манную кашу добавляли масло. / Фото: mykaleidoscope.ru
Дети, которые в детстве любили манную кашу – настоящие баловни судьбы. Скорее всего, они пробовали только мамино блюдо, приготовленное без комочков и противной засохшей корочки на поверхности. А вот ребятишки, которым «повезло» попробовать эту кашу в школе или детском саду, навсегда занесли ее в свой черный список, потому что есть комочки было очень неприятно.
Блюдо 3: Молочная лапша
Лапшу варили в молоке. / Фото: mmkids.ru
Сейчас это блюдо практически не встречается в детском меню, а вот в советское время его готовили сплошь и рядом. Но если взрослые еще могли как-то себя перебороть и съесть пару тарелок лапши, то для детей это было настоящей пыткой: скользкая бесформенная вермишель, противная пенка на поверхности…бррр. Увы, мнением ребенка особо никто не интересовался: если перед ним поставили тарелку на стол, значит, нужно съесть все, до последней крошки.
Блюдо 4: Перловка
Перловка была жесткой и малопривлекательной. / Фото: topkin.ru
То ли советские повара не знали, сколько нужно варить перловку, то ли у них просто не было времени доводить ее до правильной консистенции, но факт остается фактом: есть кашу было невозможно. В детских тарелках оказывалась недоваренная, жесткая перловка, которую даже жевать было сложно. К тому же ее внешний вид тоже оставлял желать лучшего. Склизкие зерна вызывали только одно желание – отодвинуть тарелку подальше и пойти попросить маму сварить манку. Про вкус вообще молчим – у перловки он весьма специфический.
Блюдо 5: Печень
Иногда печень превращалась в кашу. / Фото: pikabu.ru
Это сейчас печень полчаса проваривают в воде с перцем и лавровым листом, затем обжаривают на сковороде до красивой золотистой корочкой и подают в невероятно вкусном сметанном соусе, украсив измельченной зеленью. А вот в Советском Союзе никто особо не заморачивался. Ее бросали на несколько минут в кипящую воду и, считая, что этого вполне достаточно, ставили на стол перед детьми. Неудивительно, что малышам не нравился ни вкус, ни запах этого продукта. Но приходилось переступать через «не хочу» и, закрыв нос, запихивать в себя несколько кусочков печени, потому что «полезно».
Блюдо 6: Рыбные котлеты
В рыбных котлетах отпугивал запах. / Фото: za-edoy.ru
Казалось бы, что могло не нравится детям в котлетах, ведь это всегда очень вкусно. Но в этом случае ответ очевиден – запах. Рыбный аромат практически на каждого ребенка действовал отталкивающе, поэтому было два варианта: или съесть котлету, закрыв пальцами нос, или отложить ее в сторону и насладиться вкусом гарнира. Но вот незадача: чаще всего рыбные котлеты подавали с вышеупомянутой гороховой кашей или перловкой, поэтому приходилось выбирать из двух зол меньшее. Голодными точно никто не хотел оставаться.
Блюдо 7: Рассольник
Детей пугал вкус перловки и вареных соленых огурцов. / Фото: domikexpert.ru
А вот в этом блюде объединились самые страшные для любого советского ребенка продукты – жесткая перловка и вареные соленые огурца. Вкус не перебивал даже мясной бульон. А, постойте, его же здесь не было. Рассольник варили на овощном бульоне, поэтому дети во всей красе ощущали все прелесть несъедобных ингредиентов. Блюдо было сытным и недорогим, поэтому его часто давали в школах. А хочет ребенок есть суп или нет, мало кого интересовало.
Блюдо 8: Омлет
Омлет был пышным, но на вкус – резиновым. / Фото: postila.ru
Казалось бы, как можно испортить омлет – ароматное, вкусное и всеми любимое блюдо? Ответ точно смогли бы дать повара школьных столовых, ведь у них омлет получался резиновым и противным, хотя выглядел пышным. Съесть свою порцию могли только очень голодные дети, а остальные ждали маминого омлета, который она могла приготовить на завтрак.
Блюдо 9: Рыбий жир
Советские плакаты про рыбий жир. / Фото: wozap.ru
В Советском Союзе существовало стойкое убеждение, что лишь рыбий жир способен защитить от рахита и других неприятностей со здоровьем, поэтому его обязательно нужно давать детям. Сейчас также многие родители включают рыбий жир в рацион своих детей, однако делают это с помощью капсул, в которых не чувствуется омерзительный вкус и запах. А вот советским ребятишкам повезло гораздо меньше – они ели рыбий жир ложкой в жидком виде. Даже для взрослых это было настоящее испытание, а представьте, какой ужас испытывал ребенок при виде ненавистного продукта! Но, здоровье прежде всего, поэтому приходилось кривиться, зажимать нос и есть.
Блюдо 10: Тушеная капуста
Тушеную капусту легко было испортить. / Фото: povarenok.ru
Если капусту правильно потушить, добавить лук, морковь, томатную пасту и специи, то членов семьи за уши от нее не оттянешь. Но в советское время редко кто заморачивался, а потому на тарелках детей в школьных столовых оказывалась слипшаяся, бесформенная масса, к тому же перетушенная. Как вы понимаете, есть такую капусту было невозможно. А если она еще и шла в сочетании в тушеной печенью, то детей ожидал голодный обморок, потому что есть ЭТО, не соглашался никто.
Несмотря на то, что блюда в школьных столовых не отличались шикарным внешним видом и потрясающим вкусом, за качеством продуктов неустанно следили. И поэтому смело можно поспорить на тему того, что полезнее – перловая каша или современные чипсы и хот-доги.
Бонус: Какао с пенкой
Какао разливали в граненый стаканы. / Фото: vkusnyashki.club
Как вы, наверняка, знаете, этот напиток состоит всего из двух компонентов – молока и порошка какао. Казалось бы, как можно испортить ароматное, невероятно вкусное какао, которое ассоциируется с теплом и уютом? Оказывается, можно. В столовых подавали непонятную на вкус водянистую бурду с гадкой пенкой сверху. А на дне стакана ждал сюрприз: тяжелая, противная гуща. Вишенка на торте – запах чего-то горелого (как будто всех предыдущих недостатков было мало). Неудивительно, что дети пили какао без особого удовольствия.
Возможно, вам повезло, и в школе либо детском саду вас очень вкусно и сытно кормили, но все-таки у большинства советских детей наверняка сохранились не самые приятные воспоминания о столовых тех времен, которые до сих пор вызывают мурашки.
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